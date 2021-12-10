49 ຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດ 58 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຍ້ອນລົດບັນທຸກຂວ້ຳ ຢູ່ພາກໃຕ້ ຂອງເມັກຊິໂກ 

ລົດບັນທຸກຂົນສົ່ງທີ່ແອອັດໄປດ້ວຍຄົນ ທີ່ປາກົດວ່າເປັນຄົນເຂົ້າເມືອງມາຈາກ ພາກກາງຂອງທະວີບອາເມຣິກາ ໄດ້ປິ້ນຂວ້ຳ ແລະໄປຕຳໃສ່ຂົວສຳລັບຄົນຍ່າງ ຢູ່ທ່າງດ່ວນໃນພາກໃຕ້ຂອງເມັກຊິໂກ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍ ຊີວິດ 49 ຄົນ ແລະຄົນອື່ນໄດ້ຮັບບາດເຈັບອີກເກືອບຮອດ 60 ຄົນ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່.
ທ່ານຫລຸຍສ໌ ມານຸຍແອລ ໂມຣີໂນ (Luis Manuel Moreno) ຫົວໜ້າຫ້ອງ ການປ້ອງກັນ
ພົນລະເຮືອນລັດເຈຍປາ (Chiapas) ກ່າວວ່າ ການຄາດຄະເນ ຂັ້ນຕົ້ນມີຢູ່ 49 ຄົນເສຍ
ຊີວິດ ແລະ 58 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ ປະມານ 40 ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ
ແມ່ນມີອາການຮ້າຍແຮງ ແລະໄດ້ຖືກນຳ ໄປໂຮງໝໍໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ລົດປີ້ນຂວ້ຳໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ທາງດ່ວນທີ່ມຸ້ງໜ້າໄປຫາເມືອງເອກຂອງລັດເຈຍປາ. ຮູບພາບ
ຈາກບ່ອນເກີດເຫດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຢາຍຢູ່ຕາມ ທາງຢາງ ແລະຢູ່ໃນຕູ້
ຂອງລົດບັນທຸກສິນຄ້າ.
ຜູ້ເຄາະຮ້າຍປາກົດວ່າ ເປັນຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ມາຈາກພາກກາງຂອງທະວີບອາເມຣິກາ ແຕ່
ວ່າສັນຊາດຂອງເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນເທື່ອ. ທ່ານໂມ ຣິໂນ ໄດ້ລາຍງານວ່າ
ບັນດາຜູ້ລອດຊີວິດຈຳນວນນຶ່ງກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າມາຈາກ ປະເທດເພື່ອນບ້ານກົວເຕມາລາ
(Guatemala).
ທ່ານໂມຣິໂນກ່າວອີກວ່າ ປາກົດວ່ານໍ້າໜັກທີ່ຫລາຍເກີນໄປຂອງລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າທີ່ບັນທຸກຄົນອາດຈະເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ລົດປີ້ນຂວ້ຳແລະໃນຂະນະທີ່ລົດປິ້ນ ຢູ່ນັ້ນມັນໄດ້ຕຳເອົາເສົາເຫລັກຂົວສຳລັບຄົນຍ່າງຂ້າມນັ້ນ.
ນັ້ນໝາຍກໍຄວາມວ່າຢ່າງໜ້ອຍ 170 ຄົນ ໄດ້ແຫຍ້ກັນຢ່າງແອອັດຢູ່ໃນລົດ. ມັນບໍ່ເປັນເລື້ອງແປກແຕ່ຢ່າງໃດ ທີ່ລົດບັນທຸກຂົນສົ່ງສິນຄ້າຢູ່ໃນເມັກຊິໂກ ໄດ້ນຳເອົາຫລາຍໆຄົນໄປໃນການປະຕິບັດງານຂອງການລັກລອບຂົນເອົາຄົນ ເຂົ້າເມືອງໄປ ຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງເມັກຊິໂກ.
ພວກພະນັກງານກູ້ໄພ ຜູ້ທີ່ມາຮອດຢູ່ບ່ອນເກີດເຫດກ່ອນ ແລະບໍ່ໄດ້ຮັບ ອະນຸຍາດໃຫ້ບອກຊື່ກ່າວວ່າ ຍິ່ງມີຄົນເຂົ້າເມືອງຫລາຍຄົນອີກຢູ່ໃນລົດບັນທຸກ ຄັນນັ້ນໃນເວລາມັນຂວ້ຳ ແລະໄດ້ພາກັນລົບໜີດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວ ທີ່ຈະຖືກ ກັກຂັງໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ.
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