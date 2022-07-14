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ວັນພະຫັດ, 14 ກໍລະກົດ 2022
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ຫົວ​ໜ້າອົງການ ສ​ປ​ຊ ກ່າວ​ວ່າ ມີ "ການ ​ເຫັນ​ພ້ອ​ມນຳກັນແບບກວ້າງຂວາງ" ກ່ຽວ​ກັບ​ການ ​ສົ່ງ​ອອກ​ອາ​ຫານ​ປະ​ເພດ​ເມັດ​​ຂອງຢູ​ເຄ​ຣນ

ຊາວ​ນາ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ກ່ຽວ​ເຂົາ​ແບບ​ປະ​ສົມ​ປະ​ສານ​ກ່ຽວ​ເຂົ້າ​ເບ​ລຢູ່​ທົ່ງ​ນາ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໃກ້​ກັບເມືອງ Izmail, ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ໂອ​ແດ​ສ​ຊາ, ວັນ​ທີ 14 ມິ​ຖຸ​ນາ, 2022 ຂະ​ນະ​ທີ່​ຣັດ​ເຊຍ​ກຳ​ລັງ​ບຸກກ​ລຸກຂົງ​ເຂດ​ທີ່​ຢູ່​ຕິດ​ກັນ​ນັ້ນ.

ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນ​ໂຕ​ນິ​ໂອ ກູ​ແຕ​ເຣັ​ສ ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ມີ "ການ​ເຫັນ​ພ້ອ​ມນຳກັນແບບກວ້າງຂວາງ" ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງຣັດເຊຍ ແລະຢູ​ເຄ​ຣນ, ກັບເທີກີ ແລະອົງ​ການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອສົ່ງອອກອາ​ຫານ​ປະ​ເພດເມັດຂອງຢູ​ເຄ​ຣນຫຼາຍລ້ານໂຕນ ທີ່ຕິດຄ້າງຢູ່ໃນ ​ເລົ້າ​ຫຼືຖັງ​ເກັບ ນັບຕັ້ງແຕ່ ມີການບຸກ​ລຸກຂອງຣັດເຊຍໃນວັນທີ 24 ກຸມພາເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ.

ທ່ານກູ​ແຕ​ເຣັ​ສ ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ໃນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຢູ່ ອິ​ສ​ຕັນ​ບູລຂອງສີ່​ຝ່າຍ​ວ່າ “ມື້​ນີ້​ເປັນບາດກ້າວ​ທີ່​ສຳຄັນແລະມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ຫຼາຍ. ມັນ​ເປັນບາດກ້າວທີ່ໄປສູ່ເສັ້ນທາງທີ່ຫາຂໍ້ຕົກລົງແບບ​ຮອບ​ດ້ານ."

ຫົວໜ້າ​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ​ໄດ້​ຍຸ​ຕິຄວາມ​ງຽບຂອງ​ທ່ານ ກ່ຽວ​ກັບການ​ເຈລະຈາຕ່າງໆ ​ໂດຍ​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນເຖິງ​ຖະ​ແຫຼງການ​ຂອງ​ລັດຖະມົນຕີ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ເທີ​ກີ ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ ມີ​ການ​ຕົກລົງ​ກັນໃນ​ຈຸດໃຫຍ່ໆ, ລວມທັງ​ການ​ສ້າງ​ສູນ​ປະສານ​ງານ​ກັບຣັດ​ເຊຍ, ຢູ​ເຄ​ຣນ ​ແລະສະ​ຫະປະຊາ​ຊາດ; ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມເພື່ອກວດກາອາ​ຫານ​ປະ​ເພດຢູ່ທ່າເຮືອ; ແລະຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງເຮືອຂົນສົ່ງສິນຄ້າທີ່ບັນທຸກເມັດພືດອອກຈາກທ່າ​ເຮືອໂອ​ແ​ດັສ​ຊາ.

ທ່ານກູ​ແຕ​ເຣັ​ສໃຫ້​ຄຳເຫັນວ່າ "ແນ່ນອນ, ນີ້ແມ່ນການປະຊຸມຄັ້ງທໍາອິດ. ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ແມ່ນ​ເຮັດ​ໃຫ້ຮູ້​ສຶກ​ມີ​ກຳ​ລັງ​ໃຈ​ທີ່​ສຸດ. ດຽວນີ້ ຄະນະຜູ້ແທນກໍາລັງກັບຄືນສູ່ນະຄອນຫຼວງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, ແລະພວກເຮົາຫວັງວ່າ ໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງຢ່າງເປັນທາງການໄດ້."

ຊາຍ​ອາ​ຍຸ 79 ປີ ຊີ້​ໃສ່​ເຮືອນ​ທີ່​ເພ​ພັງ​ຂອງ​ລາວ ຍ້ອນ​ຖືກ​ຣັດ​ເຊຍ​ຍິງ​ປືນ​ໃສ່ໃນ​ເມືອງ Bakhmut, ຂົງ​ເຂດ Donetsk ໃນ​ວັນ​ທີ 13 ກໍ​ລະ​ກົດ, 2022, ທ້າມ​ກາງ​ການ​ບຸກ​ລຸກ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຢູ​ເຄ​ຣນ.
ຊາຍ​ອາ​ຍຸ 79 ປີ ຊີ້​ໃສ່​ເຮືອນ​ທີ່​ເພ​ພັງ​ຂອງ​ລາວ ຍ້ອນ​ຖືກ​ຣັດ​ເຊຍ​ຍິງ​ປືນ​ໃສ່ໃນ​ເມືອງ Bakhmut, ຂົງ​ເຂດ Donetsk ໃນ​ວັນ​ທີ 13 ກໍ​ລະ​ກົດ, 2022, ທ້າມ​ກາງ​ການ​ບຸກ​ລຸກ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຢູ​ເຄ​ຣນ.

ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ທ່ານກູ​ແຕ​ເຣັ​ສ ບໍ່ໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສຸດທ້າຍຈະກຽມ ພ້ອມເມື່ອໃດ ແຕ່ທ່ານກ່າວວ່າທ່ານຫວັງວ່າບັນດາຝ່າຍຕ່າງໆຈະປະຊຸມກັນຄືນອີກ ໃນອາທິດຫນ້ານີ້ ແລະມີຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສຸດທ້າຍ. ທ່ານເວົ້າວ່າ ຈະ​ເປັນ​ຕອນໃດກໍ່ຕາມ ທ່ານພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໄປອິ​ສ​ຕັນ​ບູລ ເພື່ອເຊັນມັນ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອົງ​ການສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈານີ້ ​ກ່າວ​ວ່າ ​ມີ​ການ​ພົບ​ປະ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ​ແລະ​ຢູ​ເຄ​ຣນທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ຄືບ​ຫນ້າໄດ້​ຫຼາຍ​ ໃນ​ຈຸດ​ທີ່​ຍັງ​ຄ້າງ​ຄາ​ກັນ.

​ອາ​ຫານ​ປະ​ເພດ​ເມັດຂອງຢູເຄຣນຫຼາຍກວ່າ 20 ລ້ານໂຕນ ກໍາລັງຖືກເກັບໄວ້ໃນເລົ້າ​ ຫຼື​ຖັງ​ເກັບຢູ່ທີ່ທ່າເຮືອໂອ​ແດ​ສ​ຊາແຄມ​ທະ​ເລ​ດຳ ແລະເຮືອຫຼາຍສິບລໍາໄດ້ຕິດຄ້າງຢູ່​ທີ່ນັ້ນຍ້ອນການຂັດຂວາງຂອງຣັດເຊຍ. ເທີ​ກີກ່າວວ່າ ຕົນມີກຳປັ່ນສິນຄ້າ 20 ລຳ ທີ່ລໍຖ້າຢູ່ໃນຂົງ​ເຂດນັ້ນ ທີ່ສາມາດຂົນ​ເອົາແລະສົ່ງເມັດ​ພືດໄປຕະຫຼາດໂລກໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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