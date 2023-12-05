ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ປະຈຳປະເທດ ໂບລີເບຍ, ທ່ານ ມານູແອລ ໂຣຊາ, ຖືກຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ການສອດແນມໃຫ້ແກ່ ຄິວບາ ນັບຕັ້ງແຕ່ຢ່າງໜ້ອຍປີ 1981 ເປັນຕົ້ນມາ.
ທ່ານ ໂຣຊາ, ອາຍຸ 73 ປີ, ຖືກຈັບໃນນະຄອນ ໄມອາມີ ເມື່ອວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ຖືກຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ອາຊະຍາກຳລັດຖະບານກາງຫຼາຍກະທົງ, ລວມທັງການດຳເນີນການດັ່ງກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຕ່າງປະເທດທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ໃຊ້ໜັງສືຜ່ານແດນ ທີ່ໄດ້ມາແບບສໍ້ໂກງ.
ອີງຕາມການຮ້ອງທຸກນັ້ນ, ທ່ານ ໂຣຊາ ໄດ້ພົບປະກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບ ຄິວບາ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຜິດຕໍ່ລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບ ການເດີນທາງຂອງລາວ. ບັນດາໄອຍະການໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານ ໂຣຊາ ໄດ້ປິດບັງສະຖານະຂອງລາວທີ່ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຕ່າງປະເທດ ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະປົກປ້ອງຕົນເອງ, ສະນັ້ນລາວຈຶ່ງສາມາດສືບຕໍ່ພົວພັນໃນ “ກິດຈະກຳລັບ” ສຳລັບລັດຖະບານ ຄິວບາ.
ສະຫະລັດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ດຳເນີນການເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງອົງການຕ່າງປະເທດທັງຫຼາຍ ລົງທະບຽນກັບກະຊວງຍຸຕິທຳ ສະຫະລັດ.
ທ່ານ ໂຣຊາ, ເຊິ່ງເກີດໃນປະເທດ ໂຄລອມເບຍ ແລະ ປ່ຽນເປັນສັນຊາດ ມາເປັນ ອາເມຣິກັນ, ໄດ້ກຳຫຼາຍຕຳແໜ່ງພາຍໃນກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ, ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາວ “ໄດ້ຮັບການເຂົ້າຫາທີ່ພິເສດ,” ຕໍ່ຂໍ້ມູນລັບຂອງລັດຖະບານ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງໄອຍະການ.