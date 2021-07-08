ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ 4 ຄົນ ໃນການລອບສັງຫານ ປະທານາທິບໍດີ ເຮຕີ ຖືກຍິງຕາຍ ໃນການປະທະກັນ

ຜູ້ບັນຊາການກອງກຳລັງຕຳຫຼວດແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດ ເຮຕີ ໄດ້ກ່າວວ່າ 4 ຄົນ ທີ່ຖືກສົງໄສ ກ່ຽວ ກັບ ການລອບສັງຫານປະທານາທິບໍດີ ໂຈເວີແນລ ມວາເຊ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນການຍິງປະທະກັນ ກັບຕຳຫຼວດ.
ຜູ້ບັນຊາການ ເລອອນ ຊາລສ໌ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນນະຄອນຫຼວງ ປອກ ໂອ-ແປຣງສ໌ ວ່າຜູ້ຕ້ອງສົງໄສອີກສອງຄົນ, ທີ່ທ່ານໄດ້ອະທິບາຍວ່າເປັນ “ທະຫານຮັບຈ້າງ,” ໄດ້ຖືກຈັບໃນລະຫວ່າງການຍິງປະທະກັນ. ຕຳຫຼວດສາມຄົນໄດ້ຖືກຈັບເປັນຕົວປະກັນໂດຍພວກຜູ້ຕ້ອງສົງໄສວ່າ ເປັນຜູ້ລອບສັງຫານນັ້ນ ໄດ້ຖືກປ່ອຍຕົວ. ທ່ານ ຊາລສ໌ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນອື່ນໆ ກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດການນັ້ນ.
ການຕາມລ່າໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນບໍ່ດົນຫຼັງຈາກທ່ານ ມວາເຊ ໄດ້ຖືກຍິງເສຍຊີວິດໃນ ລະຫວ່າງ ການບຸກໂຈມຕີໃນຕອນເຊົ້າມືດຢູ່ສະຖານທີ່ພັກສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃນເຂດຄົນລວຍ ຢູ່ນອກເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງ ປອກ ໂອ-ແປຣງສ໌. ທ່ານ ບັອກຊີ ເອັດມັອນ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເຮຕີ ປະຈຳ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ວ່າເຂດຊາຍແດນຂອງ ເຮຕີ ຕິດ ກັບ ສາທາລະນະລັດ ໂດມີນິກັນ ແລະ ສະໜາມບິນຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນໄດ້ຖືກ ປິດ.
ເມື່ອຖືກຖາມໂດຍວີໂອເອວ່າບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຮູ້ຈັກສັນຊາດຂອງມືປືນບໍ່ນັ້ນ, ທ່ານ ເອັດມັອນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈ, ແຕ່ອີງຕາມພາບວິດີໂອທີ່ໄດ້ຮັບມາໂດຍຕຳຫຼວດແຫ່ງຊາດ ແລະ ເຫັນວ່າໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ນັ້ນ, ຜູ້ລອບສັງຫານໄດ້ປອມຕົວເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອົງການປາບປາມຢາເສບຕິດ ສະຫະລັດ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານ ຄລອດ ໂຈເຊັຟ ໄດ້ປະກາດພາວະການຈຳກັດການເຂົ້າອອກປະເທດ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າຕອນນີ້ທ່ານເປັນຜູ້ຄວບຄຸມປະເທດ.
ສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງ, ທ່ານນາງ ມາກທີນ ມວາເຊ, ຜູ້ທີ່ຖືກຍິງເຊັ່ນກັນໃນລະຫວ່າງການໂຈມຕີນັ້ນ, ແມ່ນມີອາການຄົງທີ່ແຕ່ກໍສາຫັດ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ. ທ່ານນາງໄດ້ຖືກສົ່ງໄປໂຮງໝໍໃນນະຄອນ ໄມອາມີ ລັດ ຟລໍຣິດາ ເພື່ອຮັບການປິ່ນປົວ. ລູກຄົນນຶ່ງຂອງທ່ານປະທາ ນາທິບໍດີ ຜູ້ທີ່ຢູ່ບ້ານໃນລະຫວ່າງການໂຈມຕີນັ້ນ ໄດ້ຖືກພາໄປສະຖານທີ່ໆປອດໄພ.