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ອະ​ດີດ ພົນ​ທະ​ຫານ ຂອງ​ໄອ​ຣ໌​ແລນ ຜູ້​ທີ່​ໄປ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ ກັບກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ຖືກ​ຈັບ​ກຸມ ໃນ​ໄອ​ຣ໌​ແລນ

​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຕຳຫຼວດ​ຂອງ​ໄອ​ຣ໌​ແລນ ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ Garda (Police) ແມ່ນ​ເຫັນ​ໄດ້ ຢືນ​ຢູ່​ສະ​ໜາມ​ບິນ​ສາ​ກົນ ​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ດັບ​ບ​ລິນ, ໄອ​ຣ໌​ແລນ, ວັນ​ທີ 25 ສິງ​ຫາ 2018.

ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ໄອ​ຣ໌​ແລນ​ຄົນ​ນຶ່ງ ​ຜູ້ທີ່​ໄດ້​ປ່ຽນ​ສາ​ສະ​ໜາໄປ​ນັບ​ຖື​ອິ​ສ​ລາມ ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ປະ​ເທດ ​ຊີ​ເຣຍ ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກັບ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ແລະ​ໃນ​ທີ່​ສຸດໄດ້​ແຕ່ງ​ງານ​ກັບຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ຊາວ​ ອັງ​ກິດ ນັ້ນ ໄດ້​ຖືກ​ຈັບ​ກຸມ ເມື່ອ​ເດີນ​ທາງໄປ​ຮອດ ສະ​ໜາມ​ບິນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ ດັບ​ບ​ລິນ ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້.

ນາງ​ລີ​ຊາ ສະ​ມິ​ຕ ອາ​ຍຸ 38 ປີ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮັບ​ໃຊ້​ໃນ​ກອງ​ກຳ​ລັງ​ປ້ອງ​ກັນ​ໄອ​ຣ໌​ແລນ ກ່ອນ​ທີ່​ຜູ້​ກ່ຽວ​ຈະ​ເດີ​ນ​ທາງ​ໄປ​ຊີ​ເຣຍນັ້ນ ໄດ້​ຖືກ​ເນ​ລະ​ເທດ​ອອກ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ເທີ​ກີ ພ້ອມ​ກັບ​ລູກ​ສາວ​ອາ​ຍຸ 2 ປີ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ຂອງ​ໄອ​ຣ໌​ແລນ ທ່ານ ຊາ​ຣ​ລີ ແຟ​ລ​ນາ​ແກັນ ໄດ້​ກ່າວ ໂດຍ​ໃຊ້​ຊື່​ຂອງ​ຊາວ​ໄອ​ຣ໌​ແລນ ສຳ​ລັບ ກົມ​ຕຳຫຼວດ​ແຫ່ງ​ຊາດ ວ່າ “ເມື່ອ​ນາງ​ລີ​ຊາ ສະ​ມິ​ຕ ມາ​ຮອດ​ ດັບ​ບ​ລິນ ແລ້ວ ນາງ​ກໍ​ຈະ​ໄດ້​ພົບ​ກັບ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຕຳຫຼວດ ແອນ ກາ​ຣ​ດາ ຊີ​ໂອ​ຊາ​ນາ.” ທ່ານ​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ “ອັນ​ນີ້​ເປັນກໍ​ລະ​ນີ​ທີ່​ລະ​ອຽດ​ອ່ອນ ແລະ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຢາກ​ຈະ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຕໍ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ ວ່າ ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ແຫ່ງ​ລັດ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ທັງ​ໝົດ ຈະພົວ​ພັນ​ນຳ​ຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດ.”

ສ່ວນ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີຂອງ​ໄອ​ຣ໌​ແລນ ທ່ານ​ຊາ​ຍມອນ ໂຄວີ​ນີ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ໂທ​ລະ​ພາບ​ແຫ່ງ​ຊາດ RTE ວ່າ ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ໄດ້​ພະ​ຍາຍ​າມ​ຈະ​ເອົາ​ນາງ​ສະ​ມິດ​ກັບ​ຄືນ​ປະ​ເທດ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ວ່າ ນາງ​ຢູ່​ໃນ​ສູນ​ອົບ​ພະ​ຍົບ ໃນ​ເດືອນ​ມີ​ນາ. ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ ແມ່ນ​ສຳ​ລັບ​ເດັກ​ນ້ອຍ ຜູ້​ທີ່​ເປັນ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ຂອງ​ໄອ​ຣ໌​ແລນ ຍ້ອນ​ວ່າ ແມ່ຂອງ​ລາວ​ເປັນ​ຄົນ​ສັນ​ຊາດ​ໄອ​ຣ໌​ແລນ. ​ບັດ​ນີ້ ລູກ​ສາວ​ນ້ອຍ ແມ່ນ​ຢູ່​ກັບ​ພີ່​ນ້ອງ​ຂອງ​ນາງ​ສະ​ມິ​ຕ ໃນ​ເມືອງ ດັນ​ດາ​ລ​ຄ໌.

ທາງ​ການ​ໄອ​ຣ໌​ແລນ ວາງ​ແຜນ​ທີ່​ຈະ​ສອບ​ຖາມ​ນາງ​ສະ​ມິ​ຕ ຢ່າງ​ລະ​ອຽດ ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ຕັດ​ສິນ ​ກ່ຽວ​ກັບວ່າ ຈະ​ເອົາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ແບບ​ໃດ. ນາງ​ສະ​ມິຕ ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ຕໍ່​ການ​ສູ້​ລົບ​ເພື່ອ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ຫຼື ເຝິກ​ແອບ​ໃຫ້​ພວກ​ທະ​ຫານ​ແມ່​ຍິງ ຫົວຮຸນ​ແຮງ.

ຫຼາຍໆ​ປະ​ເທດ​ຂອງຢູ​ໂຣບ ແລະ​ສະ​ຫະ​ລັດ ບໍ່​ຍິນຍອມຮັ​ບເອົາ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ຂອງ​ຕົນ ​ຜູ້​ທີ່​ໄປ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກັບ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ກັ​ບ​ຄືນ​ປະ​ເທດ.


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