ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງໄດ້ໃຊ້ມີດແທງເດັກນ້ອຍ 4 ຄົນ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ 2 ຄົນ ຢູ່ສວນສາທາລະນະແຄມແມ່ນ້ຳໃນເຂດຮ່ອມພູ ຝຣັ່ງ ເມື່ອຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດວານນີ້ ໃນການໂຈມຕີທີ່ປະທານາທິບໍດີ ຝຣັ່ງ ທ່ານ ເອັມມານູແອລ ມາກຣົງ ໄດ້ກ່າວວ່າເຮັດໃຫ້ປະເທດຕົກໃຈ.
ເດັກນ້ອຍທັງສີ່ຄົນນັ້ນໄດ້ຮັບບາດແຜທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງໄອຍະການຫຼັກ ທ່ານນາງ ລີນ ບອນເນ ມາຕິສ. ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸນ້ອຍທີ່ສຸດແມ່ນ 22 ເດືອນ, ສອງຄົນແມ່ນສອງປີ ແລະ ອາຍຸສູງສຸດແມ່ນ 3 ປີ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງໄອຍະການ.
ການໂຈມຕີໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນເມືອງ ອານຊີ (Annecy) ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງ ຝຣັ່ງ.
ຕຳຫຼວດໄດ້ຄວບຄຸມຕົວຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໃນທັນທີ ເຊິ່ງແມ່ນຄົນສັນຊາດ ຊີເຣຍ ອາຍຸ 31 ປີ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຝຣັ່ງ ທ່ານນາງ ເອລິຊາເບັດ ບອນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສແມ່ນມີສະຖານະພາບອົບພະຍົບ ໃນປະເທດ ສວີເດັນ.
ທ່ານ ມາກຣົງ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີວ່າ “ປະເທດແມ່ນຢູ່ໃນສະພາບຕົກໃຈ.” ທ່ານໄດ້ອະທິບາຍການໂຈມຕີດັ່ງກັບ “ການໂຈມຕີຂອງພວກຂີ້ຂາດຕາຂາວຢ່າງສິ້ນເຊີງ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ