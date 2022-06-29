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ວັນພຸດ, 29 ມິຖຸນາ 2022
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ອະ​ດີດ​ຜູ້​ຊ່ວຍ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ ທ​ຣຳ ໃຈ​ຮ້າຍ, ອາ​ລົມ​ເສຍ​ງ່າຍ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ການ​ຜ່າຍ​ແພ້ ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ 2020 ຈະ​ແຈ​້ງ

ທ່ານ​ນາງ ແຄ​ສ​ຊີ​ດີ ຮັດ​ຈິນ​ສັນ, ອະ​ດີດ​ຜູ້​ຊ່ວຍ​ທີ່​ປຶກ​ສາ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ຂອງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ, ທ່ານ ມາກ​ ເມ​ໂດ​ສ໌, ໃຫ້​ປາກ​ຄຳ​ຢູ່​ຫໍ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ, 28 ມິ​ຖຸ​ນາ, 2022.

ອະ​ດີດ​ຜູ້​ຊ່ວຍ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ທ່ານ​ນາງ ແຄສ​ຊີ​ດີ ຮັດ​ຈິນ​ສັນ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້​ວ່າ ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ​ ທ​ຣຳ ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ໃຈ​ຮ້າຍ​ຍິ່ງ​ຂຶ້ນ ແລະ ເສ​ຍ​ອາ​ລົມ​ໄດ້​ງ່າຍ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຜ່າຍ​ແພ້​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປີ 2020, ໂດຍ​ໃຫ້​ປາກ​ຄຳ​ວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ເຫັນ​ພ້ອມ​ກັບ​ພວກ​ກໍ່​ຈະ​ລາ​ຈົນ​ຢູ່​ຫໍ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ສະ​ຫະ​ລັດ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 6 ມັງ​ກອນ​ປີ​ກາຍນີ້ ເວ​ລາ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແຂວນຄໍ​ອະ​ດີດຮອງປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໄມ​ຄ໌ ເພັ​ນ​ສ໌ ສຳ​ລັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ທີ່​ຈະ​ກີດ​ກັ້ນ​ຜົນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ.

ທ່ານນາງ ຮັດ​ຈິນ​ສັນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພວກ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ຫຼາຍ​ພັນ​ຄົນ​ຢູ່​ຫໍ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ໄດ້​ຮ້ອງວ່າ “ແຂວນ​ຄໍ​ທ່ານ ເພັນ​ສ” ນັ້ນ, ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ບອກ​ຫົວ​ໜ້າ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ, ເຊິ່ງ​ແມ່​ນ​ທີ່​ປຶກ​ສາ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ທ່ານ ມາກ ເມ​ໂດ​ສ໌ ວ່າ, “ໄມ​ຄ໌ (ເພັນ​ສ) ສົມ​ຄວນ​ໄດ້​ຮັບ​ມັນ.”

ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ກ່າວ​ຢ້ຳ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານ ເມ​ໂດ​ສ໌ ວ່າ​ທ່ານ ທ​ຣຳ “ບໍ່​ຄິດ​ວ່າພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່ຕ້ານ​ທ່ານ ເພັນ​ສ໌ ໄດ້​ເຮັດ​ຫຍັງ​ຜິດ.”

ພວກ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ຕັ້ງ​ໂຄງ​ຮ່າງ​ສຳ​ລັບ​ການ​ແຂວນ​ຄໍ​ຢູ່​ສະ​ໜາມຫຼວງ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃກ້ໆ​ກັບ​ຫໍ​ລັດ​ຖ​ະ​ສະ​ພາ, ແນວ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ທ່ານ ເພັນ​ສ໌ ໄດ້​ຟ້າວ​ພາ​ທ່ານ​ໄປ​ຫາ​ບ່ອນ​ປອດ​ໄພ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ຂຶ້ນ. ພວກ​ກໍ່​ຈະ​ລາ​ຈົນ​ບາງ​ຄົນ​ແມ່ນ​ໄດ້​ໄປ​ຢູ່​ໃກ້​ປະ​ມານ 12 ແມັດກໍ​ຈະ​ຮອດ​ທ່ານ.

ຕໍ່​ມາ, ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ຂຽນ​ຂໍ້​ຄວາມ​ໃນ​ທວິດ​ເຕີ​ວ່າ “ທ່ານ ໄມ​ຄ໌ ເພັນ​ສ໌ ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ກ້າ​ຫານ” ທີ່​ຈະ​ກີດ​ກັ້ນ​ສະ​ພາ​ຈາກ​ການ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ວ່າ ທ່ານ ໂຈ ໄບ​ເດັນ ສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ໄດ້​ຊະ​ນະ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ 2020. ແຕ່​ຈົນ​ກວ່າ​ຫຼາຍ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ຕໍ່​ມາ​ທີ່​ທ່ານ ທ​ຣຳ ໃນ​ທີ່​ສຸດ​ໄດ້​ບອກ​ພວກຜູ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ຂໍ້​ຄວາມ​ທາງວິ​ດີ​ໂອ ​ເພື່ອ​ໃຫ້ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໜີ​ອອກ​ຈາກ​ຫໍ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ, ​ຫລັງ​ຈາກ​ໄດ້ເມີນ​ເສີຍ​ຕໍ່​ການ​ຂໍ​ຮ້ອງ​ກ່ອນ​ໜ້າ​ນັ້ນ​ຈາກ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຄອບ​ຄົວ, ລວມ​ທັງ​ລູກ​ສາວ​ຂອງ​ທ່ານ, ທ່ານ​ນາງ ອີ​ວານ​ກາ, ຜູ້​ຊ່ວຍ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ, ແລະ ທີ່​ປຶກ​ສາ​ຄົນ​ອື່ນ​ເພື່ອ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຢຸດ​ການ​ກໍ່​ຈະ​ລາ​ຈົນ​ຕໍ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ.

ທ່ານ​ນາງ ຮັດ​ຈິນ​ສັນ, ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ຫ້ອງ​ການ​ພຽງ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ກ້າວ​ຫ່າງ​ຈາກ​ຫ້ອງ​ການ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຂອງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ນັ້​ນ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ລາວ​ໄດ້​ຮູ້​ຈາກ​ທ່ານ ແອນ​ໂທ​ນີ ອໍ​ນາ​ໂຕ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ຜູ້​ຊ່ວຍ​ຂອງ​ທ່ານ ເມ​ໂດ​ສ໌ ທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ສຳ​ລັບ​ການ​ປະ​ສານ​ງານ​ກັບ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ, ວ່າ​ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີນັ້ນ, ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ຊຸມ​ນຸມ​ໃກ້​ກັບ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ກ່ອນ​ການ​ກໍ່​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ຢູ່​ຫໍ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ, ໄດ້​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ຍາດ​ເອົາ​ພວງ​ມາ​ໄລ​ຂອງ​ລົດ​ລີ​ມູ​ຊີນ​ຂອງ​ທ່ານ​ຈາກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໜ່ວຍ​ອາ​ລັກ​ຂາ​ຄົນ​ນຶ່ງ ແລະ ສັ່ງ​ໃຫ້​ໄປ​ຫໍ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກັບ​ພວກ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຂອງ​ທ່ານ.

ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ຜູ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຂອງ​ທ່ານຫຼາຍ​ພັນ​ຄົນ​ຢູ່​ການ​ຊຸມ​ນຸມ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກັບ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃນ​ການ​ຍ່າງ​ໄປ​ຫໍ​ລັດ​ຖ​ະ​ສ​ະ​ພາ, ແຕ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ທ່ານ ​ໄດ້​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ວ່າ​ມັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ໂພດ ແລະ ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ​ໄດ້​ຂັບ​ລົດ​ພາ​ທ່ານ​ກັບ​ໄປ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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