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ໂລກ

ຣັດເຊຍ ຊະນະ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໃນຮອບ ເປີດການແຂ່ງຂັນ ເຕະບານໂລກ

ທ້າວໂຣແມນ ຊອບນິນ ຂອງທີມຣັດເຊຍ (ຊ້າຍ) ແລະທ້າວ ອັຟດູລລາ ໂອເຕ ກຳລັງຍາດບານກັນ.

ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເຕະບານ​ໂລກ ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ ໂດຍທີ່ປະເທດ ເຈົ້າພາບ
ຣັດ​ເຊຍໄດ້ຊະນະ​ຊາ​ອຸ​ດີ​ ອາ​ຣາ​ເບຍ 5 ປະຕູຕໍ່ 0 ​ໃນ​ການ​ເປີ​ດກ​ານ​ແຂ່ງຂັນ.

​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ມື້​ນີ້ ອີ​ຈິບ​ຈະ​ສູ້​ກັບ​ອູຣຸໄກວ ​ໂມຣົກ​ໂກ ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ອີຣ່ານ ​ແລະ​ ປອກຕຸຍ
​ການ​ ສູ​ກັບ ສະ​ເປ​ນ.

ປະທານາທິບໍດີ​ຣັດ​ເຊຍ​ທ່ານ​ວລາ​ເດີ​ເມຍ ປູຕິນ ​ໄດ້ເຂົ້າ​ຮ່ວມພິທີ​ເປີດການແຂ່ງຂັນ​ຢູ່
ສະ​ໜາມ​ກິລາ​ລຸ​ສນິກກີ ​ໃນ​ນະຄອນຫຼວງ​ມົສກູ ທີ່​ມີ​ບ່ອນ​ນັ່ງ​ເຖິງ 80,000 ບ່ອນນັ້ນ.

ຣັດ​ເຊຍ​ໃຊ້​ເງິນ 13 ພັນ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ ​ໃນ​ການ​ຈັດການ​ແຂ່ງຂັນ​ຢູ່​ໃນ 11 ​ໂຕ​ເມືອງ ​ທີ່​
ເປັນ​ເຈົ້າ​ພາບ.

ການແຂ່ງຂັນ​ເຕະບານໂລກ ຈະດຳເນີນໄປ​ຈົນ​ເຖິງ​ວັນ​ທີ 28 ​ມິຖຸນາ ແລະຮອບທີມ

ໃດເສຍໄຊຕົກຮອບນັ້ນຈະ​ເລີ້ມ​ໃນ​ວັນ​ທີ 30 ມິຖຸນາ. ລາງວັນ​ແຊມປ້ຽນເຕະ ບານ​ໂລກ​
ຈະ​ມອບ​ໃຫ້​ໃນ​ວັນ​ທີ 15 ກໍ​ລະ​ກົດ​.

ບຣາຊິ​ລ ຝຣັ່ງ ສະ​ເປ​ນ ອາ​ເຈັນ​ຕີ​ນາ ​ແລະເຢຍຣ​ະມັນຜູ້​ປ້ອງ​ກັນ​ແຊມ​ປ້ຽນ ກໍ​ຮວມຢູ່
ໃນ​ທີມ ທີ່ຄາດວ່າຈະ​ຊະນະ​ການ​ແຂ່ງຂັນ 32 ທີ​ມ.

ສອງ​ທີ​ມ​ຊຶ່ງເປັນທີ່​ຮູ້ກັນດີວ່າ ໄດ້ຫາຍໜ້າໄປ​ຈາກ​ການ​ແຂ່ງຂັນໃນປີນີ້ ກໍ​ແມ່ນ​ອີ​ຕາ​ລີ
​ແລະ​ເນ​ເ​ທີ​ແລນ.

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