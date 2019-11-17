ສານແຫ່ງນຶ່ງໃນ ປາກິສຖານ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ກຳລັງເຈັບປ່ວຍ ທ່ານ ນາວາສ ຊາຣິຟ ເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດເປັນເວລາ 4 ອາທິດສຳລັບການປິ່ນປົ່ວສຸຂະພາບ.
ທ່ານ ຊາຣິຟ ອາຍຸ 69 ປີ, ໄດ້ຖືກຕັດສິນຂັງຄຸກ 7 ປີໂດຍສານຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນປີ 2018 ສຳລັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ຟອກເງິນ. ແຕ່ບັນດາແພດໝໍໄດ້ກ່າວວ່າ ສຸຂະພາບຂອງທ່ານໄດ້ຊຸດໂຊມລົງຍ້ອນທ່ານໄດ້ປະສົບຈາກໂຣກແຊກຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງ.
ສານຂັ້ນສູງໃນເມືອງ ລາຮໍ ໄດ້ສັ່ງລັດຖະບານໃນວັນເສົາວານນີ້ ໃຫ້ເອົາຊື່ຂອງທ່ານ ຊາຣິຟ ອອກຈາກລາຍຊື່ທີ່ເອີ້ນວ່າ “Exit Control List” ທີ່ຫ້າມຄົນ ຫຼື ນັກໂທດຈາກການເດີນທາງອອກຈາກປະເທດ.
ການຕັດສິນໄດ້ອະນຸຍາດທ່ານ ຊາຣິຟ 4 ອາທິດເພື່ອທຳການປິ່ນປົວສຸຂະພາບໃນຕ່າງປະເທດ ແລະ ໄລຍະເວລາກໍສາມາດຕໍ່ອອກໄປໄດ້ຕາມການແນນຳຂອງແພດໝໍ.
ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ຖືກປະກັນຕົວອອກມາໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ຕາມການອະນຸຍາດທາງການແພດ ແຕ່ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ການບໍ່ສະບາຍຂອງທ່ານ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານປຶກສາກັບແພດໝໍປະຈຳຂອງທ່ານທີ່ມີຫ້ອງການໃນນະຄອນຫຼວງ ລອນດອນ ປະເທດ ອັງກິດ. ແຜນການເດີນທາງຂອງທ່ານ ຊາຣິຟ ແມ່ນຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກເທື່ອ.
ລັດຖະບານ ປາກິສຖານ ໄດ້ຂໍໃຫ້ທ່ານ ຊາຣິຟ ວາງເງິນຄ້ຳປະກັນໃນຮູບແບບຂອງ “ການຄ້ຳປະກັນ” ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານຈະເດີນທາງກັບບ້ານ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ ແລະ ຮັບໂທດຂັງຄຸກຂອງທ່ານ ນອກເໜືອຈາກການປະເຊີນກັບຄະດີການສໍ້ລາດບັງຫຼວງອື່ນໆຕໍ່ທ່ານທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່.
ແຕ່ພັກຝ່າຍຄ້ານ ມຸສລິມ ຫຼີກ ເອັນ ປາກິສຖານ (Pakistan Muslim League-N Party) ຂອງທ່ານ ຊາຣິຟ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະມອບເງິນຄ້ຳປະກັນ ແລະ ໃນທາງກົງກັນຂ້າມໄດ້ເຂົ້າຫາສານ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານເງື່ອນໄຂການອະນຸຍາດເດີນທາງເທື່ອນຶ່ງຂອງລັດຖະບານ ແລະ ໄດ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການບັນເທົາການພິຈາລະນາຄະດີສຳລັບຜູ້ນຳຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ລັດຖະບານຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິມຣານ ຄານ ໄດ້ຢືນຢັດວ່າເຂົາເຈົ້າຢາກໄດ້ການຮັບປະກັນຈາກທ່ານ ຊາຣິຟ ເພາະວ່າສະມາຊິກຫ້າຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ, ລວມທັງລູກຊາຍສອງຄົນ, ກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກ ປາກິສຖານ ແລະ ບໍ່ໄດ້ກັບຄືນມາຂຶ້ນສານໃນຄະດີສໍ້ລາດບັງຫຼວງຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ. ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຊາຣິຟ ໄດ້ປະຕິເສດຂໍ້ກ່າວຫາສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ດັ່ງກັບການຖືກກະຕຸ້ນຈາກການເມືອງ.
ທ່ານ ຊາຣິຟ ໄດ້ຖືກສານສູງສຸດບັງຄັບໃຫ້ລົງຈາກຕຳແນ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເມື່ອປີ 2017 ສຳລັບການບໍ່ປະກາດຊັບສິນໃນຕ່າງປະເທດຂອງທ່ານ ໃນເອກະສານການສະເໜີຊື່ເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານ.