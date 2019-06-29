ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງອົງການ
ສື່ມວນຊົນຮອບໂລກຂອງສະຫະລັດ ຫຼື USAGM ໄດ້ກ່າວຍອມຮັບຜິດ ໃນວັນພະຫັດ
ວານນີ້ ໃນການທີ່ໄດ້ລັກເງິນ ຈຳນວນ 40 ພັນໂດລາຈາກກອງທຶນລັດຖະບານໃນ
ປີກາຍນີ້ ໃນຂະນະທີ່ ເປັນພະນັກງານຂອງລັດຖະບານກາງ.
ທ່ານ ຮາຣູນ ເຄ ຢູລາ ຜູ້ຊຶ່ງດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ດ້ານຍຸດທະສາດໃນອົງການ USAGM ໃນທ້າຍປີ 2017 ຈົນມາຮອດຕົ້ນປີນີ້, ໄດ້ຍອມຮັບໃນສານຂອງເມືອງ
Alexandria ລັດ Virginia ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນຫຼາຍພັນໂດລາ ໃນການຍື່ນຂໍເງິນຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍທີ່ຕ້ອງທົດແທນຄືນ ຈາກອົງການລັດຖະບານກາງແຫ່ງນີ້ ໂດຍໄດ້ສົ່ງໃບບັນຊີ
ຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເປັນຄ່າໂຮງແຮງ ຄ່າລົດເທັກຊີ ແລະຄ່າອູເບີ ທີ່ປອມນັ້ນ ເພື່ອຍື່ນ
ຂໍຮ້ອງເອົາເງິນຄືນ ຈາກລັດຖະບານ ໂດຍທີ່ໃຊ້ໄປໃນການເດີນທາງສ່ວນຕົວ
ເພື່ອໂຄສະນາຂາຍປື້ມຂອງທ່ານແລະການທ່ອງທ່ຽວສຸດສັບປະດານັ້ນ ຊຶ່ງເປັນ
ຊ່ວງທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ປະກອບການກ່ຽວກັບອົງການດັ່ງກ່າວເລີຍ.
ທ່ານຢູລາ ໄວ 41 ປີ ໄດ້ສາລະພາບຜິດໃນເອກກະສານຂອງສານ ທີ່ທ່ານໄດ້ໃຫ້
ຈົດໝາຍທີ່ປອມແປງຈາກທ່ານໝໍແທ້ ໂດຍທີ່ໄດ້ອ້າງວ່າ ທ່ານຢູລາ ຈຳເປັນທີ່ຈະບິນ
ໃນທີ່ນັ່ງທຸລະກິດ ຍ້ອນທ່ານເຈັບຫົວເຂົ່າ ຊຶ່ງຈຳເປັນທີ່ໃຫ້ທ່ານ “ນອນຢຽດ”
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານບິນນັ້ນ. ຈົດໝາຍປອມນັ້ນ ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານຢູລາໄດ້ໃຊ້ເພື່ອຊື້
ການປັບຂຶ້ນ ທີ່ນັ່ງຊັ້ນທຸລະກິດທີ່ມີລາຄາແພງ ໃນການເດີນທາງປະເທດຫຼາຍໆເທື່ອ
ທີ່ລັດຖະບານເປັນຜູ້ຈ່າຍນັ້ນ. ນຶ່ງໃນການປັບຂຶ້ນທີ່ນັ່ງ ຂອງການເດີນທາງໄປຍັງ
Cologne ເຢຍຣະມັນ ຍັງຜົນໃຫ້ອົງການດັ່ງກ່າວຈ່າຍຫຼາຍກວ່າ 1,600 ໂດລາ.
ອີງຕາມເອກກະສານຂອງສານ ທີ່ໄດ້ລົງນາມ ໂດຍນຶ່ງໃນພວກທະນາຍ ຂອງທ່ານ
ຢູລາ ທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ຂອງຫ້ອງການ ແລະການເຮັດໃບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພື່ອເຮັດ
ໃບເຊັດ ທີ່ປອມໆນັ້ນຂຶ້ນ.
ອົງການ USAGM ຊຶ່ງເມື່ອກ່ອນໃຊ້ຊື່ BBG ຊຶ່ງແມ່ນອົງການອິດສະລະ ຂອງລັດ
ຖະບານສະຫະລັດ ທີ່ ກຳກັບ Voice of America ແລະອົງການສື່ມວນຊົນອື່ນໆ
ອີກ 4 ອົງການ.
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