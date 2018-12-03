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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສົບ​ຂອງ​ອະ​ດີດ ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຈອ​ຣ໌​ຈ ເອັ​ຈ ດັບ​ເບິນ​ຢູ ບຸ​ຊ ຈະ​ຖືກດອຍໄວ້​ ໃຫ້​ເຄົາ​ລົບ​ຢູ່​ຫໍ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ແຄັບ​ປິ​ຕອ​ລ

ທຸງ​ຊາດ​ຖືກ​ຫຼຸດ​ລົງ​ເຄິ່ງ​ເສົາ ຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າ​ຕຶກ​ລັດ​ຖະ​ສ​ະ​ພາ ແຄັບ​ປິ​ຕອ​ລ ເພື່ອສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເຄົາ​ລົບ​ຕໍ່ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ຈອ​ຣ໌​ຈ ເອັ​ຈ ດັບ​ເບິນ​ຢູ ບຸ​ຊ. ນະ​ຄອ​ນຫຼວງ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ. 2 ທັນ​ວາ, 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສົບ​ຂອງອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ຈອ​ຣ໌​ຈ ເອັ​ຈ ດັບ​ເບິນ​ຢູ ບຸ​ຊ ຈະ​ຖືກ
ດອຍໄວ້ໃນຫໍ ໂຣທັນດາ ຂອງຕຶກລັດຖະສະພາ ແຄັບປິຕອລ ຮິລ ເລີ່ມຕົ້ນໃນຕອນ
ແລງວັນຈັນມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ຊາວ ອາເມຣິກັນ ສະແດງຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ຊີວິດຂອງ
ປະທານາທິບໍດີຄົນທີ 41 ຂອງປະເທດ.

ລັດ​ຖະ​ສ​ະ​ພາ ແຄັບ​ປິ​ຕອ​ລ ຈະ​ເປີດໃຫ້​ບຸກ​ຄົນ​ສຳ​ຄັນ ແລະ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ
ເຄົາລົບໄປຈົນເຖິງຕອນເຊົ້າຂອງວັນພຸດມື້ຮື, ພ້ອມກັບຜູ້ເຂົ້າຄຳນັບ ຈະສາມາດຍ່າງ
ຜ່ານໂລງສົບຂອງທ່ານ ບຸຊ ໄດ້. ທ່ານໄດ້ເສຍຊີວິດໃນລັດ ເທັກຊັສ, ເຊິ່ງແມ່ນລັດຢູ່
ອາໄສຂອງທ່ານ, ໃນຕອນແລງຂອງວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ຄົບອາຍຸ 94 ປີ ຫຼັງຈາກມີສຸຂະ
ພາບທີ່ບໍ່ສະບາຍມາຫຼາຍປີ.

ສົບ​ຂອງ​ທ່ານ ບຸ​ຊ, ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ໃນ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ນຶ່ງ​ສະ​ໄໝ​ ແຕ່​ປີ 1989 ຫາ
1993 ນັ້ນ, ຈະໄດ້ຈັດພິທີສົ່ງສະການລະດັບລັດຖະບານຢູ່ໂບດໃຫຍ່ແຫ່ງຊາດໃນນະ
ຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ, ຕາມມາດ້ວຍການຝັງສົບໃນວັນພະຫັດຢູ່ຫໍສະໝຸດປະທານາທິບໍ
ດີຂອງທ່ານໃນລັດ ເທັກຊັສ.

ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ
ດໍໂນລ ທຣຳ ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີສົ່ງສະການດ້ວຍ.

ໃນ​ຂໍ້​ຄວາມ​ທີ່​ຂຽນ​ຢູ່​ທວິດ​ເຕີ​ນັ້ນ, ຜູ້​ນຳ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ, “ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຈອ​ຣ໌​ຈ
ເອັຈ ດັບເບິນຢູ ບຸຊ ໄດ້ເປັນຜູ້ນຳໜ້າ ໃນຊີວິດທີ່ມີຄວາມສຳເລັດ ແລະ ສວຍງາມມາ
ຍາວນານ. ເວລາໃດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຢູ່ກັບເພິ່ນ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຄວາມສຸກໃນຊີວິດ
ຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ຄວາມພາກພູມໃຈອັນແທ້ຈິງໃນຄອບຄົວຂອງເພິ່ນ. ຄວາມສຳເລັດ
ຂອງເພິ່ນ ແມ່ນຍິ່ງໃຫຍ່ຈາກຕົ້ນຫາຈົບ. ເພິ່ນແມ່ນຜູ້ຊາຍທີ່ດີແທ້ໆ ແລະ ຈະເປັນທີ່ຄິດ
ຮອດຂອງໝົດທຸກຄົນ.”

ທ່ານ ເຈມ​ສ ເບ​ເກີ, ອະ​ດີດ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ທ່ານ ບຸ​ຊ ແລະ ເປັນ​
ເພື່ອນຂອງເພິ່ນມາ 60 ປີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໂທລະພາບ CNN ໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ທ່ານ
ຖືວ່າທ່ານ ບຸຊ ເປັນ “ຄົນຜູ້ທີ່ໃຈດີທີ່ສຸດ ແລະ ມີຄວາມເກງໃຈ ເທົ່າທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍ
ຮູ້ມາ.”

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ທ່ານ ບຸ​ຊ ໄດ້​ຊຸ​ດ​ໂຊມ​ລົງຫຼາຍ” ໃນ​ສອງ​ສາມ
ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ແຕ່ໃນຕອນທ້າຍ ທ່ານສາມາດທີ່ຈະລົມໂທລະສັບກັບລູກຂອງເພິ່ນ,
ລວມທັງອະດີດປະທານາທິບໍດີ ຈອຣ໌ຈ ດັບເບິນຢູ ບຸຊ.

ທ່ານ ເບ​ເກີ ​ເວົ້າ​ວ່າ ຄຳ​ເວົ້າ​ສຸດ​ທ້າຍ​ຂອງ​ທ່ານ ບຸ​ຊ​ ແມ່ນ, ພໍ່​ກໍ​ຮັກ​ລູກ​ເຊັ່ນ​ກັນ,” ເຊິ່ງ​
ທ່ານໄດ້ເວົ້າກັບອະດີດປະທານາທິບໍດີ ບຸຊ ຜູ້ທີ່ເປັນລູກຊາຍ ແລະ ເປັນປະທານາທິ
ບໍດີຄົນທີ 43 ຂອງປະເທດ.

ໂຄ​ສົກ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ທ່ານ​ນາງ ແຊຣາ ຮັກ​ຄາ​ບີ ແຊນ​ເດີ​ສ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ
ບັບນຶ່ງວ່າ ວັນພຸດຈະມາເຖິງນີ້ ໄດ້ຖືກກຳນົດໃຫ້ເປັນວັນໄວ້ອາໄລແຫ່ງຊາດ, ແລະວ່າ
ທຸງທັງຫຼາຍຢູ່ທຳນຽບຂາວ ແມ່ນໄດ້ຫຼຸດລົງສູ່ເຄິ່ງເສົາແລ້ວ ເພື່ອເປັນກຽດໃຫ້ແກ່ທ່ານ
ບຸຊ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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