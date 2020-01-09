ອະດີດຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດ ນິສສັນ ທ່ານ ຄາລອສ ໂກສ໌ນ ໄດ້ກ່າວຫາບັນດາຜູ້ພິພາກສາ ຍີ່ປຸ່ນ ກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດຕໍ່ລາວຢ່າງ “ໂຫດຮ້າຍ” ຫຼັງຈາກການຈັບກຸມລາວໃນປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານດັ່ງກ່າວ ແລະ ບໍລິສັດຜະລິດລົດນັ້ນ ໄດ້ລວມຫົວກັນບັງຄັບໃຫ້ລາວອອກຈາກຕຳແໜ່ງ.
ຄຳເຫັນຂອງທ່ານ ໂກສ໌ນ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ນະຄອນຫຼວງ ເບຣຸດ ປະເທດ ເລບານອນ ໃນວັນພຸດວານນີ້, ເຊິ່ງແມ່ນການອອກມາກ່າວຄັ້ງທຳອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ລາວໄດ້ຖືກຈັບເມື່ອເດືອນພະຈິກ 2018, ແລະ ເປັນການປາກົດຕົວຕໍ່ສາທາລະນະຄັ້ງທຳອິດຂອງລາວ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ຫຼົບໜີຢ່າງອົງອາດຈາກ ຍີ່ປຸ່ນ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້.
ທ່ານ ໂກສ໌ນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ເຈົ້າຈະຕາຍໃນ ຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ເຈົ້າຈະໜີອອກໄປ. ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກຄືກັບເປັນຕົວປະກັນ ຂອງປະເທດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນເວລາ 17 ປີ.”
ທ່ານ ໂກສ໌ນ, ຜູ້ທີ່ມີກຳນົດເຂົ້າຮ່ວມໃນການດຳເນີນຄະດີ ສຳລັບການກ່າວຫາກະທຳຜິດທາງການເງິນຢູ່ບໍລິສັດ ນິສສັນ, ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຫຼົບໜີອອກຈາກ ຍີ່ປຸ່ນ ໄປປະເທດ ເລບານອນ ທີ່ແມ່ນບ້ານໃນຕອນເປັນເດັກນ້ອຍຂອງລາວນັ້ນ “ແມ່ນການຕັດສິນໃຈທີ່ຍາກທີ່ສຸດໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.”
ແຕ່ທ່ານ ໂກສ໌ນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຫຼົບໜີຂອງລາວ, ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມອັບອາຍຂາຍໜ້າໃຫ້ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ລາຍອະອຽດ ເຊິ່ງລາວໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະເປີດເຜີຍນັ້ນ, ແມ່ນຄວາມຈຳເປັນເພື່ອພິສູດຄວາມບໍລິສຸດຂອງລາວ.”
ອະດີດຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຂໍ້ກ່າວຫາໃນ ຍີ່ປຸ່ນ ກ່ຽວກັບ ການລາຍງານລາຍໄດ້ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ການລະເມີດຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ການໃຊ້ເງິນຂອງບໍລິສັດໃນທາງທີ່ຜິດ, ເປັນຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ລາວໄດ້ອະທິບາຍວ່າ “ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ.”
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ໂກສ໌ນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນນະຄອນຫຼວງ ເບຣຸດ ນັ້ນ, ຫ້ອງການຂອງຜູ້ພິພາກສາ ໂຕກຽວ ກໍໄດ້ເປີດເຜີຍຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ.
ຖະແຫຼງການໄດ້ກ່າວວ່າ “ການກ່າວຫາຂອງຈຳເລີຍ ທ່ານ ໂກສ໌ນ ແມ່ນໄດ້ເມີນເສີຍກັບການກະທຳຂອງລາວຢ່າງສິ້ນເຊີງ ແລະ ການກ່າວຫາໂດຍລາວຝ່າຍດຽວ ກ່ຽວກັບລະບົບກົດໝາຍອາຍາຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນຮັບບໍ່ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ.”
ທ່ານ ໂກສ໌ນ ໄດ້ພັນລະນາການຈັບກຸມຂອງລາວວ່າ ເປັນແຜນການທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບການຕົກຕ່ຳໃນຜົນງານດ້ານການເງິນຂອງບໍລິສັດ ນິສສັນ.
ລາວໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອຖື” ໃນຂໍ້ສະເໜີຂອງລາວທີ່ຈະລວມບໍລິສັດ ນິສສັນ ເຂົ້າກັບບໍລິສັດຜະລິດລົດ ເຣີໂນລ ຂອງ ຝຣັ່ງ, ທີ່ລາວກໍໄດ້ເປັນປະທານຢູ່ບໍລິສັດນັ້ນເຊັ່ນກັນ.