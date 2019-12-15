ໃນວັນເສົາວານນີ້ ສານຂອງຊູດານ ໄດ້ຕັດສິນວ່າ ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ໂອມາຣ ອາລ-ບາເຊຍ ມີຄວາມຜິດໃນຖານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະການຟອກເງິນ ແລະໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດທ່ານ ໃຫ້ຈຳຄຸກ 2 ປີ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ດັດສ້າງ.
ການຕັດສິນຄວາມຜິດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນເທື່ອທຳອິດສຳລັບ ທ່ານບາເຊຍ ອາຍຸ 75 ປີ ຜູ້ທີ່ກອງທັບໄດ້ຂັບໄລ່ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ໃນເດືອນເມສາ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການປະທ້ວງຂະໜາດໃຫຍ່ໃນທ້ອງຖະໜົນມາເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານການປົກຄອງແບບຜະເດັດຂອງຜູ້ກ່ຽວ ມາໄດ້ສາມທົດສະວັດຜ່ານມາ.
ສານດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຢຶດເງິນຈຳນວນຫຼາຍລ້ານໂດລາ ລວມທັງເງິນສະກຸນຢູໂຣ ແລະເງິນປອນຂອງຊູດານນຳດ້ວຍ ທີ່ໄດ້ພົບເຫັນຢູ່ໃນເຮືອນຂອງທ່ານບາເຊຍ ໃນເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ຖືກໂຄ່ນລົ້ມນັ້ນ.
ທ່ານບາເຊຍ ໄດ້ນຸ່ງເຄື່ອງຕາມປະເພນີທີ່ເປັນເສື້ອຄຸມສີຂາວ ແລະຜ້າພັນຫົວ ໃນລະຫວ່າງການດຳເນີນຄະດີເມື່ອວັນເສົາວານນີ້ ແລະທ່ານໄດ້ແນມເບິ່ງຈາກພາຍໃນກົງເຫຼັກຢ່າງມິດງຽບ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ພິພາກສາ ໄດ້ອ່ານຄຳຕັດສິນ.
ພວກຜູ້ສະໜັບສະໜຸນທ່ານບາເຊຍຈຳນວນສາວຫາສາມສິບກວ່າຄົນ ໄດ້ປະທ້ວງຢູ່ຖະໜົນສາຍຕ່າງໆຂອງນະຄອນຫຼວງຄາຣ໌ທູມ ຫຼັງຈາກການດຳເນີນຄະດີໄດ້ສິ້ນສຸດ ຊຶ່ງພວກປະທ້ວງຫຼາຍຄົນໄດ້ກ່າວວ່າ ມີແຮງຈູງໃຈດ້ານການເມືອງ.
ສະມາຄົມນັກວິຊາຊີບຂອງຊູດານ ທີ່ເປັນພື້ນຖານຂອງຂະບວນການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານທ່ານບາເຊຍ ມາໄດ້ນຶ່ງປີນັ້ນ ໄດ້ຍ້ອງຍໍການຕັດສິນຄວາມຜິດວ່າ “ເປັນທຳ ແລະເປັນຄວາມມຸ້ງໝັ້ນທາງການເມືອງ” ໃນການຕໍ່ຕ້ານອະດີດປະທານາທິບໍດີທ່ານນີ້.
ທ່ານບາເຊຍ ກໍຍັງຈະປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາອື່ນໆອີກຢູ່ໃນຊູດານ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ການຍຸແຍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງ ແລະພົວພັນໃນການຄາດຕະກຳພວກປະທ້ວງ. ເມື່ອຕົ້ນສັບປະດານີ້ ທາງການຊູດານ ໄດ້ສອບຖາມທ່ານບາເຊຍ ກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງທ່ານ ໃນການກໍ່ລັດຖະປະຫານໃນປີ 1989 ໂດຍທະຫານ ທີ່ໄດ້ນຳມາຊຶ່ງການຂຶ້ນກຳອຳນາດຂອງທ່ານນັ້ນ.