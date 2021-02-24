ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ອ້າງເຖິງຄວາມລົ້ມແຫຼວ ຂອງການສືບລັບ ສຳລັບການກໍ່ຈະລາຈົນ ຢູ່ຫໍລັດຖະສະພາ

ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ໆຮັບຜິດຊອບສຳລັບການຮັກສາຄວາມປອດໄພຫໍລັດຖະສະພາ ສະຫະລັດ ໄດ້ໄປໃຫ້ການຕໍ່ສະພາໃນວັນອັງຄານວານນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ການໂຈມຕີຕຶກດັ່ງກ່າວໃນວັນ ທີ 6 ມັງກອນທີ່ຜ່ານມາ, ໂດຍຖິ້ມໂທດໃສ່ຂໍ້ມູນລັບທີ່ບໍ່ພຽງພໍສຳລັບຄວາມລົ້ມແຫຼວໃນການປ້ອງ ກັນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າອະທິບາຍວ່າ ເປັນການກໍ່ຈະລາຈົນ “ທີ່ຖືກວາງແຜນໄວ້ ແລະ ປະສານງານກັນ” ໂດຍພວກສະໜັບສະໜູນອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວຄື ອະດີດຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດຫໍລັດຖະສະພາ ສະຫະລັດ ທ່ານ ສຕີຟ ຊັນ, ອະດີດຕຳຫຼວດສະພາຕໍ່າ ທ່ານ ພອລ ເອີວິງ, ແລະ ອະດີດຕຳຫຼວດສະພາສູງທ່ານ ໄມເກິລ ສເຕັງເງີ ໄດ້ໃຫ້ປາຄຳຕໍ່ຄະນະກຳມະການຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນສະພາສູງ ແລະ ຄະນະກຳມະການກົດລະບຽບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ.
ການໃຫ້ການດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທຳອິດຈາກຫຼາຍຄັ້ງ ກ່ຽວກັບ ຄວາມລົ້ມແຫຼວຂອງການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ການສືບລັບທີ່ໄດ້ນຳໄປສູ່ການໂຈມຕີນັ້ນ. ອາທິດໜ້າ, ບັນດາເຈົ້າ ໜ້າທີ່ຈາກອົງການ FBI, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຈະໄປໃຫ້ການ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພຫໍລັດຖະສະພາສາມຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງໃນທັນ ທີຫຼັງຈາກການຈະລາຈົນຢູ່ຫໍລັດຖະສະພາ ແລະ ໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບຫຼາຍຄຳຖາມ ກ່ຽວກັບ ການທຳລາຍການຮັກສາຄວາມປອດໄພຄັ້ງໃຫຍ່. ຄວາມຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ 5 ຄົນເສຍຊີວິດ, ລວມທັງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຫໍລັດຖະສະພາຄົນນຶ່ງ, ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຢ່າງໜ້ອຍ 140 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວໄດ້ໃຫ້ການວ່າ ໃນເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກຽມພ້ອມສຳລັບການປະທ້ວງຂະ ໜາດໃຫຍ່ຢູ່ຫໍລັດຖະສະພາ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຮຸນແຮງນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີຂໍ້ ມູນລັບທີ່ລະບຸວ່າພວກຝູງຄົນທີ່ສະໜັບສະໜູນ ທ່ານ ທຣຳ ຈະພະຍາຍາມໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງເຂົ້າຄວບຄຸມຫໍລັດຖະສະພາ.
ທ່ານ ຊັນ ກ່າວວ່າ “ການໂຈມຕີຫໍລັດຖະສະພາ ສະຫະລັດ ບໍ່ແມ່ນຜົນຂອງການວາງແຜນທີ່ບໍ່ດີ ຫຼື ການຄວບຄຸມການປະທ້ວງທີ່ລົ້ມແຫຼວ. ໂດຍປາສະຈາກຂໍ້ມູນລັບເພື່ອກະກຽມຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຕຳຫຼວດຫໍລັດຖະສະພາ ສະຫະລັດ ໄດ້ມີຈຳນວນໜ້ອຍກວ່າຫຼາຍ ແລະ ຖືກປ່ອຍໃຫ້ປ້ອງກັນຫໍລັດຖະສະພາຕ້ານພວກກໍ່ຈະລາຈົນຫົວຮຸນແຮງຈັດ.”
ພວກປະທ້ວງຂອງທ່ານ ທຣຳ ຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຟັງຄຳປາໄສໂດຍອະດີດປະທານາທິບໍດີໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 6 ມັງກອນ ກ່ອນເດີນຂະບວນໄປຫໍລັດຖະສະພາ ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຂັດຂວາງສະມາຊິກຂອງສະພາຈາກການຢັ້ງຢືນໄຊຊະນະຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໃນການເລືອກຕັ້ງເມື່ອເດືອນພະຈິກຢ່າງເປັນທາງການ.
ພວກປະທ້ວງທ່ານ ທຣຳ ປະມານ 800 ຄົນຫຼັງຈາກນັ້ນ ໄດ້ທຳລາຍສິ່ງກີດຂວາງຫຼາຍອັນຂອງຕຳ ຫຼວດ ແລະ ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນຕຶກບ່ອນທີ່ພວກເຂົາໄດ້ທຳລາຍຫ້ອງການ ແລະ ຂົ່ມຂູ່ສະມາຊິກຂອງສະພາ.
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