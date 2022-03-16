ໂທລະພາບ Fox News ຂອງ ສະຫະລັດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ປະກາດວ່າມືກ້ອງ ທ່ານ ປີແອ ຊາເກີຊິວສກີ (Pierre Zakrzewski) ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນປະເທດ ຢູເຄຣນ.
ທ່ານ ຊາເກີຊິວສກີ, ອາຍຸ 55 ປີ, ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ກັບນັກຂ່າວໂທລະພາບ Fox News ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ຮອລ. ລົດຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກໂຈມຕີໂດຍລູກປືນທີ່ຖືກຍິງເຂົ້າໃສ່ໃນເມືອງ ໂຮເຣັນກາ, ໃກ້ກັບນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ, ອີງຕາມບັນທຶກທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ກັບພະນັກງານຂອງໂທລະພາບດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານນາງ ໂອເລັກແຊນດຣາ ຄຸຟຊີໂນວາ (Kuvshynova), ນັກຂ່າວຊາວ ຢູເຄຣນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຢູ່ກັບເຂົາເຈົ້າໃນເວລານັ້ນ, ກໍໄດ້ເສຍຊີວິດເຊັ່ນກັນ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງທີ່ປຶກສາຂອງລັດຖະມົນຕີກິດຈະການພາຍໃນຂອງ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ແອນທອນ ເກຣາສເຊັນໂກ (Anton Gerashchenko).
ທ່ານ ຮອລ, ເຊິ່ງແມ່ນນັກຂ່າວປະຈຳກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຂອງໂທລະພາບ Fox, ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນໂຮງໝໍ ແລະ ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວສຳລັບອາການບາດເຈັບ.
ທ່ານ ແລະ ທ່ານ ຊາເກີຊິວສກີ ແມ່ນນັກຂ່າວທີ່ມີປະສົບການ ຜູ້ທີ່ໄດ້ລາຍງານຂ່າວຄວາມຂັດແຍ້ງໃນ ອັຟການິສຖານ, ອີຣັກ ແລະ ຊີເຣຍ.
ໃນບັນທຶກຂອງລາວຕໍ່ພະນັກງານນັ້ນ, ຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ຂອງ Fox News Media ທ່ານນາງ ຊູຊານ ສກັອດ, ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພອນສະຫວັນຂອງທ່ານ ຊາເກີຊິວສກີ ທີ່ປະຈຳຢູ່ຫ້ອງການໃນນະຄອນຫຼວງ ລອນດອນ ແມ່ນບໍ່ມີໃຜທຽບເທົ່າ.”
ບັນທຶກໄດ້ອ່ານວ່າ ທ່ານ ຊາເກີຊິວສກີ “ແມ່ນມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຢ່າງສຸດຊຶ້ງທີ່ຈະເລົ່າເລື່ອງ ແລະ ຄວາມກ້າຫານຂອງລາວ, ຄວາມເປັນມືອາຊີບ ແລະ ຈັນຍາບັນໃນການເຮັດວຽກແມ່ນໂດດເດັ່ນ. ທຸກຄົນໃນອຸດສາຫະກຳສື່ມວນຊົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ລາຍງານຂ່າວຕ່າງປະເທດແມ່ນຮູ້ຈັກ ແລະ ນັບຖືທ່ານ ປີແອ.”
ບັນດານັກຂ່າວທັງຫຼາຍໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ທ່ານ ຊາເກີຊິວສກີ ໃນສື່ສັງຄົມ, ລວມທັງຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານ ທີ່ຈະຊ່ວຍພານັກຂ່າວ ອັຟການິສຖານ ໄປສູ່ຄວາມປອດໄພ ອອກຈາກ ອັຟການິສຖານ ເວລາທີ່ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ຍຶດອຳນາດປີກາຍນີ້.
ນັກຂ່າວໂທລະພາບ Fox News ທ່ານ ບິລ ເຮັມເມີ ໄດ້ປະກາດການເສຍຊີວິດດັ່ງກ່າວ ໃນເຄືອຂ່າວໂທລະພາບນັ້ນເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້, ໂດຍໄດ້ກ່າວເຖິງເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງລາວວ່າ “ເປັນຕຳນານຢ່າງແທ້ຈິງ.”
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