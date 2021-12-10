ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ໂລກ

49 ຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດ 58 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຍ້ອນລົດບັນທຸກຂວ້ຳ ຢູ່ພາກໃຕ້ ຂອງເມັກຊິໂກ 

ຄົນເຂົ້່າເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ກຳລັງຖືກປີ່ນປົວຢູ່ຂ້າຖະໜົນ ຢູ່ບ່ອນລົດຂ້ວມ ໃກ້ກັບເມືອງ Tuxtla Gutierrez, ລັດ Chiapas state ປະເທດ Mexico ວັນທີ 9, 2021.

ລົດບັນທຸກຂົນສົ່ງທີ່ແອອັດໄປດ້ວຍຄົນ ທີ່ປາກົດວ່າເປັນຄົນເຂົ້າເມືອງມາຈາກ ພາກກາງຂອງ​ທະ​ວີບອາເມຣິກາ ໄດ້ປິ້ນຂວ້ຳ ແລະໄປຕຳໃສ່ຂົວສຳ​ລັບ​ຄົນ​ຍ່າງ ຢູ່​ທ່າງ​ດ່ວນໃນພາກໃຕ້ຂອງເມັກຊິໂກ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍ ຊີວິດ 49 ຄົນ ແລະຄົນ​ອື່ນໄດ້ຮັບບາດເຈັບອີກເກືອບຮອດ 60 ຄົນ, ອີງ​ຕາມການລາຍງານຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່.

ທ່ານຫລຸຍສ໌ ມານຸຍແອລ ໂມຣີໂນ (Luis Manuel Moreno) ຫົວໜ້າຫ້ອງ ການປ້ອງກັນ
ພົນລະເຮືອນລັດເຈຍປາ (Chiapas) ກ່າວວ່າ ການຄາດຄະເນ ຂັ້ນຕົ້ນມີຢູ່ 49 ຄົນເສຍ
ຊີວິດ ແລະ 58 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ ປະມານ 40 ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ
ແມ່ນມີອາການຮ້າຍແຮງ ແລະໄດ້ຖືກນຳ ໄປໂຮງໝໍໃນທ້ອງຖິ່ນ.

ລົດປີ້ນຂວ້ຳໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ທາງດ່ວນທີ່ມຸ້ງ​ໜ້າ​ໄປ​ຫາເມືອງ​ເອກຂອງລັດເຈຍປາ. ຮູບພາບ
ຈາກບ່ອນເກີດເຫດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຢາຍຢູ່ຕາມ ທາງຢາງ ແລະຢູ່ໃນຕູ້
ຂອງລົດບັນທຸກສິນຄ້າ.

ຜູ້ເຄາະຮ້າຍປາກົດວ່າ ເປັນຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ມາຈາກພາກກາງຂອງທະ​ວີບອາເມຣິກາ ແຕ່
ວ່າສັນຊາດຂອງເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນເທື່ອ. ທ່ານໂມ ຣິໂນ ໄດ້ລາຍງານວ່າ
ບັນດາຜູ້ລອດຊີວິດຈຳນວນນຶ່ງກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າມາຈາກ ປະເທດເພື່ອນບ້ານກົວເຕມາລາ
(Guatemala).

ທ່ານໂມຣິໂນກ່າວອີກວ່າ ປາກົດວ່ານໍ້າໜັກທີ່​ຫລາຍ​ເກີນ​ໄປຂອງ​ລົດຂົນສົ່ງສິນ​ຄ້າ​ທີ່ບັນ​ທຸກ​ຄົນອາດຈະເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ລົດປີ້ນຂວ້ຳແລະໃນຂະນະທີ່ລົດປິ້ນ ຢູ່ນັ້ນມັນໄດ້ຕຳເອົາເສົາເຫລັກຂົວສຳ​ລັບຄົນຍ່າງຂ້າມນັ້ນ.

ນັ້ນໝາຍ​ກໍຄວາມວ່າຢ່າງໜ້ອຍ 170 ຄົນ ໄດ້ແຫຍ້​ກັນ​ຢ່າງແອອັດຢູ່ໃນລົດ. ມັນບໍ່ເປັນ​ເລື້ອງແປກແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ ທີ່ລົດບັນທຸກຂົນສົ່ງສິນ​ຄ້າຢູ່ໃນເມັກຊິໂກ ໄດ້ນຳເອົາຫລາຍໆຄົນໄປໃນການປະຕິບັດງານຂອງ​ການລັກລອບ​ຂົນ​ເອົາຄົນ ເຂົ້າເມືອງໄປ ຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງເມັກຊິໂກ.

ພວກພະນັກງານກູ້ໄພ ຜູ້ທີ່ມາຮອດຢູ່ບ່ອນເກີດເຫດກ່ອນ ແລະບໍ່ໄດ້ຮັບ ອະນຸຍາດໃຫ້ບອກຊື່ກ່າວວ່າ ຍິ່ງ​ມີຄົນເຂົ້າເມືອງຫລາຍຄົນອີກຢູ່ໃນລົດບັນທຸກ ຄັນນັ້ນໃນເວລາມັນຂວ້ຳ ແລະໄດ້ພາກັນລົບໜີດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວ ທີ່ຈະຖືກ ກັກຂັງໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG