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ຕຳຫຼວດ ຝ​ຣັ່ງ ຈັບ​ພວກປະ​ທ້ວງ ເສື້ອ​ກັນໜາວ​ສີ​ເຫຼືອງ ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ຄົນ

ຜູ້​ປະ​ທ້ວງ​ນຸ່ມ​ເສື້ອ​ກັນໜາວສີ​ເຫຼືອງ ຢູ່​ຖະ​ໜົນ ຊ​ັງ ເອ​ລີ​ເຊ ກັບປະ​ຕູ​ໄຊ ອາກ ເດິ ທ​ຣີ​ໂອມ ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ເບື້ອງຫຼັງ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ປະ​ທ້ວງແຫ່ງ​ຊາດ ໂດຍ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ "ເສື້ອ​ກັນໜາວສີ​ເຫຼືອງ". ນະ​ຄອນຫຼວງ ປາ​ຣີ. 8 ທັນ​ວາ, 2018.

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ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນຂອງ ຝຣັ່ງ ທ່ານ ຄ​ຣິ​ສ ໂຕ​ຟ ກາ​ສ​ຕາ​ແນກ (Christophe Castaner)

ເວົ້າວ່າ ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ ແມ່ນ “ຕົກຢູ່ໃນສະພາບ
ຄວບຄຸມໄດ້” ເຖິງແມ່ນຈະມີການກະທຳທີ່ບໍ່ເປັນລະບຽບຫຼາຍຢ່າງ ຕາມທີ່ທ່ານໄດ້ປະ
ກາດໄປວ່າ “ເປັນທີ່ຍອມຮັບບໍ່ໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງນັ້ນກໍຕາມ.”

ຕຳຫຼວດ ຝຣັ່ງ ທີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍລົດຫຸ້ມເກາະໄດ້ຍິງລະເບີດນໍ້າຕາໃສ່ພວກປະ
ທ້ວງເສື້ອໜາວສີເຫຼືອງຢູ່ຄຸ້ມ ຊັອງ ເອ​ລີ​ເຊ (Champs Elysees). ພວກເດີນຂະບວນ
ດັ່ງກ່າວພາກັນປະທ້ວງເລື້ອງຄ່າຄອງຊີບສູງໃນປະເທດຝຣັ່ງ.

ທ່ານ ກາ​ສ​ຕາ​ແນກ ຄຳນວນວ່າມີພວກປະທ້ວງລົງສູ່ຖະໜົນປະມານ 10,000 ຄົນໃນ
ນະຄອນ ປາຣີ ແລະ ລວມທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ ແມ່ນມີປະມານ 125,000 ຄົນ.

ທ່ານເວົ້າວ່າ ມີເກືອບເຖິງ 1,000 ຄົນຖືກຈັບກຸມໃນ ປາຣີ ແລະ 135 ຄົນໄດ້ຮັບບາດ
ເຈັບ ລວມທັງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ 17 ຄົນນຳ.

ໃນທ່າມກາງຄວາມຮຸນແຮງຂອງພວກປະເທ້ວງທີ່ຕົກມາເປັນອາທິດທີສີ່ນີ້ ປະເທດ
ຝຣັ່ງ ໄດ້ອັດຫໍ​ໄອແຟລ (Eiffel) ແລະສູນກາງທ່ອງທ່ຽວອື່ນໆນຳ ທັງໄດ້ສົ່ງກຳລັງຮັກ
ສາຄວາມປອດໄພອອກໄປປະຈຳການເປັນຢູ່ຫຼາຍພັນຄົນ.

ຮ້ານຄ້າຮ້ານຂາຍໃນ ປາຣີ ຫຼາຍແຫ່ງ ຖືກອັດລົງກ່ອນການປະທ້ວງໃນວັນເສົາວານນີ້
ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການທັບມ້າງ ແລະການລັກຂະໂມຍ ແລະຕຳຫຼວດກໍໄດ້ພາກັນເຝົ້າຍາມ
ຢ່າງເຄັ່ງຄັດໃນຖະໜົນສາຍໃຫຍ່ໆຂອງນະຄອນດັ່ງກ່າວ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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