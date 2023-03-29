ຜູ້ພິພາກສາຂອງລັດຖະບານກາງສະຫະລັດທ່ານນຶ່ງ ໃນນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ໄດ້ ສັ່ງໃຫ້ອະດີດຮອງປະທານາ ທິບໍດີໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ປະຕິບັດຕາມໝາຍສັ່ງຂອງຄະນະຕຸລາການໃຫຍ່ ແລະໄປໃຫ້ປາກຄຳກ່ຽວກັບການສົນທະນາຂອງທ່ານ ກັບອະດີດປະທານາ ທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານທຣຳ ພະຍາຍາມທີ່ຈະຕ່າວປີ້ນຄວາມພ່າຍແພ້ ຂອງທ່ານໃນການເລືອກຕັ້ງ ປີ 2020 ນັ້ນ.
ຜູ້ພິພາກສາເຈມສ໌ ໂບສເບີກ (James Boasberg) ທ່ານເປັນຫົວໜ້າຜູ້ພິພາກສາຂອງສານສະຫະລັດເຂດນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ໄດ້ອອກຄຳຕັດສິນໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ ເພື່ອປະຕິເສດໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງ ຕໍ່ການຂໍຮ້ອງທັງຂອງທ່ານທຣຳ ແລະ ທ່ານເພັນສ໌ ທີ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ເປີດເຜີຍຄວາມລັບຢູ່ໃນການໂອ້ລົມກັນ ເປັນການສ່ວນຕົວຂອງພວກເພິ່ນ ຢູ່ໃນທຳນຽບຂາວ ແລະໃນໂທລະສັບ.
ເຖິງແມ່ນວ່າການຕັດສິນດັ່ງກ່າວ ຍັງຖືກປິດໄວ້ຢູ່ກໍຕາມ ແຕ່ວ່າອົງການຂ່າວສານ ຂອງສະຫະລັດທັງຫຼາຍ ໄດ້ລາຍງານວ່າທ່ານ ໂບສເບີກ (Boasberg) ປະຕິເສດການສະເໜີຄັດຄ້ານຂອງທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ຮັບປະກັນໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ການສົນທະນາຂອງທ່ານກັບທ່ານເພັນສ໌ ໃນຫລາຍອາທິດຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ແມ່ນບໍ່ສາມາດເອົາໃຫ້ໄດ້ຍ້ອນສິດທິພິເສດທາງບໍລິຫານ ຊຶ່ງປົກປ້ອງບໍ່ໃຫ້ເປີດເຜີຍການສົນທະນາບາງຢ່າງລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດກັບທີ່ປຶກສາ ຂອງພວກເພິ່ນ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຜູ້ພິພາກສາໄດ້ຂັດຂວາງໄອຍະການ ລັດຖະບານກາງ ບໍ່ໃຫ້ຖາມ ທ່ານເພັນສ໌ ໂດຍກົງ ກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງທ່ານໃນການເປັນປະທານກອງປະຊຸມລັດ ຖະສະພາໃນວັນທີ 6 ມັງກອນປີ 2021 ໃນຂະນະທີ່ກອງປະຊຸມນັ້ນ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນທຳການຮັບຮອງເອົາ ການລົງຄະແນນສຽງ ຂອງຜູ້ແທນເລືອກຕັ້ງທີ່ກໍານົດວ່າ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດໄດ້ຊະນະທ່ານທຣຳນັ້ນ. ທ່ານເພັນສ໌ ໃນຖານະເປັນຄູ່ຮ່ວມລົງແຂ່ງຂັນນຳກັນກັບທ່ານທຣຳກໍໄດ້ເສຍໄຊໃນການເລືອກຕັ້ງຄືນໃຫມ່ຄັ້ງນັ້ນເຊັ່ນກັນ.