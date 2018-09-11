ບາງເຂດຂອງລັດຄາໂຣໄລນາເໜືອແລະລັດຄາໂຣໄລນາໃຕ້ ແມ່ນກຳລັງຕຽມຍົກຍ້າຍຜູ້ຄົນອອກໜີ ໃນຂະນະທີ່ເຮີຣິເຄນຟລໍເຣັນສ໌ ກຳລັງເພີ້ມຄວາມແຮງຂຶ້ນ ເປັນລົມພາຍຸປະເພດ 4 ຊຶ່ງມີລົມແຮງເຖິງ 220 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ຢູ່ໃນມະຫາ
ສະໝຸດອັດແລນຕິກເໜືອ.
ສູນກາງເຮີຣິເຄນແຫ່ງຊາດ ຄາດຄະເນວ່າ ເຮີຣິເຄນຟລໍເຣັນສ໌ ຈະພັດຜ່ານໝູ່ເກາະ
ເບີມູດາ ແລະບາຮາມັສ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ແລະວັນພຸດມື້ອື່ນ, ແລະຫລັງຈາກນັ້ນ
ກໍຈະພັດເຂົ້າປະທະ ລັດຄາໂຣໄລນາເໜືອ ແລະ ລັດຄາໂຣໄລນາໃຕ້ ໃນແລງວັນ
ພະຫັດ ເຖິງວັນສຸກ.
ຜູ້ປົກຄອງລັດຄາໂຣໄລນາໃຕ້ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງໃນວັນຈັນວານນີ້ ໃຫ້ມີການຍົກຍ້າຍ
ຜູ້ຄົນທັງໝົດອອກຈາກເຂດແຄມຝັ່ງທະເລ ແລະຄາດກັນວ່າ ຈະມີຜູ້ຄົນຫລາຍເຖິງ
ນຶ່ງລ້ານຄົນ ທີ່ຈະພາກັນອົບພະຍົບຫລົບໜີອອກຈາກຂດດັ່ງກ່າວ.
ລັດຄາໂຣໄລນາເໜືອ ກໍໄດ້ມີການສັ່ງໃຫ້ຍົກຍ້າຍຜູ້ຄົນເຊັ່ນກັນ ອອກຈາກບັນດາ
ເກາະທີ່ຢູ່ເຂດນອກຂອງຝັ່ງທະເລ ທີ່ເອີ້ນວ່າ Outer Banks ທີ່ຮວມທັງ ເກາະແຮ
ເຕີຣາສ໌ ຊຶ່ງເປັນສະຖານທີ່ຕາກອາກາດທີ່ພວກນັກທ່ອງທ່ຽວນິຍົມນັ້ນ.
ໃນເວລາທີ່ເຮີຣິເຄນຟລໍເຣັນສ໌ ພັດເຂົ້າປະທະແຜ່ນດິນໃຫຍ່ສະຫະລັດ ສູນກາງ
ເຮີຣິເຄນແຫ່ງຊາດໄດ້ກ່າວວ່າ ເຮີຣິເຄນຫົວນີ້ ຈະ “ເປັນເຮີຣິເຄນໃຫຍ່ທີ່ເປັນອັນ
ຕະລາຍຮ້າຍແຮງຫົວນຶ່ງ.”
ທຳນຽບຫ້າແຈໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ສົ່ງກຳລັງທະຫານໄປກະກຽມ
ການປະຕິບັດງານສຸກເສີນ ທີ່ສູນກາງທີ່ເມືອງຣາເລໃນລັດຄາໂຣໄລນາເໜືອ
ເພື່ອປະສານງານກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານກາງ ແລະ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່
ຂອງລັດທີ່ເປັນພາຄີກັນນັ້ນ. ພວກທະຫານໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງໃຫ້ກໜທພ້ອມທີ່ຈະອອກ
ປະຕິບັດການ ສຳລັບລັດເວີຈີເນຍ, ລັດຄາໂຣໄລນາໃຕ້ ແລະລັດຄາໂຣໄລນາເໜືອ.
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