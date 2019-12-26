ອະດີດປະທານາທິບໍດີຂອງປະເທດ ບອສວານາ ທ່ານ ອຽນ ຄາມາ ໄດ້ປະຕິເສດການກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບ ທິດທາງຂອງປະເທດ.
ໃນການສຳພາດກັບລາຍການວິທະຍຸ Nightline Africa ຂອງວີໂອເອ, ທ່ານ ຄາມາ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການກ່າວອ້າງໂດຍລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີຄົນປັດຈຸບັນ ທ່ານ ມົກວີດຊີ ມາຊີຊີ (Mokgweetsi Masisi) ວ່າທ່ານໄດ້ຍັກຍອກເງິນຂອງປະເທດຫຼາຍຕື້ແມ່ນ “ເປັນຕາຫົວ”. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານມີແຜນຈະເອົາບັນຫາດັ່ງກ່າວຂຶ້ນສານ.
ທ່ານ ຄາມາ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການກ່າວຫາໃນທາງທີ່ຜິດ ແມ່ນການແກ້ແຄ້ນຂອງພັກລັດຖະບານ ສຳລັບການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານທີ່ຈະໂຄສະນາຫາສຽງສູ້ກັບເຂົາເຈົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້. ພັກດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງແມ່ນພັກປະຊາທິປະໄຕ ບອສວານາ, ໄດ້ຖືກຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍພໍ່ຂອງທ່ານ ຄາມາ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ມີພຽງເຫດຜົນດຽວທີ່ມັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນກໍຍ້ອນເມື່ອສອງສາມເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ລາອອກຈາກພັກລັດຖະບານນັ້ນ. ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະຖິ້ມທິດທາງປະຊາທິປະໄຕຂອງພວກເຮົາ ທີ່ພວກເຮົາມີຊື່ສຽງທີ່ດີຈົນຮອດເວລານີ້. ບອສວານາ ໄດ້ຈັດການເລືອກຕັ້ງເມື່ອເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງທ່ານ ຄາມາ ໄດ້ໂຄສະນາຫາສຽງ ສູ້ກັບພັກລັດຖະບານ. ທ່ານເວົ້າວ່າ “ເຂົາເຈົ້າສັນຍາວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະຕາມມາຫາຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ຈັດການຂ້າພະເຈົ້າໃນຄຳເວົ້າຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ສຳລັບການເຮັດແນວນັ້ນ.”
ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້, ທ່ານ ຈາໂກ ຮູໂບນາ, ຈາກກົມສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ອາຊະຍາກຳເສດຖະກິດຂອງ ບອສວານາ ໄດ້ກ່າວຫາທ່ານ ຄາມາ ແລະ ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງອີກສອງຄົນ ກ່ຽວກັບ ການໂອນເງິນທຶນລັດຖະບານເຂົ້າບັນຊີທະນາຄານສ່ວນຕົວໃນປະເທດ ອາຟຣິກາໃຕ້ ແລະ ຮົງກົງ. ມີພຽງເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນດຽວ, ເຊິ່ງແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບອາວຸໂສ, ທ່ານ ເວເລມິນາ ມາສວາບີ, ທີ່ຖືກຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາຢ່າງເປັນທາງການໃນປັດຈຸບັນນີ້.