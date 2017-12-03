ຫົວໜ້າກຸ່ມກະບົດ ເຢເມນ ກ່າວວ່າ ຕົນມີເວລາສຳລັບການເຈລະຈາ ຖ້າຍົກເລີກ ການປິດລ້ອມ

ອະດີດປະທານາທິບໍດີປະເທດ ເຢເມນ ທ່ານ ອາລີ ອັບດູລລາ ຊາເລ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ
ມີເວລາສຳລັບເປີດການເຈລະຈາ ກັບພັນທະມິດນຳໜ້າໂດຍ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ທີ່ທຳ
ການຕໍ່ສູ້ໃຫ້ຝ່າຍຂອງລັດຖະບານ ເຢເມນ.
ທ່ານ ຊາເລ ໄດ້ກ່າວຖະແຫຼງການ ໃນຂະນະທີ່ພວກກະບົດຜູ້ທີ່ສະໜັບສະໜູນທ່ານ
ໄດ້ສືບຕໍ່ ຕໍ່ສູ້ກັບກອງກຳລັງພັນທະມິດໃນນະຄອນຫຼວງ ຊານາອາ.
ແຕ່ມັນມີຄວາມຮຽກຮ້ອງສຳລັບການບັນລຸມາດຕະຖານໂດຍສະເພາະເຈາະຈົງ: ທ່ານ
ຊາເລ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເລີ່ມການເຈລະຈາ ຖ້າການປິດລ້ອມຂອງ
ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ຕໍ່ປະເທດຖືກຍົກເລີກ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວອອກໂທລະພາບວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮຽກຮ້ອງບັນດາອ້າຍນ້ອງປະເທດທີ່ຢູ່
ໃກ້ຄຽງ ໃຫ້ຢຸດການຮຸກຮານຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຍົກເລີກການປິດລ້ອມນັ້ນ.”
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ການຕໍ່ສູ້ກໍໄດ້ສືບຕໍ່ໄປ, ໃນສິ່ງທີ່ນັກສັງເກດການໄດ້ອະທິບາຍ ຕໍ່
ອົງການຂ່າວ AP ວ່າເປັນ “ສົງຄາມຕາມທ້ອງຖະໜົນ.” ອົງການຂ່າວ AP ໄດ້ເນັ້ນຄຳ
ເວົ້າຂອງຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງລະເບີດແຕກຫຼາຍລູກ ໃນ
ຕອນຄໍ່າຂອງວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ວັນເສົາວານນີ້ໃນນະຄອນຫຼວງ ຊານາອາ.
ບໍ່ມີຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບ ຕົວເລກຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບຈາກການຕໍ່ສູ້ກັນຄັ້ງຫຼ້າສຸດນີ້.
ໃນສັບປະດາທີ່ຜ່ານມາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການ UNICEF ໄດ້ເອີ້ນປະເທດ ເຢເມນ ວ່າເປັນ
ສະຖານທີ່ໆໂຫດຮ້າຍທີ່ສຸດທີ່ຈະເປັນເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຝ່າຍທີ່ມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນການຕໍ່ສູ້ ອະນຸຍາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ສາມາດເຂົ້າ
ໄປໃນປະເທດໄດ້ຕະຫຼອດ.
ທ່ານ ກີເອີດ ຄັບເປແລເຣ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນນະຄອນ ຫຼວງ Amman ປະ
ເທດ ຈໍແດັນ ເມື່ອວັນທີ 26 ພະຈິກທີ່ຜ່ານມາວ່າ ອົງການ UNICEF ສາມາດທີ່ຈະນຳ
ເອົາຢາວັກຊີນ ເກືອບ 2 ລ້ານອັນ ສົ່ງໄປສະໜາມບິນ ຊານາອາ ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ
ແລະ ໄດ້ວ່າການສຳເລັດທີ່ວ່ານັ້ນ ບໍ່ຄວນ “ເກີດຂຶ້ນໄດ້ພຽງຄັ້ງດຽວ.”
ທ່ານ ຄັບເປແລເຣ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະບຽງຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍມີຄວາມຕ້ອງການ ແລະ
ວ່າກຳປັ່ນຕ່າງໆທີ່ຂົນອາຫານ, ເມັດສານ ຄລໍຣີນ ເພື່ອເຮັດນໍ້າດື່ມທີ່ສະອາດ, ແລະ
ຢາປິ່ນປົວພະຍາດຖອກທ້ອງ ແລະ ໂຣກອະຫິວາ ແມ່ນໄດ້ມຸ່ງໜ້າໄປທ່າເຮືອ ໂຮເດດາ
ແລ້ວ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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