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ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ ຄວບ​ຄຸມ​ຕົວ​ຜູ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ການ​ສຶກ​ສາ​ສຳ​ລັບ​ເດັກ​ຍິງ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ

ທ່ານ ມາ​ຕີ​ອຸ​ລ​ລາ ເວ​ຊາ, ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ການ​ສຶກ​ສາ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ, ອ່ານ​ໜັງ​ສື່​ໃຫ້​ນັກ​ຮຽນ​ຟັງ​ ໃນ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ. (Photo courtesy of Matiullah Wesa)

ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ແລະ ອົງ​ການ​ຍ່ອຍ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້​ວ່າ ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ ເຊິ່ງ​ແມ່ນອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງທີ່​ແທ້​ຈິງໃນ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ໄດ້​ຄວບ​ຄຸມ​ຕົວ​ຜູ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ ສຳ​ລັບການ​ສຶກ​ສາ​ຂອງ​ເດັກ​ຍິງ.

ທ່ານ​ ມາ​ຕີ​ອຸ​ລ​ລາ ເວ​ຊາ, ຜູ້​ກໍ່​ຕັ້ງ ແລະ ຫົວ​ໜ້າ​ຂອງ​ອົງ​ການ PenPath ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ການ​ສຶກ​ສາ​ທີ່​ມີ​ຫ້ອງ​ການ​ໃນ​ຊຸມ​ຊົນ​, ຖືກ​ຈັບ​ ​ຢູ່​ວັດ​ອິ​ສ​ລາມແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ກາ​ບູ​ລ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ສູດ​ມົນ​ ເມື່ອ​ແລງວັນ​ຈັນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ກອງ​ກຳ​ລັງ​ຕາ​ລີ​ບານ​ໄດ້​ຈັບ​ຕົວ​ທ່ານ ເວ​ຊາ “ດ້ວຍ​ການ​ແນ​ປືນ​ໃສ່​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ເຜົາ​ຂົນ​ ໂດຍ​ປາ​ສະ​ຈາກ​ເຫດ​ຜົນ​ໃດ​ໆ ແລະ ຂັບ​ລົດ​ພາ​ລາວ​ໜີ​ໄປ ​ບ່ອນ​ທີ່ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ຮູ້​ຈັກ,” ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ໂດຍ​ອ້າຍ​ຂອງ​ລາວ.

ໃນ​ຂໍ້​ຄວາມ​ທາງວິ​ດີ​ໂອ​ຢູ່​ທວິດ​ເຕີ​ທີ່​ກ່າວ​ເປັນ​ພາ​ສາ ປາ​ສ​ໂຕ ນັ້ນ, ທ່ານ ອັດ​ຕາ​ອຸ​ລ​ລາ ເວ​ຊາ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ຕາ​ລີ​ບານ ໄດ້​ບຸກກວດ​ຄົ້ນ​ເຮືອນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້ ແລະ ໄດ້​ໃຊ້​ກຳ​ລັງ​ນຳ​ຕົວ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ອີກ​ສອງ​ຄົນ​ໄປ​ ພ້ອ​ມ​ກັບ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ມື​ຖື ແລະ ວັດ​ຖຸ​ອື່ນໆ. ລາວກ່າວ​ວ່າລາວ​ໄດ້​ແບ່ງ​ປັນ​ຂໍ້​ມູນ​ຈາກ​ສະ​ຖານ​ທີ່ໆ​ບໍ່​ຖືກ​ເປີ​ດ​ເຜີຍ​ເພື່ອຫຼີກ​ລ່ຽງ​ການ​ຖືກ​ຈັບ​ກຸມ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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