ລັດຖະບານມາເລເຊຍ ແລະບັນດາຜູ້ນຳທຸລະກິດກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າກຳລັງເອົາບາດກ້າວທີ່ຈະກຳຈັດການບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານ ທ່າມກາງທີ່ມີການຫ້າມນຳເຂົ້າສິນຄ້າມາຍັງສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບການລ່ວງລະເມີດຢ່າງແຜ່ກວ້າງ ໃນການໃຊ້ແຮງງານຕ່າງດ້າວ ສຳລັບເຮັດຊົບມືຢາງ ແລະນໍ້າມັນຕົ້ນພາມສ່ວນໃຫຍ່ຂອງໂລກ.
ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜຸນດ້ານແຮງງານ ແລະນັກວິເຄາະ ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ກ່າວວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຂົາເຈົ້າ ຍັງບໍ່ໄປໄກພໍ.
ມາເລເຊຍ ເປັນປະເທດທີ່ນຳໜ້າຂອງໂລກ ໃນການສະໜອງ ຊົບມືຢາງດ້ານການແພດ ແລະເປັນຜູ້ຜະລິດນໍ້າມັນຕົ້ນພາມທີ່ໃຫຍ່ສຸດອັນດັບສອງຮອງຈາກ ອິນໂດເນເຊຍ. ອຸດສາຫະກຳທັງສອງຢ່າງນີ້ໄດ້ດືງດູດເອົາພວກແຮງງານຈາກ ຕ່າງປະເທດເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍເພື່ອມາເຮັດວຽກທີ່ຊາວມາເລເຊຍສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ເຮັດເພາະຄ່າຈ້າງຕໍ່າ ເຮັດວຽກຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ແລະໃຊ້ເຫື່ອແຮງຫຼາຍ.
ໃນໄລຍະສອງປີເຄິ່ງທີ່ຜ່ານມານີ້ ຫ້ອງການພາສີແລະປ້ອງກັນຊາຍແດນຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ສັ່ງຫ້າມການນຳເຂົ້າຈາກແປດບໍລິສັດຂອງມາເລເຊຍທີ່ເຮັດຊົບ ມື ແລະເຮັດນໍ້າມັນຕົ້ນພາມ ສີ່ບໍລິສັດນັບແຕ່ເດືອນຕຸລາເປັນຕົ້ນມາ ໃນຂໍ້ກ່າວຫາໃຊ້ແຮງງານເກີນຂອບເຂດ ນັບແຕ່ການເຮັດວຽກກາຍເວລາ ຫຼາຍເກີນໄປໂພດ ແລະກັກເງິນຄ່າຈ້າງໄວ້ເປັນເຄື່ອງປະກັນ ແລະໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງດ້ານຮ່າງກາຍ. ຫົກຂອງອັນທີ່ຮ້ອງວ່າ ເປັນຄຳສັ່ງໃຫ້ກັກໄວ້ນັ້ນຍັງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ຢູ່ ຊຶ່ງຫຼາຍກວ່າປະເທດໃດໆ ຍົກເວັ້ນຈາກຈີນ.
ບັນດາບໍລິສັດມາເລເຊຍ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະສືບສວນຕໍ່ການກ່າວຫາ ຫຼື ປະກາດປັບປຸງບ່ອນພັກເຊົາທີ່ແອອັດໂພດ ແລະບໍ່ສະອາດ ສຳລັບພວກພະນັກ ງານຂອງເຂົາເຈົ້າ ຈ່າຍຄືນເງິນຄ່າທຳນຽມໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ ທີ່ຈ້າງເຂົ້າເຮັດວຽກ ແລະທຳກນປະຕິຮູບອື່ນໆອີກ.
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