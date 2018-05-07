ທາງການໄທເປີດສຳນັກງານສຳລັບໃຫ້ບໍລິການແບບປະຕູດຽວ ເພື່ອຮ້ອງຮັບການຈ້າງ
ແຮງງານລາວ ທີ່ຈະເດີນທາງເຂົ້າໄປທຳງານ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ
ຢູ່ໃນປະເທດໄທ ເປັນການສະເພາະ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ພົນຕຳຫຼວດເອກ ອາດຸນ ແສງແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງແຮງງານໄທ
ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າການເປີດສຳນັກງານສະລັບໃຫ້ບໍລິການແບບປະຕູດຽວ
(One Stop Service)ຢູ່ທີ່ດ່ານຊາຍແດນລະຫວ່າງຈັງຫວັດມຸກດາຫານກັບ
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ມີ ເປົ້າໝາຍເພື່ອຮ້ອງຮັບການຈ້າງ
ແຮງງານລາວທີ່ເດີນທາງເຂົ້າມາທຳງານຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຢູ່ໃນ
ປະເທດໄທເປັນການສະເພາະ ທັງກໍຍັງຈະເປັນການອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ໃນການເດີນທາງໃຫ້ແກ່ແຮງງານລາວອີກດ້ວຍ ເພາະກ່ອນໜ້ານີ້ ແຮງງານລາວ
ທີ່ເດີນທາງເຂົ້າໄປທຳງານຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃນໄທ ຈະຕ້ອງຜ່ານດ່ານ
ຊາຍແດນທີ່ຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ ລະຫວ່າງນະຄອນວຽງຈັນໜອງຄາຍເທົ່ານັ້ນ.
ນອກຈາກນັ້ນ ສຳນັກງານດັ່ງກ່າວ ຍັງຈະມີສ່ວນຢ່າງສຳຄັນໃນການຮັບປະກັນ
ດ້ານສະຫວັດດີການແລະຄວາມປອດໄພ ໃຫ້ກັບແຮງງານລາວທີ່ທຳງານຢ່າງ
ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃນໄທອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ພົນຕຳຫຼວດອາດຸນ ໄດ້ໃຫ້ການ
ຢືນຢັນວ່າ: “ສູນນີ້ ຈະເປັນສູນທີ່ໄດ້ດູແລແຮງງານທີ່ຈະມາທຳງານທີ່ນີ້ ໄດ້ຮັບ
ການຄຸ້ມຄອງຕາມກົດໝາຍໄທຢ່າງດີຍິ່ງ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມສະເໝີພາບ
ເທົ່າທຽມກັນແລະຂໍອວຍພອນໃຫ້ສູນນີ້ ເປັນສູນທີ່ມີປະສິດທິພົນ ມີຄວາມ
ໝັ້ນຄົງ ຢັ່ງຢືນ.”
ທາງດ້ານທ່ານທອງລຸນ ສິສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຖະແຫຼງຍອມຮັບວ່າ ຄຸນນະ
ພາບຝີມີືແຮງງານລາວ ຍັງຫ່າງໄກຈາກລະດັບມາດຕະຖານສາກົນໃນທຸກໆດ້ານ
ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈຳເປັນຈະຕ້ອງເລັ່ງການພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ ເພື່ອຍົກລະດັບ
ຄຸນນະພາບຝີມືແຮງງານລາວ ໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດແຮງງານສາກົນ
ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ອັນເຮັດໃຫ້ແຮງງານລາວໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງສູງຂຶ້ນດ້ວຍນັ້ນເອງ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານວັນນະລາດ ຫົງສາທິລາດ ປະທານກຳມະບານແຂວງສະຫວັນ
ນະເຂດ ຢືນຢັນວ່າສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ລັດຖະບານເພື່ອ
ຂໍໃຫ້ພິຈາລະນາປັບຂຶ້ນອັດຕາຄ່າຈ້າງ ຂັ້ນຕ່ຳຈາກ 9 ແສນກີບຕໍ່ເດືອນໃຫ້ເປັນ
ອັດຕາໃໝ່ ທີ່ສອດຄ່ອງກັນສະພາຫວະຄ່າຄອງຊີບທີ່ປັບຕົວສູງຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ໃນປັດຈຸບັນ ທັງຍັງເປັນປັດໄຈສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ແຮງງານລາວ ສ່ວນໃຫຍ່ພາກັນ
ເດີນທາງໄປລັກລອບທຳງານໂດນຜິດກົດໝາຍໃນປະເທດໄທ ເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້
ອີກດ້ວຍ.
ທາງດ້ານ ທ່ານຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງແຮງງານແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຢືນຢັນວ່າ ມີແຮງງານຕ່າງຊາດ ຫຼາຍໝື່ນຄົນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງ
ການຂຶ້ນທະບຽນເພື່ອຂໍອະນຸຍາດທຳງານໃນລາວ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ
ໂດຍໃນໄລຍະຜ່ານມາ ປາກົດວ່າມີແຮງງານຕ່າງຊາດທີ່ໄດ້ແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນພຽງ
24,100 ຄົນ ເທົ່ານັ້ນ ໂດຍແຮງງານຊາວຕ່າງຊາດຈະຕ້ອງເສຍຄ່າທຳນຽມບັດ
ອະນຸຍາດຄົນລະ 3 ລ້ານ 6 ແສນ ກີບຕໍ່ປີ ຈຶ່ງເຊື່ອວ່າເປັນສາເຫດນຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້
ແຮງງານຕ່າງຊາດພາກັນຫຼົບລ້ຽງການຂຶ້ນທະບຽນດັ່ງກ່າວ ໂດນສະຫະພັນກຳ
ມະບານລາວ ລາຍງານວ່າ ມີແຮງງານ ຕ່າງຊາດຫຼາຍກວ່າ 50 ພັນ ຄົນ ໃນລາວ
ຈຶ່ງເຊື່ອວ່າ ຍັງມີແຮງງານອີກກວ່າ 27 ພັນ ຄົນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ວາງແຜນການພັດທະນາແຮງງານມີຝີມື
ໃຫ້ໄດ້ 658 ພັນ ຄົນ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ບໍລິສັດຕ່າງຊາດໃນລາວ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ
ທັງຈະສ້າງມາດຕະຖານຝີມືແຮງງານໃຫ້ໄດ້ໃນ 25 ສາຂາອາຊີບແລະອອກໃບ
ຮັບຮອງມາດຕະຖານຝີມືແຮງງານໃນ 27 ສາຂາອາຊີບໃຫ້ແຮງງານລາວ 12,500
ກວ່າຄົນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດໄປທຳງານໄດ້ໃນທຸກປະເທດສະມາຊິກໃນອາຊຽນດ້ວຍກັນ.
ປັດຈຸບັນ ມີແຮງງານລາວທີ່ຂໍອະນຸຍາດທຳງານໃນໄທ 158 ພັນກວ່າຄົນ ແບ່ງເປັນ
87 ພັນ ຄົນ ທີ່ມີໜັງສືຮັບຮອງຂອງນາຍຈ້າງ ແລະ 71 ພັນ ກວ່າຄົນ ທີ່ກະຊວງ
ແຮງງານ ໄທຮັບຮອງສິດທິ ໃນການປັບສະຖານະພາບໃຫ້ເປັນແຮງງານທີ່ຖືກຕ້ອງ
ຕາມກົດໝາຍໃນໄທຕໍ່ໄປ.
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