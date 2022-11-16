ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ພາກັນກັບເຂົ້າມາຮຽນຢູ່ໃນສະຫະລັດ ນັບຕັ້ງແຕ່ການລະບາດໃຫຍ່

ບັນດານັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ເລີ້ມພາກັນກັບຄືນມາສະຫະລັດ ລຸນຫຼັງທີ່ໄດ້ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໂຈະການຮຽນໃນລະຫວ່າງການລະບາດໃຫຍ່ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ອີງຕາມບົດລາຍງານ ການເປີດປະຕູປີ 2022 ຂອງອົງການແລກ ປ່ຽນການສຶກສາລະຫວ່າງປະເທດ ຫຼື IEE.
ໃນລະຫວ່າງການສົນທະນາຫຼ້າສຸດກັບບັນດານັກຂ່າວ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງມະຫາວິ ທະຍາໄລກ່າວວ່າ ການລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນ ຂອງນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນເກືອບ 4 ເປີເຊັນ ໃນສົກການສຶກສາປີ 2021-2022 ຈາກປີກ່ອນ, ແລະເພີ້ມຂຶ້ນເກືອບ 9 ເປີເຊັນ ໃນພາກການຮຽນລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນຂອງປີ 2022 ຈາກປີໃນກ່ອນນັ້ນ, ເຊິ່ງການລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນ ຂອງນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ຫຼຸດລົງເຖິງ 15 ເປີເຊັນ ໃນສົກການສຶກສາ ປີ 2020-2021.
ມີນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດເກືອບ 1 ລ້ານຄົນ ຈາກຫຼາຍກວ່າ 200 ປະເທດທີ່ມາສຶກສາຢູ່ສະຫະລັດ ໃນປີການສຶກສາ 2021-2022, ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນບັນດານັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ ທີ່ໄດ້ເລື່ອນການລົງທະບຽນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າອອກໄປ ຈົນກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດມາສຶກສາຕໍ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດດ້ວຍໂຕຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ.
“ໃນສົກປີການສຶກສາ 2020-2021 ທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງພວກທ່ານອາດຈະຍັງຈື່ໄດ້ ເນື່ອງຈາກບັນຫາການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ການລົງທະບຽນຮຽນໃໝ່ ຫຼຸດລົງຮອດ 46 ເປີເຊັນ,” ອີງຕາມການລາຍງານຂອງທ່ານ ເມຍກາ ມາເທລ (Mirka Martel), ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ສູນຄົ້ນຄວ້າຂອງອົງການ IIE. “ບັນດານັກສຶກສາຕ່າງປະເທດຫຼາຍຄົນ ພາກັນຕັດສິນໃຈເລື່ອນການລົງທະບຽນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າອອກໄປ ຫຼືໂຈະແຜນການຮຽນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄວ້. ສໍາລັບປີການສຶກສາ 2021-2022 ນີ້, ພວກເຮົາເຫັນວ່າ ການລົງທະບຽນໃໝ່ເພີ້ມຂຶ້ນແບບທັນທີທັນໃດຮອດ 80 ເປີເຊັນ, ປີຕໍ່ປີມີນັກ ສຶກສາເຖິງ 261,000 ຄົນ. ນີ້ ເປັນການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງຈໍານວນນັກສຶກສາເທົ່າກັບຈໍານວນກ່ອນການລະບາດໃຫຍ່, ແລະກໍເປັນການລົງທະບຽນໃໝ່ທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນແບບພົ້ນເດັ່ນ ຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຫຼາຍລະດັບຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດ.”
ອົງການ IIE ໄດ້ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດວິທະຍາໄລ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ 3,000 ແຫ່ງຢູ່ໃນທົ່ວ 50 ລັດ, ເຊິ່ງໄດ້ດໍາເນີນງານຮ່ວມກັນສະຖາບັນການສຶກສາລະຫວ່າງປະເທດຫຼື IIE ພ້ອມດ້ວຍຫ້ອງການໆສຶກສາ ແລະວັດທະນະທໍາ ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ.