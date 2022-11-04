ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີປາກິສຖານ ທ່ານອິມຣານ ຄານ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນອັນທີ່ປາກົດວ່າ ເປັນການພະຍາຍາມລອບສັງຫານ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານນຳພາການເດີນຂະບວນປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານທີ່ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາ ໃນນະຄອນຫຼວງອິສລາມາບັດ.
ຜູ້ນຳມະຫາຊົນ ໄວ 70 ປີ ຂອງພັກຝ່າຍຄ້ານປາກິສຖານຕາຣິກ-ອີ-ອິນຊາຟ ຫຼື PTI ໄດ້ຖືກລູກປືນຢ່າງໜ້ອຍ 1 ລູກທີ່ຂາກ້ຳຂວາ ຜູ້ຊ່ວຍອະວຸໂສຂອງທ່ານ ທ່ານຣາອູບ ຮັສຊານ ໃຫ້ການຢືນຢັນຕໍ່ວີໂອເອ.
ການຍິງໂຈມຕີ ທີ່ເມືອງວາຊີຣາບາດ ໃນແຂວງປັນຈາບ ທາງພາກກາງຂອງປະເທດ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄົນ ແລະໄດ້ຮັບບາດເຈັບອີກ 14 ຄົນ ຮວມທັງອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
ທ່ານຄານໄດ້ຖືກສົ່ງໄປເຂົ້າໂຮງໝໍທີ່ນະຄອນລາຮໍ ເມືອງເອກຂອງແຂວງປັນຈາບ ປະມານ 150 ກິໂລແມັດ ຫ່າງຈາກບ່ອນທີ່ທ່ານຖືກໂຈມຕີ ແລະທ່ານໝໍເວົ້າວ່າ ທ່ານມີອາການທຸ່ນທ່ຽງແລ້ວ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງຜູ້ຊ່ວຍທ່ານ.
ວີດີໂອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມືປືນໄດ້ຍິງມາໃສ່ທ່ານຄານ ຈາກຈາກຫຼັງລົດກະບະ ທີ່ນຳພາຂະບວນການປະທ້ວງ.
ພວກທີ່ເຫັນເຫດການເວົ້າວ່າ ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະທ້ວງຄົນນຶ່ງໄດ້ພະຍາຍາມໃຊ້ກຳລັງເຂົ້າຂັດຂວາງຜູ້ຕ້ອງສົງໄສທີ່ເປັນມືປືນໃນຂະນະທີ່ຜູ້ກ່ຽວຍັງສືບຕໍ່ຍິງເຂົ້າໃສ່ພວກເດີນຂະບວນດ້ວຍປືນອັດຕະໂນມັດ. ຕຳຫຼວດໃນເວລາຕໍ່ມາໄດ້ຈັບໂຕຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໃນການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ. ໃນວີດີໂອທີ່ອ້າງວ່າເປັນການສາລະພາບໃນເວລາຕໍ່ມາ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ແກ່ພວກນັກຂ່າວນັ້ນ ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສກ່າວວ່າ ລາວໄດ້ດຳເນີນການຕາມລຳພັງແລະພາລະກິດຂອງລາວພຽງຢ່າງດຽວ ກໍຄືສັງຫານທ່ານຄານ ຍ້ອນນຳພາມະຫາຊົນ “ໄປໃນທາງຜິດ.”
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ພວກຜູ້ນຳ ຂອງພັກຕາຣິກ-ອີ-ອິນຊາຟ ໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມ ກ່ຽວກັບໂຕຜູ້ຕ້ອງສົງໄສທີ່ຖືກຈັບ ແລະໃນວີດີໂອທີ່ມີການສາລະພາບຕໍ່ມານັ້ນ ໂດຍເວົ້າວ່າ ເປັນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອປິດບັງແຜນການລອບສັງຫານ ແລະມີຜູ້ໂຈມຕີຫຼາຍກວ່ານຶ່ງຄົນ. ຕຳຫຼວດປະຈຳແຂວງໃນເວລາຕໍ່ມາໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ມີມືປືນ 2 ຄົນ ແລະພວມມີການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຈັບກຸມບຸກຄົນທີສອງຢູ່.