ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ພາກັນສະຫລອງວັນ ເອກະລາດ ທີ 4 ກໍລະກົດ

ສະຫະລັດກໍາລັງສະຫຼອງວັນເອກະລາດຂອງຕົນ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້.
ຊາວອາເມຣິກັນຈະພາກັນສະຫລອງວັນຄົບຮອບ 242 ປີ ທີ່ປະເທດຕົນໄດ້ແຍກອອກ
ຈາກການປົກຄອງຂອງອັງກິດ ໂດຍການຈັດງານກິນລ້ຽງແບບປິກນິກ, ການສວນສະ
ໜາມ ແລະຈູດບັ້ງໄຟດອກ ຢູ່ທົ່ວປະເທດ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລທຣໍາ ແລະພັນລະຍາຂອງທ່ານ, ທ່ານນາງເມລາ
ເນຍກໍາລັງເປັນປະທານໃນການຈັດງານກິນລ້ຽງໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຂອງພວກທະຫານຢູ່ໃນ
ທໍານຽບຂາວ.
ງານບຸນວັນທີ 4 ກໍລະກົດ ລວມມີການອ່ານຄໍາປະກາດເອກະລາດ ຕາມປະເພນີ ຢູ່ແທ່ງ
ຂັ້ນໃດຂອງຫໍ ເກັບມ້ຽນເອກະສານແຫ່ງຊາດຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ. ຢູ່ໃນຕຶກອາ
ຄານນັ້ນ ມີເອກະສານຕົ້ນສະບັບວາງສະແດງຢ່າງໂດດເດັ່ນ ຢູ່ຂ້າງລັດຖະທໍາມະນູນ
ແລະກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງພົນລະເມືອງ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນເຫັນ.
ຫລັງຈາກໄດ້ອ່ານຄໍາປະກາດນັ້ນແລ້ວ ພໍບໍ່ເທົ່າໃດນາທີ ກໍຈະມີຜູ້ຄົນແຮ່ຂະບວນຫລາຍ
ພັນຄົນທີ່ເລີ້ມຈາກຕຶກດັ່ງກ່າວຢູ່ຖະໜົນ Constitution ແລະຢາຍໄປທາງຕາເວັນຕົກ
ຢູ່ລຽບແຖວຕຶກປະມານ 10 ແຖວ ແລະສຸດການສວນສະາມລົງຢູ່ລະຫວ່າງກາງຂອງທໍານຽບຂາວ ກັບອານຸສາວະລີຂອງປະທານາທິບໍດີຄົນທໍາອິດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານ
ຈອດຈ໌ ວໍຊິງຕັນ (George Washington).
ຢູ່ນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ຍັງຈະມີການສະແດງດົນຕີ (concert) ທີ່ເປັນເອກະລັກຢູ່ຕຶກ
ຫ້ອງການຂອງລັດຖະສະພາ ຊຶ່ງໃນນັ້ນມີການສະແດງຂອງຄະນະດົນຕີ The Beach
Boys, Chita Rivera, Andy Grammer, The Temptations, CeCe Winans
ແລະການສະແດງດົນຕີໝູ່ແບບຄລາຊິກແຫ່ງຊາດ ຫລື National Symphony
Orchestra.
ການສະຫລອງດັ່ງກ່າວຈະຈົບລົງດ້ວຍການຈູດບັ້ງໄຟດອກຂະໜາດໃຫຍ່ຫລັງຈາກ
ຕາເວັນຕົກດິນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ