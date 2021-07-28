ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ສະຫະລັດ 4 ຄົນ ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບ ການໂຈມຕີ ຫໍລັດຖະສະພາ ສະຫະລັດ ໃນວັນທີ 6​ ມັງກອນ ຢ່າງດຶງດູດໃຈ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ສະຫະລັດ 4 ຄົນ ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດຕໍ່ຄະນະກຳມະການສືບສວນສອບສວນລັດຖະສະພາ ດ້ວຍນໍ້າຕາ ແລະ ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ກ່ຽວກັບ ວິທີທີ່ພວກກໍ່ຈະລາຈົນທີ່ໂມໂຫຜູ້ທີ່ສະໜັບສະໜູນອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນຫໍລັດ ຖະສະພາ ສະຫະລັດ ໃນວັນທີ 6 ມັງກອນທີ່ຜ່ານມາ ໃນການພະຍາຍາມທີ່ບໍ່ປະສົບຄວາມສຳ ເລັດ ເພື່ອກີດກັ້ນການຢັ້ງຢືນໄຊຊະນະຂອງ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ສັງກັດພັກເດ ໂມແຄຣັດ ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ເມື່ອເດືອນພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ.
ເຈົ້າໜ້າດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງສອງຄົນແມ່ນຢູ່ກອງກຳລັງຕຳຫຼວດລັດຖະສະພາ ສະຫະລັດ ແລະ ສອງຄົນຢູ່ພະແນກຕຳຫຼວດເມືອງວໍຊິງຕັນໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຢ້ານວ່າຈະຖືກຂ້າຕາຍໃນຂະນະທີ່ພວກກໍ່ຈະ ລາຈົນປະມານ 800 ຄົນໄດ້ບຸກຜ່ານບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍທີ່ມີຈຳນວນນ້ອຍກວ່າ, ເອີ້ນເຂົາເຈົ້າດ້ວຍຄຳສັບທີ່ຈຳແນກເຊື້ອຊາດຜິວພັນ ແລະການເມືອງ, ຕໍ່ສູ້ກັບຕຳຫຼວດ, ສີດສານ ເຄມີລະຄາຍເຄືອງໃສ່ເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຍາດເອົາວັດຖຸປ້ອງກັນຕົວ ແລະ ອາວຸດທີ່ເກາະຢູ່ແອວຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ການໃຫ້ປາກຄຳຂອງເຂົາເຈົ້າມີຂຶ້ນໃນວັນທຳອິດຂອງການໃຫ້ການຕໍ່ສາທາລະນະ ກ່ຽວກັບ ການ ຈະລາຈົນທີ່ຮ້າຍແຮງດົນກວ່າ 6 ເດືອນຜ່ານມາ, ເຊິ່ງແມ່ນການໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນຮອບດົນກວ່າ 2 ສັດຕະວັດຕໍ່ຫໍລັດຖະສະພາ ສະຫະລັດ, ເຊິ່ງມັກຈະຖືກພິຈາລະນາດັ່ງກັບສັນຍາລັກຂອງປະຊາທິປະໄຕ ສະຫະລັດ. ສະມາຊິກສະພາຕໍ່າສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ 7 ຄົນ ແລະ ສະມາ ຊິກສະພາສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ 2 ຄົນ ຢູ່ໃນຄະນະກຳມະການທີ່ຖືກເລືອກນັ້ນ ໄດ້ຟັງການໃຫ້ການດັ່ງກ່າວດ້ວຍຄວາມດຶງດູດໃຈ ພ້ອມກັບຜູ້ຊົມທາງໂທລະພາບໃນທົ່ວປະເທດ.
ໃນລະຫວ່າງການໃຫ້ການດົນ 3 ຊົ່ວໂມງເຄິ່ງນັ້ນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຫໍລັດຖະສະພາ ສະຫະລັດ ທ່ານ ອາກີລີໂນ ໂກແນລ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ “ພວກກໍ່ຈະລາຈົນໄດ້ເອີ້ນຂ້າພະເຈົ້າວ່າທໍລະຍົດ, ເສື່ອມເສຍ ແລະ ໄດ້ຮ້ອງອອກມາວ່າຂ້າພະເຈົ້າເຊິ່ງແມ່ນອະດີດທະຫານບົກ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ, ຄວນຖືກປະຫານຊີວິດ.”
ທ່ານ ໂກແນລ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຖືກຄອບງຳໃນມື້ນັ້ນແມ່ນຄືກັບບາງຢ່າງຈາກສະ ໜາມລົບໃນຍຸກສະໄໝກາງ, ພວກເຮົາໄດ້ຕໍ່ສູ້ຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ເປັນລຳດັບເພື່ອປ້ອງກັນການບຸກ ລຸກສະພາໂດຍພວກກໍ່ຈະລາຈົນທີ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອທຳລາຍຂະບວນການປະຊາທິປະໄຕຂອງພວກເຮົາ.”
ທ່ານ ໂກແນລ ໄດ້ກ່າວວ່າໃນຈຸດນຶ່ງລາວໄດ້ຖືກອັດໜີບໂດຍພວກຈະລາຈົນທີ່ບຸກເຂົ້າໂຈມຕີ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຄິດວ່າ, ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ຂ້ອຍຈະຕາຍຫວາ,”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດວໍຊິງຕັນ ທ່ານ ໄມເກິລ ຟາໂນນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ສະມາຊິກສະພາວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຖືກຈັບ, ຖືກທຸບຕີ, ຖືກໃຊ້ໄຟຟ້າຊອດ, ໃນຂະນະທີ່ຖືກເອີ້ນວ່າເປັນຜູ້ທໍລະຍົດຕໍ່ປະເທດຂອງຂ້າພະ ເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງຂອງການຖືກຍາດເອົາອາວຸດ ແລະ ຖືກຂ້າຕາຍດ້ວຍອາວຸດຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ.”