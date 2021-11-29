ອະດີດລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານມາກ ແອສເປີຣ (Mark Esper) ກ່າວອ້າງຢູ່ໃນການຟ້ອງຮ້ອງ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດວ່າ ເອກກະສານກຳລັງກັກໄວ້ຢ່າງບໍ່ເໝາະສົມເພື່ອການນຳໃຊ້ຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ທ່ານຢາກພິມເຜີຍແຜ່ “ຄວາມຊົງຈຳທີ່ຍັງມີຢູ່ ແລະທີ່ແທ້ຈິງ” ໃນເວລາທີ່ທ່ານຢູ່ໃນຄະນະລັດຖະບານ ຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ.
ການຟ້ອງຮ້ອງ ໄດ້ຍື່ນໃນວັນອາທິດວານນີ້ຢູ່ສານປະຈຳເຂດໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນບັນລະ ຍາຍເຖິງຄວາມຊົງຈຳວ່າ ເປັນ “ຄຳສາບານທີ່ສັກສິດ” ຊຶ່ງເປັນເລື້ອງລາວ ຂອງທ່ານແອສເປີຣ ໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບເລື້ອງກອງທັບບົກ ແຕ່ ປີ 2017 ຫາ 2019 ແລະໄລຍະ 18 ເດືອນ ທີ່ທ່ານເປັນລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ຊຶ່ງໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ເວລາທ່່ານທຣໍາ ໄດ້ປົດທ່ານອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ດ້ວຍການຂຽນລົງທາງທວິດ ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ຫຼັງຈາກປະ ທານາທິບໍດີ ໄດ້ເສຍໄຊໃນການແຂ່ງຂັນ ເພື່ອເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຄືນໃໝ່.
ໄລຍະທີີ່ທ່ານແອສເປີ ໄດ້ເປັນຫົວໜ້າທຳນຽບຫ້າແຈ “ຊຶ່ງເປັນເວລາທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ສະຫງົບ ວິກິດການດ້ານສາທາລະນະສຸກ ການຂົ່ມຂູ່ຈາກຕ່າງປະເທດທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ການປ່ຽນແປງທຳນຽບຫ້າແຈ ແລະທຳນຽບຂາວປາກົດວ່າ ລະເມີດຕໍ່ລັດຖະທຳມະນູນ” ນັ້ນຄືເນື້ອໄນທີ່ກ່າວຢູ່ການຟ້ອງຮ້ອງ.
ໂຄສົກທຳນຽບຫ້າແຈ ທ່ານຈອນ ເຄີຣບີ (John Kirby) ກ່າວວ່າ ທາງກະຊວງ ກໍຮູ້ໃນຄວາມເປັນຫ່ວງ ຂອງທ່ານແອສເປີຣ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ດັ່ງທີ່ມີການທົບທວນທັງໝົດ ກະຊວງໄດ້ ເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຢ່າງຈິງຈັງ ເພື່ອສ້າງຄວາມກໍ້າເກິ່ງໃນດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ກັບການຂຽນອະທິບາຍ ທີ່ມີຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ແຕ່ງ. ເລື້ອງດັ່ງກ່າວບັດນີ້ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການດຳເນີນທາງດ້ານກົດໝາຍ ພວກເຮົາຈະລະເວັ້ນຈາກການໃຫ້ຄວາມເຫັນໃດໆຕື່ມອີກ.”
ທ່ານແອສເປີຣ ແລະທ່ານທຣໍາ ໄດ້ມີຄວາມເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ສຸດ ໃນການນຳໃຊ້ທະຫານລະຫວ່າງຄວາມບໍ່ສະຫງົບໃນເດືອນມິຖຸນາ 2020 ຫຼັງຈາກການສັງຫານ ທ້າວຈອດຈ໌ ຟລອຍ (George Floyd). ບັນຫາອື່ນໆໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະທານາທິທິບໍດີ ເຊື່ອວ່າ ທ່ານແອສເປີຣ ບໍ່ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີພຽງພໍ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານແອສເປີຣ ເຊື່ອວ່າທ່ານໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຮັກສາບໍ່ໃຫ້ກະຊວງດັ່ງກ່າວຈາກການຫຼິ້ນການເມືອງ. ການປົດລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ຫຼັງຈາກເສຍໃນການເລືອກຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ເປັນເລື້ອງບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ແຕ່ວ່າການເປີດເຜີຍ ໄດ້ອະນຸຍາດແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ທ່ານທຣຳ ແຕ່ງຕັ້ງບັນດາຜູ້ຈົງຮັກພັກດີ ໃຫ້ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນໜ້າທີ່ສູງສຸດ ຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານສືບຕໍ່ໂຕ້ແຍ້ງ ກ່ຽວກັບການເສຍໄຊ ໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ