ອະດີດຜູ້ປົກຄອງລັດນິວເຈີຊີ ທ່ານຄຣິສ ຄຣິສຕີ (Chris Christie) ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ປະກາດເລີ້ມການໂຄສະນາຫາສຽງຢ່າງເປັນທາງການ ເພື່ອລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ໃນປີ 2024 ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາຜູ້ສະໝັກຈາກພັກຣີພັບບລີກັນໃນຈຳນວນທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ.
ທ່ານຄຣິສຕີ ຊຶ່ງຮັບຕຳແໜ່ງເປັນທີ່ປຶກສາ ໃຫ້ແກ່ການໂຄສະນາຫາສຽງ ຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນປີ 2016 ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ນັບແຕ່ນັ້ນມາ ທ່ານໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຕ້ອງຕິ ກ່ຽວກັບການອ້າງ ດ້ວຍຄວາມຜິດພາດ ທີ່ວ່າການເລືອກຕັ້ງ ໃນປີ 2020 ໄດ້ມີການສໍ້ໂກງຄະແນນນັ້ນ ໄດ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງ ປະກາດ
ການສະໝັກລົງແຂ່ງຂັນຂອງທ່ານ. ທ່ານມີກຳນົດ ປະກາດການລົງສະໝັກເອົາທຳນຽບຂາວ ໃນວັນອັງຄານ ທີ່ວິທະຍາໄລ ເຊນ ແອນແຊລມ໌ ຢູ່ທີ່ເມືອງແມນແຊັສເຕີ ລັດນິວແຮມເຊີ.
ທ່ານຄຣິສຕີ ຊຶ່ງເຄີຍເປັນອະດີດໄອຍະການຂອງລັດຖະບານກາງ ອາຍຸ 60 ປີ ໂຕ້ແຍງວ່າ ທ່ານເປັນພຽງບຸກຄົນດຽວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ອາດແຂ່ງຂັນ ດ້ວຍຄວາມສາມາດແລະຄວາມເຕັມໃຈ ທີ່ຈະກ່າວໂຈມຕີທ່ານທຣຳໂດຍກົງ.
ທ່ານຄຣິສຕີ ແນວໃດກໍຕາມ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄະແນນດີປານໃດ ໃນການຢັ່ງຫາງສຽງຂອງປະຊາຊົນມາຈົນຮອດເວລານີ້ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກພວກ ພວກທີ່ອາດຈະໄປປ່ອນບັດໃນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນ ໃນການຢັ່ງຫາງສຽງຂອງ ອົງການຂ່າວ Reuters/Ipsos ເມື່ອເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ ປຽບທຽບໃສ່ກັບທ່ານທຣຳ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຄະແນນ 49 ເປີເຊັນສະໜັບສະໜຸນ ແລະຜູ້ປົກຄອງລັດຟລໍຣິດາ ທ່ານດີແຊນຕິສ ໄດ້ຮັບ 19 ເປີເຊັນ.
ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນຄົນອື່ນໆ ທີ່ພວມຊອກຫາທາງທ້າທາຍຕໍ່ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ແມ່ນຮວມທັງອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງນິກກີ ເຮລີແລະສະມາຊິກສະພາສູງທີມ ສກັອດ. ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ກໍມີກຳນົດ ທີ່ຈະປະກາດ ການລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນໃນວັນພຸດມື້ນີ້.