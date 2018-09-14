ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂອງ ສຫລ ເວົ້າວ່າ ບໍ່ມີ ການພົວພັນກັນ ລະຫວ່າງ ການ ກໍ່ການຮ້າຍ ກັບ ເລື້ອງຄົນເຂົ້າເມືອງ

ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ກຸ່ມນຶ່ງ ກໍາລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ
ທ່ານທຣໍາ ພິຈາລະນາຄືນ ເບິ່ງລາຍງານທີ່ມີການໂຕ້ແຍ້ງກັນກ່ຽວກັບ ການພົວພັນກັນ
ລະຫວ່າງການກໍ່ການຮ້າຍແລະເລື້ອງຄົນເຂົ້າເມືອງ, ໂດຍກ່າວວ່າ ລາຍງານນັ້ນ ສ້າງ
ໃຫ້ຄົນເຊື່ອແບບຕາຍໃຈທີ່ຜິດພາດວ່າ ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ
ໂຈມຕີຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍຕ່າງໆ ໃນສະຫະ ລັດ.
ໃນບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ເຫຼົ່ານີ້ ລວມມີອະດີດຜູ້ອໍານວຍການດ້ານສືບລັບແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ
ເຈມສ໌ ແຄລບເປີ (James Clapper) ແລະອະດີດທີ່ປຶກສາຂອງທໍານຽບຂາວ ທີ່ຊ່ຽວ
ຊານດ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ, ທ່ານ ຣີຊາດ ເອ ຄລາກຄ໌ (Richard A. Clarke) ໄດ້ທໍາ
ການຮຽກຮ້ອງດັ່ງກ່າວ ຢູ່ໃນຈົດໝາຍສະບັບນຶ່ງ ທີ່ສ່ົງໄປຫາລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ,
ທ່ານ ແຈັຟ ແຊັສສັນສ໌ (Jeff Sessions) ແລະລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດ
ໄພພາຍໃນ, ທ່ານນາງ ເຄີສທ໌ເຈນ ນຽລສັນ (Kirstjen Nielsen).
ພວກອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ 18 ທ່ານທີ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ຢູ່ທັງໃນລັດຖະບານຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ຂຽນວ່າ "ໂດຍລວມແລ້ວ, ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວປາກົດວ່າ ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອໃຫ້ຄົນເຊື່ອຢ່າງຜິດໆວ່າ ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະແມ່ນແຕ່ສະມາ
ຊິກຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າທີ່ມີສັນຊາດອາເມຣິກັນ ເປັນຄົນຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ
ໂຈມຕີຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍສ່ວນໃຫຍ່ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນສະຫະລັດ ໃນຂະນະທີ່ການສຶກ
ສາຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານສະຖິຕິ ແລະປະ ສົບການຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບໍ່
ມີການພົວພັນທີ່ສາມາດບົ່ງບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າມີການພົວພັນກັນ ລະຫວ່າງ "ການເປັນຄົນຕ່າງ
ປະເທດ" ແລະການເຄື່ອນໄຫວກໍ່ການຮ້າຍໃນ 15 ປີ ຜ່ານມານີ້."
ບັນຫາກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ກໍຄື ມີບົດລາຍງານທີ່ພິມເຜີຍໃນເດືອນມັງກອນ ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍ
ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ແລະກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ທີ່ເວົ້າວ່າ ໃນທຸກ 4 ຄົນໃດ
ທີ່ຖືກຕັດສິນວ່າ ມີຄວາມຜິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ການຮ້າຍສາກົນ ນັບແຕ່ວັນທີ 11
ກັນຍາ, ປີ 2001 ເປັນຕົ້ນມາ ແມ່ນມີ 3 ຄົນທີ່ເກີດຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງໃຫ້ເຮັດບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ ໃນ
ຕອນທີ່ເພິ່ນອອກດໍາລັດສະບັບນຶ່ງ ໃນເດືອນມີນາ 2017 ທີ່ໄດ້ມີລະບຽບການຫ້າມ
ເດີນທາງຕໍ່ພົນລະເມືອງຂອງ 6 ປະເທດ ທີ່ມີປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຊາວມຸສລິມ
ນັ້ນ. ທ່ານທຣໍາບອກໃຫ້ລວບລວມເອົາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ "ຄົນຕ່າງປະເທດ" ຢູ່ໃນສະ
ຫະລັດ ທີ່ຖືກຕັດສິນວ່າກະທໍາຜິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ການຮ້າຍ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
ກົງກັນຂ້າມ ບົດລາຍງານທີ່ລົງວັນທີ 16 ມັງກອນໄດ້ໄປສຸມການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ໃສ່ຈໍາ
ເລີຍທີ່ທໍາການກໍ່ການຮ້າຍທີ່ "ເກີດໃນຕ່າງປະເທດ", ຊຶ່ງເປັນປະເພດ ທີ່ກ້ວາງກວ່າ
ນັ້ນ ທີ່ລວມທັງຄົນທີ່ໄດ້ປ່ຽນສັນຊາດມາເປັນອາເມຣິກັນແລ້ວ ພ້ອມທັງຄົນຕ່າງປະ
ເທດທີ່ຖືກສົງໄສວ່າທໍາການກໍ່ການຮ້າຍ ທີ່ຖືກສົ່ງຕົວມາຍັງ ສະຫະລັດເພື່ອດໍາເນີນ
ຄະດີກ່ຽວກັບການກໍ່ອາດຊະຍາກໍາທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ບົດລາຍງານນັ້ນ ສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນຈໍານວນ 549 ຄົນທີ່ຖືກຕັດສິນວ່າກະທໍາຜິດ ດ້ານການກໍ່ການ
ຮ້າຍ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ໃນໄລຍະວັນທີ 11 ກັນຍາ, ປີ2001 ຫາ 31 ທັນວາປີ 2016
ແມ່ນເກີດຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
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