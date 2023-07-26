ອະດີດທະຫານມາຣິນສະຫະລັດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກປ່ອຍໂຕໂດຍຣັດເຊຍ ປີກາຍນີ້ ໃນການແລກປ່ຽນຊະເລີຍ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນຂະນະທີ່ສູ້ລົບໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນຕໍ່ຕ້ານກຳລັງທະຫານມົສກູ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ.
ທ້າວທຣິວໍ ຣີດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກຄຸມຂັງໂດຍຣັດເຊຍ ເປັນເວລາດົນກວ່າສອງປີ ກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບອິດສະຫຼະພາບຂອງລາວໃນເດືອນເມສາປີ 2022 ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກສະເກັດລະເບີດຫລັງຈາກຢຽບລະເບີດຝັງດິນປະມານສອງອາທິດກ່ອນ ແຕ່ບັດນີ້ກຳລັງພັກຟື້ນຢູ່ໂຮງໝໍໃນປະເທດເຢຍຣະມັນ ອີງຕາມລາຍງານຂ່າວຂອງ ສະຫະລັດ.
ສະຫະລັດໄດ້ເຕືອນຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກຕໍ່ຊາວອາເມຣິກັນບໍ່ໃຫ້ໄປຢ້ຽມຢາມຢູເຄຣນ ໃນລະຫວ່າງທີ່ເກີດສົງຄາມ ໂດຍສະເພາະເຂົ້າຮ່ວມກຳລັງຢູເຄຣນໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານຣັດເຊຍ. ໃນຈຸດໃດຈຸດນຶ່ງ ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ທ້າວຣີດໄດ້ກາຍມາເປັນນຶ່ງໃນອັນທີ່ເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນພວກນັກລົບສະຫະລັດໃນຈຳນວນຫລາຍພັນຄົນທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກຳລັງກິຢິບ.
ແຕ່ໂຄສົກກະຊວງຕ່າງປະເທດ ທ່ານວີແດນ ພາແຕລ ໃນຂະນະ ທີ່ຮັບຮູ້ວ່າທ້າວຣີດ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຢູ່ສະໜາມລົບ ແຕ່ກ່າວວ່າ ທ້າວຣິດ “ບໍ່ໄດ້ພົວພັນ
ຢູ່ໃນກິດຈະການໃດໆ ໃນນາມລັດຖະບານຂອງສະຫະລັດ.”
ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫລືອ ຂອງອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ທ້າວຣີດ “ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປເຢຍຣະມັນ ແລະລາວກຳລັງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ” ທ່ານພາແຕລ ໄດ້ກ່າວ.
ສະພາບການຂອງທ້າວຣິດ ບໍ່ໄດ້ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອ.
ທ້າວຣີດ ໄດ້ຖືກຈັບໃນປີ 2019 ໃນການຂັດຂືນຢ່າງຮຸນແຮງຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳ ຫລວດຣັດເຊຍ ແລະຕໍ່ມາໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດ ໃຫ້ຕິດຄຸກເປັນເວລາເກົ້າປີ. ຫລັງຈາກການຈັບກຸມ ຄອບຄົວຂອງລາວໄດ້ພົວພັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອໃຫ້ມີການປ່ອຍໂຕລາວ.
ໃນທີ່ສຸດ ລັດຖະບານຂອງທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບການຄ້ຳປະກັນກ່ຽວກັບການປ່ອຍໂຕລາວ ເພື່ອແລກປ່ຽນທ້າວຣິດ ກັບທ້າວຄອນສະຕັນຕິນ ຢາໂຣເຊັນໂກ ນັກຄ້າຢາເສຍຕິດຣັດເຊຍທີ່ຖືກຕັດສິນລົງໂທດຕິດຄຸກເປັນເວລາ 20 ປີ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ.