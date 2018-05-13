ນາຍົກ ມະຫາເທຍ ສັ່ງຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້ ທ່ານ ນາຈິບ ແລະພັນລະຍາ ເດີນທາງອອກ ນອກກປະເທດ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຄົນໃໝ່ຂອງມາເລເຊຍ ໄດ້ກ່າວໃນວັນເສົາວານນີ້ວ່າ ທ່ານ “ໄດ້
ປ້ອງກັນ” ບໍ່ໃຫ້ນາຍົກຄົນກ່ອນ ອອກໄປຈາກປະເທດ.
ທ່ານ ມະຫາເທຍ ໂມຮຳມັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ໃນການອອກຄຳສັ່ງ
ຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນາຈິບ ຣາຊັກ ແລະພັນລະຍາຂອງທ່ານ ເດີນທາງ
ອອກນອກປະເທດ. ອົງການຂ່າວ ເອພີ ລາຍງານວ່າ ລາຍຊື່ຜູ້ໂດຍສານຂອງຖ້ຽວບິນ
ໄດ້ຖືກຮົ່ວໄຫຼ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານນາຈິບ ແລະພັນລະຍາ ມີກຳນົດທີ່ຈະເດີນທາງ
ໄປຍັງ ນະຄອນຫຼວງຈາກາຕ້າ ໂດຍເຮືອບິນອາຍພົ່ນເອກກະຊົນ ໃນວັນເສົາວານນີ້.
ທ່ານມະຫາເທຍ ທີ່ມີອາຍຸ 92 ປີ ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ໄດ້ພົບເຫັນ “ຫຼັກຖານ
ພຽງພໍ” ໃນການມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງທ່ານນາຈິບ ກັບຂ່າວນອງນັນ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບ
ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຂະໜາດໃຫຍ່.
ທ່ານນາຈິບ ໄດ້ປະກາດຜ່ານທາງເຟສບຸກວ່າ ທ່ານຈະໄປພັກຜ່ອນ ແຕ່ຈະກັບຄືນມາ
ໃນນຶ່ງອາທິດ ຊຶ່ງພາໃຫ້ເກີດຂ່າວລືວ່າ ທ່ານພະຍາຍາມທີ່ຈະຫຼົບໜີການດຳເນີນຄະດີ
ທີ່ອາດຈະມີຂຶ້ນນັ້ນ.
ທ່ານກໍໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງຜິດ.
ນອກນັ້ນແລ້ວ ໃນວັນເສົາວານນີ້ ລູກສາວ ຂອງທ່ານອານວາ ອີບຣາຮິມ ໄດ້ກ່າວຕໍ່
ອົງການຂ່າວຕ່າງໆວ່າ ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ ຈະຖືກປ່ອຍອອກຈາກຄຸກ ໃນວັນອັງຄານ
ອາທິດໜ້າ ແລະໄດ້ຮັບການປະທານອະໄພຍະໂທດ ຈາກກະສັດ ໂດຍເຕັມ.
ທ່ານອານວາ ໄດ້ຖືກຕິດຄຸກໃນຂໍ້ຫາສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະມີການມີເພດສຳພັນແບບ
ຜິດປົກກະຕິ ທີ່ໄດ້ຖືກປະນາມກັນ ຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າ ມີຈຸດປະສົງທາງການເມືອງ.
ທ່ານອານວາ ເຄີຍຮັບຕຳແໜ່ງເປັນຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະລັດຖະມົນຕີກະຊວງ
ການເງິນ ໃນລັດຖະບານ ທ່ານມະຫາເທຍ ແລະຖືກເບິ່ງກັນວ່າ ເປັນທາຍາດທາງການ
ເມືອງຂອງທ່ານມະຫາເທຍ ຈົນເທົ່າທ່ານຖືກປົດ ໃນປີ 1999.
ທ່ານນາຈິບ ໄດ້ເສຍໄຊ ໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ ໃນວັນພຸດຜ່ານມາ ໃຫ້ແກ່ທ່ານ
ມະຫາເທຍ ຜູ້ຊຶ່ງໃນເວລານີ້ ໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ນຳທີ່ຖືກເລືອກ ອາຍຸແກ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ.
ທ່ານນາຈິບໄດ້ລາອອກ ໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ຈາກການເປັນປະທານຂອງພັກ UNMO ຊຶ່ງ
ເປັນພັກການເມືອງຂອງຊາວມາເລ ທີ່ໄດ້ປົກຄອງມາເລເຊຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ ໄດ້ຮັບ
ເອກກະລາດ ຈາກອັງກິດໃນປີ 1957 ແລະຜູ້ນຳພັກລັດຖະບານປະສົມ ແນວໂຮມ
ແຫ່ງຊາດ ບາຣີຊານ ທີ່ຖືກຂັບໄລ່ ອອກຈາກອຳນາດ ໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປນັ້ນ.
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