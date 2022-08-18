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ວັນພະຫັດ, 18 ສິງຫາ 2022
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ອະດີດທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານທຣໍາ ທ່ານຈູເລຍນີ ໄດ້ໄປໃຫ້ການ ຕໍ່ຄະນະຕຸລາການພິເສດ ໃນລັດຈໍເຈຍ

ທ່ານຣູບີ ຈູເລຍນີ ເດີນທາງມາຮອດສານໃນເຂດຟູລຕັນ ເມື່ອວັນທີ 17 ສິງຫາ 2022, ໃນນະຄອນແອັດແລນຕ້າ.

ອະດີດເຈົ້າເມືອງນະຄອນນິວຢອກ ທ່ານຣູບີ ຈູເລຍນີ (Ruby Giuliani), ໄດ້ໄປໃຫ້ການ ຕໍ່ໜ້າຄະນະຕຸລາການພິເສດ ຢູ່ໃນນະຄອນແອັດແລນຕ້າ ຂອງລັດຈໍເຈຍ, ຊຶ່ງເປັນການດໍາເນີນການສືບສວນ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຕ່າວປີ້ນຜົນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີໃນປີ 2020 ຢູ່ໃນລັດນີ້ ຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ.

ລັດຈໍເຈຍ ແມ່ນນຶ່ງໃນ 6 ລັດ ທີ່ການແຂ່ງຂັນເລືອກຕັ້ງ ທີ່ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ເສຍໄຊໃຫ້ຜູ້ທ້າຊິງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ, ແລະຈາກນັ້ນກໍໄດ້ກ່າວອ້າງແບບບໍ່ມີຄວາມເປັນຈິງວ່າ ທ່ານເອງໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ, ເຊິ່ງທ່ານ ທຣໍາ ໄດ້ຍື່ນເອກະສານ ການທ້າທາຍທາງກົດໝາຍ ແລະກົດດັນບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ຍົກເລີກຜົນການນັບຄະແນນຢ່າງເປັນທາງການນັ້ນ.

ໄອຍະການຂັ້ນສູງປະຈໍາເຂດຟູລຕັນ ຄາວຕີ (Fulton), ເຊິ່ງນອນຢູ່ໃນເຂດນະຄອນແອັດແລນຕ້າ, ໄດ້ດໍາເນີນການກວດສອບວ່າ ທ່ານທໍາ ແລະສະມາຊິກຂອງທ່ານ ໄດ້ເຂົ້າແຊກແຊງໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງລັດຈໍເຈຍ ຫຼືບໍ່.

ທ່ານບີລ ໂທມັສ (Bill Thomas), ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານຈູເລຍນີ, ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃດໆກ່ຽວກັບການໃຫ້ປາກຄໍາແບບປິດລັບ ເປັນເວລາ 6 ຊົ່ວໂມງຂອງທ່ານ ຈູເລຍນີ.

“ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດບອກພວກທ່ານໄດ້ວ່າ ເຮົາມີຄໍາສັ່ງໃຫ້ມາຢູ່ທີ່ນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ມາປາກົດໂຕ, ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດ,” ທ່ານ ໂທມັສ ບອກກັບບັນດານັກຂ່າວທີ່ຢູ່ດ້ານນອກສານຂອງເຂດ ຟູລຕັນ. “ຂັ້ນຕອນການດໍາເນີນງານຂອງຄະນະລູກຂຸນ ແມ່ນຂັ້ນຕອນທີ່ເປັນຄວາມລັບ, ແລະພວກເຮົາກໍໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ການດໍາເນີນງານດັ່ງກ່າວ.”

ກ່ອນການໃຫ້ປາກຄໍາ, ທະນາຍຄວາມອີກຄົນນຶ່ງຂອງທ່ານ ຈູເລຍນີ ໄດ້ລະບຸວ່າ ທ່ານຈູເລຍນີ ຈະປະຕິເສດຕອບຄໍາຖາມກ່ຽວກັບການສົນທະນາຕ່າງໆຂອງທ່ານ ກັບ ທ່ານທຣໍາ ໂດຍອ້າງສິດທິພິເສດຂອງທະນາຍຄວາມ ແລະລູກຄວາມ. ທ່ານ ຈູເລຍນີ ຍັງສາມາດຮຽກຮ້ອງສິດທິຕາມລັດຖະທໍາມະນູນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນການປັກປຳຕົນເອງ.

ອະດີດທະນາຍຄວາມສ່ວນໂຕຂອງທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຮັບຄໍາສັ່ງຈາກຜູ້ພິພາກສາໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ໃຫ້ມາປາກົດໂຕຢູ່ສານ ເພື່ອເປັນພະຍານຢູ່ຕໍ່ໜ້າຄະນະລູກຂຸນໃຫຍ່ ທີ່ມີຈຸດປະສົງພິເສດ, ແຕ່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງວ່າ ນະເວລານີ້ທ່ານໄດ້ເປັນເປົ້າໝາຍໃນການສອບສວນທີ່ດໍາເນີນໄປຢ່າງໄວວາ, ເຊິ່ງ ອະດີດທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານໄດ້ເປີດເຜີຍໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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