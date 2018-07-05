ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ພາກັນ ສະຫຼອງ ວັນເອກກະລາດ ຄົບຮອບ 242 ປີ

ສະຫະລັດໄດ້ສະຫຼອງວັນເອກະລາດຂອງຕົນ ຄົບຮອບ 242 ປີ ທີ່ປະເທດຕົນໄດ້ແຍກ
ອອກຈາກການປົກຄອງຂອງອັງກິດ ໃນວັນທີ 4 ກໍລະກົດ ໂດຍສືບຕໍ່ປະຕິບັດ ຢ່າງເປັນ
ທຳນຽມມາ ໃນການກິນເຂົ້າປ່າປິກນິກ, ການສວນສະໜາມ ແລະຈູດບັ້ງໄຟດອກ
ໃນທົ່ວປະເທດ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລທຣໍາ ໄດ້ຂຽນລົງໃນທວິດເຕີ ເພື່ອສະແດງຄວາມ
ຍິນ ດີຕໍ່ຊາວອາເມຣິກັນ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ປະກາດໄປວ່າ “ປະເທດຂອງພວກເຮົາ
ແມ່ນກຳລັງໄປດີ!” ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທ່ານໃຊ້ເວລາຕອນເຊົ້າຂອງທ່ານຫຼິ້ນກອຟ ໃນສະໜາມກອຟສ່ວນຕົວ ຂອງທ່ານ ໃນພາກເໜືອລັດເວີຈີເນຍ.
ບ່າຍວັນພຸດວານນີ້, ທ່ານໄດ້ກ່າວສັນລະເສີນ ຍົກຍ້ອງກອງທັບ ທີ່ຄຸ້ມຄອງປະເທດ
ໃຫ້ສະຫະລັດ “ປອດໄພ, ເຂັ້ມແຂງ ພູມໃຈ ອົງກາດກ້າຫານ ແລະມີສິດເສລີ”
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໜ້າພວກຄອບຄົວພວກທະຫານຈຳນວນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ
ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີປິກນິກທີ່ທຳນຽບຂາວ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ອິດສະຫຼະພາບຂອງອາເມຣິກາ ແມ່ນໄດ້ມາ ດ້ວຍຢາດເລືອດ,
ຢາດເຫື່ອ ແລະຄວາມເສຍສະຫຼະ ຂອງຜູ້ຮັກຊາດຊາວອາເມຣິກັນ.”
ທີ່ທ່າເຮືອໃນນະຄອນບອສຕັນ ກຳປັ່ນລົບທີ່ເກົ່າແກ່ສຸດຂອງໂລກ ໄດ້ຍິງປືນໃຫຍ່
21 ນັດ ເພື່ອເປັນຂີດໝາຍ ຄຳນັບສະຫຼອງວັນສຳຄັນນີ້.
ໃນນະຄອນນິວຢອກ, ພວກຜູ້ຄົນເຂົ້າໄປຢ້ຽມຢາມສັນຍາລັກຂອງຄວາມເປັນອິດ
ສະຫຼະເສລີ ຄືຮູບປັ້ນເທພີແຫ່ງເສລີພາບ ແມ່ນໄດ້ມີການຍົກຍ້າຍຜູ້ຄົນອອກ ຫຼັງຈາກ
ຜູ້ປະທ້ວງທີ່ໄດ້ປີນຂຶ້ນໄປໃນຖານຂອງຮູບປັ້ນ ແລະປະຕິເສດບໍ່ຍອມລົງ. ຕຳຫຼວດ
ໄດ້ຈັບກຸມລາວຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັນ ເປັນເວລາ 4 ຊົ່ວໂມງ. ຕຳຫຼວດ ໄດ້ກ່າວ
ວ່າ ນາງເທຣີຊີ ໂອກູມູ (Therese Okoumou) ໄດ້ກ່າວວ່າ ນາງໄດ້ປະທ້ວງຕໍ່ການ
ແຍກພວກເດັກນ້ອຍແລະພໍ່ແມ່ນຜູ້ປົກຄອງ ພວກທີ່ເຂົ້າເມືອງແບບຜິດກົດໝາຍນັ້ນ ອອກຈາກກັນ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ມີ 7 ຄົນ ໄດ້ຖືກຈັບກຸມ ຫຼັງຈາກທີ່ນຳເອົາປ້າຍ ທີ່ຂຽນວ່າ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ລົບລ້າງໜ່ວຍພາສີແລະກວດຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງສະຫະລັດ.
ໃນອີກເລື້ອງນັ້ນ ຜູ້ຄອງຕຳແໜ່ງ ທ້າວໂຈອີ ແຈັສນັຕ ແລະ ນາງມີກີ ຊູໂດ ຍັງຮັກສາ
ຕຳແໜ່ງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄວ້ໄດ້ ໃນການແຂ່ງຂັນກິນຮອຕດັອກ ທີ່ເກາະຄອນນີ.
ທ້າວແຈັສນັຕ ໄດ້ທຳລາຍສະຖິຕິ ທີ່ກິນຮອຕດັອກ ແລະເຈົ້າຈີ່ຫໍ່ 74 ອັນ ໃນເວລາ 10
ນາທີ ໃນຂະນະທີ່ ນາງຊູໂດ ໄດ້ຮັກສາຕຳແໜ່ງແຊັມ ທີ່ກິນໄດ້ 37 ອັນ.
ໃນນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ວັນພັກລັດຖະການບຸນວັນທີ 4 ກໍລະກົດ ແມ່ນຮວມທັງ
ການອ່ານ ຄຳປະກາດເອກກະລາດ ຢູ່ບັນໄດຂອງຕຶກອາຄານ ທີ່ເກັບກຳເອກະສານ
ຂອງເທດໄວ້ ຫຼື National Achives. ຂ້າງໃນຕຶກ ເອກກະສານສະບັບດັ້ງເດີມ ໄດ້ນຳ
ມາສະແດງຢ່າງໂດດເດັ່ນ ຢູ່ຂ້າງລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງ
ພົນລະເມືອງ ເພື່ອໃຫ້ສາທາລະນະຊົນໄດ້ປະຈັກ.
ບໍ່ດົນ ຫລັງຈາກໄດ້ອ່ານຄໍາປະກາດນັ້ນແລ້ວ ກໍໄດ້ມີການເດີນສວນສະໜາມຫລາຍພັນ
ຄົນທີ່ເລີ້ມຈາກຕຶກດັ່ງກ່າວ ຢູ່ຖະໜົນ Constitution ແລະໄປຈົບລົງ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຜ່ານ
ລະຫວ່າງ ທໍານຽບຂາວ ກັບອານຸສາວະລີຂອງປະທານາທິບໍດີຄົນທໍາອິດຂອງສະຫະລັດ
ທ່ານ ຈອຣ໌ຈວໍຊິງຕັນ (George Washington).
ໃນເວລາ ຕໍ່ມາຂອງມື້ນັ້ນ, ການສະຫຼອງປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 38 ໃນນະຄອນຫຼວງ ກໍໄດ້ເລີ້ມດ້ວຍການສະແດງດົນຕີ (concert) ທີ່ສະແດງນຳໂດຍວົງດົນຕີ ຄະນະ The Beach
Boys, Chita Rivera, Andy Grammer, The Temptations, CeCe Winans
ແລະການສະແດງດົນຕີຊິມໂຟນີແຫ່ງຊາດ ຫລື National Symphony Orchestra
ໃນສະໜາມຫຍ້າທາງຕາເວັນຕົກຂອງລັດຖະສະພາ. ງານລື້ນເລີງສະຫລອງດັ່ງກ່າວນີ້
ຈະຈົບລົງດ້ວຍການຈູດບັ້ງໄຟດອກ ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຕະການຕາ ໃນສະໜາມຕໍ່ໜ້າລັດຖະ
ສະພາ ທີ່ເອີ້ນວ່າ National Mall.
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