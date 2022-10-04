ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
Live
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນອັງຄານ, 04 ຕຸລາ 2022
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຂະ​ຫຍາຍການ​ໂຄ​ສະ​ນາ ເພື່ອ​ແນ​ເປົ້າ​ໃສ່ ​ຜູ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ສະ​ຫະ​ລັດ

ຜູ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ປ່ອນ​ບັດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ ສຳ​ລັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ​ກາງ​ສະ​ໄໝ​ ໃນ​ເມືອງ ໂກ​ຣ​ວ໌, ລັດ ໂອ​ຮາຍ​ໂອ, 03 ພຶດ​ສະ​ພາ 2022.

ລະ​ບົບ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ສະ​ຫະ​ລັດ ປາ​ກົດ​ວ່າ​ຈະ​ປອດ​ໄພ ແລະ ໝັ້ນ​ຄົງ​ກ່ອນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ກາງ​ສະ​ໄໝຈະ​ຖືກ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເດືອນ​ໜ້າ, ອີງ​ຕາມ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາ​ວຸ​ໂສ ສະ​ຫະ​ລັດ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ເຕືອນ​ວ່າ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ອັນ​ຮີບ​ດ່ວນ​ອາດ​ຖືກ​ກໍ່​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ​ຄື ຣັດ​ເຊຍ ແລະ ຈີນ ເພື່ອ​ຊັກ​ຊວນ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ໄປ​ໃນ​ທິດ​ທາງ​ອື່ນ.

ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ຜູ້​ດຳ​ເນີນ​ການຫຼາຍ​ປະ​ເທດ ແລະ ບໍ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ລັດ ແມ່ນ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຫາ​ໂລກ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ເພື່ອກວ​ດ​ກາ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ຕ່າງໆ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ, ຊອກ​ຫາ​ຊ່ອງ​ຫວ່າງ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ໃຫ້​ພວກເຂົາ​ເຂົ້າ​ແຊກ​ແຊງ​ໃນ​ຂະ​ບວນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ.

ແຕ່​ເຖິງ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້, ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ, ຜູ້​ທີ່​ອາດ​ຈະ​ເປັນ​ຄົນ​ແຊກ​ແຊງ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປາ​ກົດ​ວ່າໄດ້​ຖືກ​ຂັດ​ຂວາງ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາ​ວຸ​ໂສ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຈາກ​ອົງ​ການ​ສັນ​ຕິ​ບານ​ກາງ ຫຼື FBI ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້​ວ່າ “ອົງ​ການ FBI ບໍ່​ຮູ້ ກ່ຽວ​ກັບ ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ທາງ​ຄອ​ມ​ພິວ​ເຕີຂອງ​ສັດ​ຕູ​ຄົນ​ໃດ ​ທີ່​ແນ​ເປົ້າ​ຢ່າງ​ສະ​ເພາະ​ເຈາະ​ຈົງ​ໃສ່​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ສະ​ຫະ​ລັດ,” ເຊິ່ງ​ເປັນ​ການ​ກ່າວ​ຢ້ຳ​ເຖິງ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ເມື່ອບໍ່​ດົນ​ມານີ້​ໂດຍ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ ຄົນ​ອື່ນໆ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຄົນ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ເວົ້າ​ໂດຍບໍ່​ປະ​ສົງ​ອອກ​ຊື່​ພາຍ​ໃຕ້​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ທີ່​ຖືກ​ຕັ້ງ​ໂດຍ​ຫ້ອງການ​ນັ້ນ ເພື່ອ​ທີ່​ຈະ​ເວົ້າ ກ່ຽວ​ກັບ ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ລະ​ອ​ຽດ​ອ່ອນ, ໄດ້​ເຕືອນ​ວ່າ ແນວ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ​ມັນ​ມີ ແລະ ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຮ່ວມ​ກັນ​ໂດຍ​ສັດ​ຕູຫຼາຍ​ຝ່າຍ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ ເພື່ອ​ຍຶດ​ຄວາມ​ສົງ​ໄສ​ທີ່​ມີ​ມາ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ກ່ຽວ​ກັບ ລະ​ບົບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ມັນ​ເອງ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຄົນ​ນັ້ນ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ໂດຍ​ສະ​ເພາະ, ພວກ​ເຮົາ​ເປັນ​ຫ່ວງວ່າ​ຜູ້​ມຸ່ງ​ຮ້າຍ​ທາງ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ອາດ​ພະ​ຍາ​ຍາ​ມ​ທີ່​ຈະ​ເຜີຍ​ແຜ່ ຫຼື ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ກ່າວ​ອ້າງ​ທີ່​ຜິດ ຫຼື ເກີນ​ຄວາມ​ຈິງທີ່​ເປັນອັນ​ຕະ​ລາຍ​ຕໍ່ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ.”

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາ​ວຸ​ໂສ​ອັນ​ດັບ​ສອງ​ຂອງອົງ​ການ FBI ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຣັດ​ເຊຍ, ຈີນ ແລະ ອີ​ຣ່ານ “ຈະ​ສວຍ​ໃຊ້​ໂອ​ກາດ​ຈາກ​ການ​ບັນ​ຍາຍ ກ່ຽວ​ກັບ ຄວາມ​ຊື່​ສັດ​ຂອງ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທີ່​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ລະ​ບົບ​ນິ​ເວດ​ ສະ​ຫະ​ລັດ. ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເຫັນ​ມັນ​ແລ້ວ, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ຈາກ ຣັດ​ເຊຍ.”

ໃນ​ນຶ່ງ​ຕົວ​ຢ່າງ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້, ເວັບ​ໄຊ້ ຄູ່​ຮ່ວມ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ​ທີ່​ຊື່​ສັດ ຫຼື EIP ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້​ ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນ​ໃນ​ຂໍ້​ຄວາມ​ຢູ່​ທວິດ​ເຕີຫຼາຍ​ອັນ​ທີ່​ຂຽນ​ໂດຍ​ນັກ​ຂ່າວ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ໃຫ້​ສື່ມວນ​ຊົນ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຣັດ​ເຊຍ ທີ່​ສະ​ເໜີ​ວ່າ ເຄື່ອງ​ຈັກ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ ແມ່ນ​ມີ​ແນວ​ໂນ້​ມ​ທີ່​ຈະ​ຖືກ​ລັກ​ເຈາະ​ຂໍ້​ມູນ ແລະ ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ໃນ​ຮູບ​ແບບ​ອື່ນໆ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG