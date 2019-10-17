ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງວີໂອເອ ປະຈຳແລງ
ວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳເອົາການສຳພາດກັບບັນດາອະດີດນັກສຶກສາ ແລະອາຈານ
ແພດສາດ ພ້ອມດ້ວຍເພື່ອນຝູງ ທີ່ໄດ້ໄປເຕົ້າໂຮມກັນຢ່າງຄຶກຄື້ນຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ
ປາຣີ ໃນເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມານີ້ ເພື່ອຕຽມໄປຂຶ້ນກຳປັ່ນທ່ອງທ່ຽວຢູ່ປະເທດອີຕາລີ.
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ເວລາ 8 ມື້ 7 ຄືນ ກິນຢູ່ຮ່ວມກັນ ໃນກຳປັ່ນ ທີ່ກັນແວ່ຢ້ຽມຢາມເມືອງ
ຕ່າງໆໃນຫຼາຍປະເທດ ຢູ່ແຄມທະເລເມດີເຕຣາເນ ແລະຊົມທິວທັດທຳມະຊາດທີ່ສວຍ
ງາມ. ການພົບປະສັງສັນນຳທ່ຽວເປັນ ຢ່າງໃດນັ້ນ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳເອົາການສຳພາດ
ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ເປັນເວລາ 8 ມື້ 7 ຄືນ ໃນທ້າຍເດືອນກັນຍາ ທີ່ຜ່ານມານີ້ ໄດ້ມີບັນດາອະດີດນັກສຶກສາ
ແລະ ອາຈານແພດສາດ ສະໄໝພະລາດຊະອານາຈັກລາວ ພ້ອມດ້ວຍເພື່ອນຝູງຈຳ
ນວນທັງໝົດ 200 ປາຍຄົນໄດ້ພາກັນເດີນທາງໄປຮ່ວມ ຈາກ ສປປ ລາວ ໄທ ອອສເຕຣ
ເລຍ ສະຫະລັດ ການາດາ ແບລຈ້ຽມ ນິວຊີແລນ ແລະຝຣັ່ງ ຊຶ່ງເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນ
ຢ່າງຄຶກຄື້ນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງປາຣີກ່ອນອອກເດີນທາງ. ຫຼາຍໆຄົນໄດ້ມາພົບພໍ້ກັນ ເປັນ
ຄັ້ງທຳອິດ ຫຼັງຈາກ 40 ກວ່າປີ ທີ່ໄດ້ພັດພາກຈາກປະເທດລາວ. ຄະນະກຳມະການຈັດ
ງານທ່ອງທ່ຽວທີ່ຫ້າວຫັນ ໄດ້ຮັບຕ້ອນເຂົາເຈົ້າດ້ວຍການທຳລາບາສີ ກິນລ້ຽງ ສະແດງ
ການເດີນແຟຊັນເຄື່ອງພື້ນເມືອງລາວ ແລະຟ້ອນພື້ນເມືອລາວໃຫ້ບັນດາແຂກໄດ້ຊົມ
ຢ່າງຄຶກຄື້ນ.
ເຂົ້າຮ່ວມຢູ່ໃນພິທີກໍມີແຂກກິດຕິມະສັກ ຄືຍານາງສຸຣິສານ ພ້ອມດ້ວສາມີ ດຣ. ຊົມພູ
ອຸດົມວິໄລ ທີ່ໄດ້ເດີນທາງມາຈາກປະເທດອອສເຕຣເລຍ. ຍານາງສຸຣິສານ ໄດ້ມາຟ້ອນ
ຕ້ອນຮັບບັນດາແຂກໄປກັບສຽງເພງ “ປາຣີເມືອງງາມ” ຊຶ່ງມີທຳນອງມາຈາກເພງ
“ວຽງຈັນເມືອງງາມ.” ຍານາງສຸຣິສານໄດ້ກ່າວສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ໃນຕອນເຊົ້າວັນຕໍ່ມາເຂົາເຈົ້າໄດ້ພາກັນຂີ່ລົດໄຟ ລົດບັສ ແລະເຮືອບິນເດີນທາງໄປ
ຂຶ້ນກຳປັ່ນໃຫຍ່ທີ່ນະຄອນເວນິສ ປະເທດອີຕາລີ ບ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ເວລາ 8 ມື້ 7
ຄືນກິນຢູ່ຮ່ວມກັນ ແລະທ່ຽວຊົມບ້ານເມືອງຕ່າງໆທີ່ຢູ່ເລາະຕາມທະເລເມດີເຕຣາເນ
ຢ່າງມ່ວນຊື່ນ.
ຍານາງສິຣິກິດ ຕຽມທິສັກ ກໍແມ່ນຜູ້ນຶ່ງທີ່ເດີນທາງມາຈາກ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມຄະ
ນະໃນຄັ້ງນີ້ ຊຶ່ງຍານາງໄດ້ເລົ່າສູ່ ວີໂອເອ ຟັງວ່າ:
ບັນດາປະເທດຢູ່ໃນທະວີບຢູໂຣບ ມີເນື້ອທີ່ນ້ອຍ ແຕ່ມີຄວາມງົດງາມ ຕື່ນເຕັ້ນເປັນພິ
ເສດ ເຕັມໄປດ້ວຍເຄຫະສະຖານ ແລະວັດຖຸໂບຮານອັນເກົ່າແກ່. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ
ກໍມີຮີດຄອງປະເພນີ ພາສາປາກເວົ້າແຕກຕ່າງກັນ ພ້ອມດ້ວຍຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ
ອາຫານການກິນກໍແຕກຕ່າງກັນ. ການທ່ອງທ່ຽວຄັ້ງນີ້ໄດ້ ເປັນການຮຽນຮູ້ເປີດຫູເປີດ
ຕາໃຫ້ແກ່ບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວເຊື້ອສາຍລາວ. ດອກເຕີ ບຸນຊ້ວຍ ຫລ່ຽມທິແກ້ວ ກໍແມ່ນ
ອີກຜູ້ນຶ່ງທີ່ໄດ້ເດີນທາງມາຈາກປະເທດແບລຢ້ຽມ ທ່ານໄດ້ເລົ່າເຖິງປະສົບການສູ່ຟັງ
ດັ່ງນີ້:
ການເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງໃດແຫ່ງນຶ່ງໃນແຕ່ລະປີ ແມ່ນຮີດຄອງປະເພນີຂອງປະ
ຊາຄົມປະເທດອຸດສາຫະກຳ ເພື່ອເປັນການພັກຜ່ອນຢ່ອນອາລົມ ແລະເປັນກຳໄລຊີວິດ.
ຄະນະເດີນທາງໄດ້ຮັບຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນ ທີ່ໄດ້ພົບພໍ້ເພື່ອນຝູງເກົ່າທີ່ໄດ້ຫ່າງ
ເຫີນກັນມາກວ່າ 40 ປີ ແລະບັດນີ້ທຸກຄົນໄດ້ເດີນທາງກັບຄືນບ້ານດ້ວຍຄວາມປອດ
ໄພ ແລະເຕັມໄປດ້ວຍອະນຸສອນຮູບພາບ ທີ່ຈະຮັກສາໄວ້ ເພື່ອຄວາມຊົງຈຳ.
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