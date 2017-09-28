ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງໄທ ທ່ານປຣະຍຸດ ຈັນໂອຊາ ກ່າວວ່າ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີທີ່
ກຳຕຳແໜ່ງກ່ອນໜ້າທ່ານ ຄື ທ່ານນາງຍິ່ງລັກ ຊິນນະວັດ ແມ່ນຢູ່ທີ່ປະເທດ Dubai.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີປຣະຍຸດ ໄດ້ເປີດເຜີຍທີ່ຢູ່ຂອງທ່ານນາງຍິ່ງລັກ ໃນວັນ
ພະຫັດມື້ນີ້ໃນການພົບປະກັບພວກນັກຂ່າວ ທີ່ກ່າວເຖິງລາຍງານຈາກກະຊວງການ
ຕ່າງປະເທດກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານນາງ. ອ້າຍຂອງທ່ານນາງ ອະດີດ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທັກສິນ ຊິນນະວັດ ກໍໄດ້ລີ້ໄພ ຢູ່ປະເທດ Dubai ເຊັ່ນດຽວກັນ
ນັບຕັ້ງແຕ່ທ່ານໄດ້ຖືກໂຄ່ນລົ້ມ ໃນປີ 2006 ໂດຍການກໍ່ລັດຖະປະຫານຂອງພວກ
ທະຫານນັ້ນ.
ທ່ານນາງ ຍິ່ງລັກ ແມ່ນໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດ ໂດຍສານສູງສຸດຂອງໄທ ໃນວັນ
ພຸດວານນີ້ ໃນຖານທີ່ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ໃນໂຄງການຈຳນຳເຂົ້າທີ່ປະສົບບັນຫາ ແລະຖືກ
ຕັດສິນລົງໂທດລັບຫລັງ ໃຫ້ຕິດຄຸກເປັນເວລາ 5 ປີ. ຜົນຂອງການຕັດສິນຂັ້ນຕົ້ນມີ
ໝາຍກຳໜົດທີ່ຈະປະກາດ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້, ແຕ່ວ່າ ທ່ານນາງ ຍິ່ງລັກ ບໍ່ໄດ້ໄປປາກົດ
ຕົວຟັງຄຳຕັດສິນ.
ລັດຖະບານ ໄດ້ສູນເສຍເງິນຈຳນວນ ຫຼາຍກວ່າ 1 ພັນລ້ານໂດລາ ໃນແຜນການຊື້
ເຂົ້າສູງກວ່າລາຄາຕະຫລາດ ຈາກພວກຊາວນາທີ່ຍາກຈົນ ແລະມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະ
ນຳເຂົ້າອອກມາຂາຍໃນລາຄາທີ່ສູງກວ່າ ໃນເວລາຕໍ່ມາ.
ທ່ານນາງ ຍິ່ງລັກ ໄດ້ປະຕິເສດ ຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາໃດໆທັງສິ້ນ ແລະກ່າວອ້າງວ່າ ນີ້ແມ່ນ
ມີຈຸດປະສົງທາງການເມືອງ.
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