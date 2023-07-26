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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ອະດີດທະຫານມາຣີນ ​ທີ່ຖືກປ່ອຍໂຕ ຈາກຣັດເຊຍ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຂະນະສູ້ລົບ​ໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ

ທ່ານໂຈຍ ຣີດ ຖືຮູບພາບລູກຊາຍຂອງລາວ ທ້າວທຣີວໍຣ ຣີດ ອະດີດທະຫານມາຣີນ ແລະນັກໂທດຣັດເຊຍ ທີ່ບ້ານພັກໃນເມືອງຝອດເຫວີດ ລັດເທັກຊັສ ວັນທີ 15 ກຸມພາ 2022

ອະດີດທະຫານມາຣິນສະຫະລັດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກປ່ອຍໂຕໂດຍຣັດເຊຍ ປີກາຍນີ້ ໃນການແລກປ່ຽນຊະ​ເລີຍ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນຂະນະທີ່ສູ້ລົບໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນຕໍ່ຕ້ານກຳລັງທະຫານມົສກູ ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ.

ທ້າວທຣິວໍ ຣີດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກ​ຄຸມ​ຂັງໂດຍຣັດເຊຍ ເປັນເວລາ​ດົນກວ່າສອງປີ ກ່ອນທີ່​ຈະ​ໄດ້ຮັບອິດສະ​ຫຼະພາບຂອງລາວໃນເດືອນເມສາປີ 2022 ໄດ້ຮັບບາດ​ເຈັບ​ຈາກ​ສະ​ເກັດ​ລະ​ເບີດຫລັງຈາກຢຽບລະເບີດຝັງດິນປະມານສອງອາທິດກ່ອນ ແຕ່ບັດນີ້ກຳລັງພັກຟື້ນຢູ່ໂຮງໝໍໃນປະເທດເຢຍຣະມັນ ອີງຕາມລາຍ​ງານຂ່າວ​ຂອງ ສະຫະລັດ​.

ສະຫະລັດໄດ້ເຕືອນຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກຕໍ່ຊາວອາເມຣິກັນບໍ່ໃຫ້ໄປຢ້ຽມຢາມຢູເຄຣນ ໃນລະຫວ່າງ​ທີ່ເກີດສົງຄາມ ໂດຍສະເພາະເຂົ້າຮ່ວມກຳລັງຢູເຄຣນໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານຣັດເຊຍ. ໃນຈຸດໃດຈຸດນຶ່ງ ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ທ້າວຣີດໄດ້ກາຍມາເປັນນຶ່ງໃນອັນທີ່ເຊື່ອ​ກັນວ່າ ເປັນພວກນັກລົບສະຫະລັດໃນຈຳນວນຫລາຍພັນຄົນທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກຳລັງກິຢິບ.

ແຕ່ໂຄສົກກະຊວງຕ່າງປະເທດ ທ່ານວີ​ແດນ ພາແຕລ ໃນຂະນະ ທີ່ຮັບຮູ້ວ່າທ້າວຣີດ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຢູ່ສະໜາມລົບ ແຕ່​ກ່າວ​ວ່າ ທ້າວຣິດ “ບໍ່ໄດ້ພົວພັນ
ຢູ່ໃນກິດຈະການໃດໆ ໃນ​ນາມລັດຖະບານຂອງສະຫະລັດ.”

ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫລືອ ຂອງ​ອົງ​ການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ທ້າວຣີດ “ໄດ້​ຖືກສົ່ງໄປເຢຍຣະມັນ ແລະລາວກຳລັງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ” ທ່ານ​ພາແຕລ ໄດ້ກ່າວ.

ສະພາບການຂອງທ້າວຣິດ ບໍ່ໄດ້ເປັນທີ່​ຈະແຈ້ງ​ເທື່ອ.

ທ້າວຣີດ ໄດ້ຖືກຈັບໃນປີ 2019 ໃນ​ການ​ຂັດ​ຂືນ​ຢ່າງ​ຮຸນ​ແຮງ​ຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳ ຫລວດຣັດເຊຍ ແລະຕໍ່ມາໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດ ໃຫ້​ຕິດ​ຄຸກເປັນເວລາເກົ້າປີ. ຫລັງຈາກການຈັບກຸມ ຄອບຄົວຂອງລາວໄດ້ພົວພັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອໃຫ້​ມີ​ການປ່ອຍໂຕລາວ.

ໃນທີ່ສຸດ ລັດຖະບານຂອງທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້​ຮັບການ​ຄ້ຳປະ​ກັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການປ່ອຍໂຕລາວ ​ເພື່ອແລກປ່ຽນທ້າວຣິດ ກັບທ້າວຄອນສະຕັນຕິນ ຢາໂຣເຊັນໂກ ນັກຄ້າຢາເສຍຕິດຣັດເຊຍທີ່ຖືກຕັດສິນລົງໂທດຕິດຄຸກເປັນເວລາ 20 ປີ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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