ຈີນມີກຳນົດທີ່ຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດແບບເຊິ່ງໜ້າຄັ້ງທຳອິດໃນອາທິດນີ້ກັບບັນດາຜູ້ນຳໃນເຂດເອເຊຍກາງ ນຶ່ງມື້ກ່ອນກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງປະຈຳປີຂອງກຸ່ມ ໗ ປະເທດທີ່ຈະເລີນທາງດ້ານອຸດສາຫະກຳ ຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.
ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ຄາດວ່າ ຈະຊຸກຍູ້ການພົວພັນທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະເພີ້ມທະວີຄວາມສຳພັນທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງກັບກາຊັກສະຖານ ອຸສເບັກກິສຖານ ກຽກກິສຖານ ຕາຈິກກິສຖານ ແລະ ເທີກເມນິສຖານ ໃນລະຫວ່າງການເຈລະຈາຫາລື ໃນວັນພະຫັດ ແລະວັນສຸກ ທີ່ເມືອງສີອານ ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດຈີນ.
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງທຳອິດຂອງປັກກິ່ງ ກັບບັນດາປະເທດເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນຈັດຂຶ້ນທາງອອນລາຍ ໃນປີກາຍ ຊຶ່ງມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຈີນ ສືບສານຕໍ່ຂໍ້ລິເລີ້ມນຶ່ງແລວທາງນຶ່ງເສັ້ນທາງ ອັນເປັນການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ໃນດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ແນໃສ່ເພື່ອເພີ້ີ້ມທະວີການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດແລະການເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານເສດຖະກິດ.
ບັນດາປະເທດຢູ່ໃນຂົງເຂດຕ່າງກໍມີຄວາມສົນໃຈໃນການເຂົ້າໄປມີບົດບາດຫຼາຍຂຶ້ນຢ່ໃນຕະຫຼາດຂອງຈີນ ແລະປັກກິ່ງກໍພວມຊອກຫາທາງ ທີ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແລະການເມືອງຂອງຕົນ.
ກາຊັກສະຖານແລະອຸສເບັກກິສຖານ ຊຶ່ງເປັນພາຄີຍຸດທະສາດກັບອາເມຣິກາມາໄດ້ສອງທົດສະວັດແລ້ວນັ້ນ ວໍຊິງຕັນກໍມີຄວາມສົນໃຈເປັນຢ່າງສູງໃນການເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນ.
ໃນຕົ້ນປີນີ້ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດທັງສອງ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການລົງທຶນ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິຮູບທາງດ້ານການເມືອງ.