ອະດີດຜູ້ນໍາຂອງກຸ່ມທະຫານກອງໂຈນ FARC ໄດ້ຖືກຍິງຕາຍໃນເວເນຊູເອລາໂດຍພວກກະບົດອື່ນ, ອີງຕາມສື່ມວນຊົນໂຄລອມເບຍໃນວັນອາທິດວານນີ້ຊຶ່ງ ອົງການຂ່າວ AFP ໄດ້ລາຍງານຕໍ່.
ໂດຍອ້າງເຖິງແຫຼ່ງຂ່າວສືບລັບຂອງໂຄລອມເບຍ ແລະເວເນຊູເອລາ, ໜັງສືພິມ ຫຼາຍສະບັບກ່າວວ່າທ່ານ ເຮີນານ ດາຣີໂອ ເວລາສເກຊ (Hernan Dario Velasquez) ທີ່ມີຊື່ຫຼິ້ນວ່າ “ແອລ ໄປຊາ” "El Paisa" ຊຶ່ງມີຄວາມໝາຍວ່າ "ຊາວນາ" ນັ້ນໄດ້ຖືກໂຈມຕີຢູ່ໃນລັດອາເພີ (Apure), ທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບໂຄລອມເບຍ.
ທັງລັດຖະບານໂຄລອມເບຍ ແລະເວເນຊູເອລາ ຕ່າງກໍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນກ່ຽວກັບລາຍງານດັ່ງກ່າວ. ກອງທັບໂຄລອມເບຍຍັງໄດ້ບອກກັບສື່ມວນຊົນວ່າ ຕົນບໍ່ໄດ້ຮູ້ຫຍັງກ່ຽວກັບເລື້ອງການສັງຫານທີ່ວ່ານີ້.
ໂດຍມີຄວາມຢ້ານກົວໃນຊຸມປີທີ່ລາວເປັນຫົວຫນ້າທີມປະກອບອາວຸດຊັ້ນສູງໃນກອງກໍາລັງປະ ກອບອາວຸດປະຕິວັດຂອງໂຄລອມເບຍ (FARC) ຢູ່ນັ້ນ, ທ່ານ ເວລາສເກຊ (Velasquez) ໄດ້ໜີອອກຈາກກຸ່ມກະບົດດັ່ງກ່າວໃນປີ 2018, ສອງປີພາຍຫຼັງທີ່ມີການລົງນາມໃນສັນຍາສັນຕິພາບກັບລັດຖະບານໂຄລອມເບຍ.
ທ່ານມີຊື່ສຽງໃນການໂຈມຕີດ້ວຍອາວຸດຂອງທ່ານ, ລວມທັງການວາງລະເບີດ ລົດທີ່ເຮັດໃຫ້ 36 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະບາດເຈັບອີກຫຼາຍສິບຄົນໃນເດືອນກຸມພາ ປີ 2003 ໃນນະຄອນຫລວງໂບໂກຕ້າ (Bogota).
ທະຫານກອງໂຈນປະມານ 13,000 ຄົນໄດ້ຍອມຈຳນົນປົດອາວຸດຂອງຕົນນັບແຕ່ໄດ້ລົງນາມໃນສັນຍາສັນຕິພາບໃນປີ 2016 ມາ, ແລະກຸ່ມ FARC ໄດ້ຫັນປ່ຽນໄປເປັນພັກການເມືອງທີ່ມີສຽງສ່ວນຫນ້ອຍ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຄວາມຮຸນແຮງຍັງຄົງເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຫລາຍຂົງເຂດຂອງໂຄລອມເບຍບ່ອນທີ່ພວກກະບົດ FARC ຫຼາຍກວ່າ 5,000 ຄົນທີ່ປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໄດ້ສືບຕໍ່ ຕໍ່ສູ້ກັບກຸ່ມທະຫານກອງໂຈນ ແລະກຸ່ມກະບົດ ແລະພວກຄ້າຢາເສບຕິດໃນປະເທດທີ່ຜະລິດໂຄເຄນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກແຫ່ງນັ້ນ.
ທ່ານເວລາສເກຊ (Velasquez) ເຄີຍເປັນຄົນນຶ່ງໃນຜູ້ເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ. ຫຼັງຈາກອອກຈາກກຸ່ມ FARC ແລ້ວ ທ່ານກໍໄດ້ປາກົດຕົວຄືນໃຫມ່ ໃນປີ 2019 ພ້ອມກັບພວກອະດີດຜູ້ນໍາກຸ່ມ FARC, ທ່ານ ອີວານ ມາກເກສ (Ivan Marquez) ແລະທ່ານ ເຮຊູ ແຊນທຣີຈ໌ (Jesus Santrich) ເພື່ອປະ ກາດວ່າທ່ານຈະຈັບອາວຸດອີກເທື່ອນຶ່ງ.
ລັດຖະບານ ໂບໂກຕ້າ (Bogota) ໄດ້ກ່າວຫາລັດຖະບານເວເນຊູເອລາຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກວ່າ ໄດ້ກັກຂັງພວກນັກລົບຈາກກຸ່ມ FARC ແລະກຸ່ມ ELN ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມທະຫານກອງໂຈນອື່ນອີກ.
ລັດຖະບານ ກາຣາກາສ (Caracas) ກໍໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການກ່າວອ້າງດັ່ງກ່າວ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ