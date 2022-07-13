ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກ ຣັດເຊຍ, ຢູເຄຣນ, ເທີກີ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແມ່ນມີກຳນົດທີ່ຈະປະຊຸມກັນໃນວັນພຸດມື້ນີ້ຢູ່ນະຄອນ ອີສຕານບູລ ປະເທດ ເທີກີ ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະສືບຕໍ່ການສົ່ງອອກເຂົ້າຈາກທ່າເຮືອທະເລດຳຂອງປະເທດ ຢູເຄຣນ.
ການບຸກລຸກຢູເຄຣນ ຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ຂັດຂວາງການສົ່ງອອກຂອງ ຢູເຄຣນ, ເຮັດໃຫ້ລາຄາເຂົ້າໃນໂລກ, ນ້ຳມັນແຕ່ງກິນ, ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ຝຸ່ນສູງຂຶ້ນ.
ເທີກີ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ເຮັດວຽກເປັນຕົວແທນຂໍ້ຕົກລົງ ເພື່ອບັນເທົາວິກິດການ.
ຣັດເຊຍ ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ກຳປັ່ນທີ່ຖືກໃຊ້ຈະນຳເອົາອາວຸດເຂົ້າໄປໃນ ຢູເຄຣນ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກຳປັ່ນຕ່າງໆຖືກກວດຄົ້ນ.
ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວວ່າຂໍ້ຕົກລົງນຶ່ງບໍ່ສາມາດເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງເຂດແດນຂອງເຂົາເຈົ້າ ຢູ່ຕາມທະເລດຳ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງ ອັງກິດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າຄາດວ່າກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ຈະເພັ່ງເລັງໃສ່ການຍຶດເອົາເມືອງນ້ອຍຕ່າງໆຢູ່ໃກ້ກັບເມືອງ ສໂລວຽນສ໌ ແລະ ຄຣາມາຕອສ໌ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມທີ່ຈະເຂົ້າຄວບຄຸມພາກພື້ນດອນບາສທາງພາກຕາເວັນອອກ.
ກະຊວງໄດ້ກ່າວວ່າ “ເຂດຕົວເມືອງຂອງເມືອງ ສໂລວຽນສ໌ ແລະ ຄຣາມາຕອສ໌ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະຄົງເປັນເປົ້າໝາຍຫຼັກສຳລັບໄລຍະຂອງການປະຕິບັດການນີ້.”
ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວໃນຄຳປາໄສປະຈຳທຸກຄືນຂອງທ່ານ ເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ການລະດົມຍິງຂອງ ຣັດເຊຍ ບໍ່ໄດ້ຢຸດແມ່ນແຕ່ມື້ດຽວ.”
“ໃນພາກພື້ນດອນບາສ, ການພະຍາຍາມໂຈມຕີບໍ່ໄດ້ຢຸດ, ສະຖານະການຢູ່ທີ່ນັ້ນແມ່ນບໍ່ໄດ້ຜ່ອນເບົາລົງ, ແລະ ການສູນເສຍແມ່ນບໍ່ໄດ້ນ້ອຍລົງ. ພວກເຮົາຕ້ອງຈື່ສິ່ງນີ້ໄວ້. ພວກເຮົາເຫັນມັນ, ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈແກ່ມັນ.”
ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ທະຫານ ຣັດເຊຍ 52 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟໄລຍະໄກໃສ່ສາງລູກປືນໃນພາກໃຕ້ຂອງ ຢູເຄຣນ. ມົສກູ ໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງການກ່າວອ້າງນັ້ນ, ໂດຍເວົ້າວ່າພົນລະເຮືອນ 7 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ.