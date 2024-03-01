ປັກກິ່ງ ແມ່ນເບິ່ງຄືວ່າ ຈະບໍ່ຊ່ວຍເຫຼືອ ວໍຊິງຕັນ ຂັດຂວາງການຮ່ວມມືທາງທະຫານ ລະຫວ່າງ ເກົາຫຼີເໜືອ ແລະ ຣັດເຊຍ ເພາະວ່າ ຈີນ ເຫັນວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວນັ້ນ ເປັນການທຳລາຍຕົນເອງ ໃນຂະນະທີ່ສົ່ງເສີມເປົ້າໝາຍຂອງ ສະຫະລັດ ໃນ ຢູໂຣບ ແລະ ເອເຊຍ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງບັນດານັກວິເຄາະ.
ທ່ານ ແດນຽລ ເດີເພທຣິສ (Daniel DePetris), ນັກວິໄຈຢູ່ທີ່ສູນບູລິມະສິດການປ້ອງກັນປະເທດກ່າວວ່າ “ຍ້ອນນະໂຍບາຍ ສະຫະລັດ ໃນ ເອເຊຍ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງ ວໍຊິງຕັນ ທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ເພື່ອຈຳກັດອຳນາດຂອງ ຈີນ ຢູ່ໃນພາກພື້ນນັ້ນ, ປັກກິ່ງ ບໍ່ມີເຫດຜົນທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອ ສະຫະລັດ, ແມ່ນກະທັ້ງໃນທາງອ້ອມ, ກ່ຽວກັບ ນຶ່ງໃນນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດທີ່ເປັນບູລິມະສິດສູງທີ່ສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ ຄືຄວາມຜ່າຍແພ້ຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນ ຢູເຄຣນ.”
ທ່ານ ເດີເພທຣິສ ໄດ້ສືບຕໍ່ກ່າວໃນອີເມລທີ່ຂຽນຫາ ວີໂອເອ ເມື່ອວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາວ່າ “ສຳລັບ ຈີນ, ເກົາຫຼີເໜືອ ບໍ່ແມ່ນບັນຫາທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມແມ່ນກົນອຸບາຍທີ່ຕ້ອງໃຊ້ໃນການແຂ່ງຂັນຂອງເຂົາເຈົ້າກັບ ວໍຊິງຕັນ.”
ສະຫະລັດ ໄດ້ຫັນຫາ ຈີນ ເພື່ອຊ່ວຍຄວບຄຸມການປະຕິບັດການຍິງລູກສອນໄຟທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ຊຶ່ງດຽວນີ້ ໄດ້ຂະຫຍາຍອອກກາຍເອເຊຍຕາເວັນອອກ ໄປຫາ ຢູໂຣບ, ບ່ອນທີ່ສົງຄາມຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນ ຢູເຄຣນ ດຳເນີນຢູ່ເປັນປີທີສາມ.
ລູກສອນໄຟຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພົນລະເຮືອນເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບໃນເມືອງຕ່າງໆຂອງ ຢູເຄຣນ ຄື ຊາໂປຣິສເຊຍ, ກີຢິບ, ໂດເນັດສ໌ ແລະ ຄາກີບ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນທັນວາເປັນຕົ້ນມາ, ຫ້ອງການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວ ໃນວັນທີ 22 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ.
ໃນວັນຕໍ່ມາ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ປະກາດວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບ ເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ ຈັງ ແພັກ, ໄດ້ຈັດການເຈລະຈາກັບທູດພິເສດຂອງ ຈີນ ທີ່ຮັບຜິດຊອບບັນຫາແຫຼມ ເກົາຫຼີ, ທ່ານ ຫຼິວ ຊຽວມິງ.
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