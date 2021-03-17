ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເຕືອນ ລາຄາອາຫານ ແລະ ນໍ້າມັນ ຈະສູງຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກການກໍ່ລັດຖະປະຫານ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ເຕືອນວ່າ ລາຄາອາຫານ ແລະ ນໍ້າມັນ ໃນປະເທດ ມຽນມາ ແມ່ນກຳລັງແພງຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຍ້ອນ “ຄວາມວຸ້ນວາຍທາງການເມືອງໃນປັດຈຸບັນນີ້” ທີ່ມີສາເຫດມາຈາກການກໍ່ລັດຖະປະຫານຂອງທະຫານໃນເດືອນແລ້ວນີ້.
ໂຄງການອາຫານໂລກ, ເຊິ່ງແມ່ນສາຂາຂອງອົງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານອາຫານຂອງໂລກ, ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ລາຄາ ເຂົ້າ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນທົ່ວປະເທດ ສະເລ່ຍ 3 ເປີເຊັນ ຈາກກາງເດືອນມັງກອນຫາກາງເດືອນກຸມພາ. ແຕ່ອົງການດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າລາຄານໍ້າມັນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນລະຫວ່າງ 20 ຫາ 35 ເປີເຊັນໃນສອງສາມເມືອງຂອງລັດກະຈິນ, ເຊິ່ງແມ່ນລັດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກເໜືອສຸດຂອງ ມຽນມາ.
ໂຄງການດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ເວົ້າວ່າ ລາຄາຂາຍຍ່ອຍຂອງນໍ້າມັນປາມກໍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 20 ເປີເຊັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງເດືອນກຸມພາ.
ໂຄງການອາຫານໂລກໄດ້ກ່າວວ່າ ຄວາມວຸ້ນວາຍແມ່ນກຳລັງສົ່ງຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ຕະຫຼາດ.