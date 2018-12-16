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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຫຼ​ັງ​ຈາກ​ເດັກ​ຍິງຄົນ​ນຶ່ງ​ ເສຍ​ຊີ​ວິດ, ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ສູນ​ຄຸ​ມ​ຂັງ ຢ​ູ່​ເຂດຊາຍ​ແດນ

​ນາງ​ ຄ​ລ​ໍ​ເດຍ ມາ​ກິນ ແມ່​ຂອງ​ນາງ ແຈັກເຄ​ລິນ ຄາ​​ລ ມາ​ຄວິນ ເດັກ​ຍິງ​ອາ​ຍຸ 7 ປີ ທີ່​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ບ່ອນ​ຄຸມ​​ຂັງ​ຂອງ ​ສະ​ຫະ​ລັດ ວັນ​ທີ 15 ທັນ​ວາ 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ ສະ​ຫະ​ລັດ ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ລັດ ນິວ​ ເມັກ​ຊິກ​ໂກ ໃນ​ສັບ​ປະ​ດ​າ
​ຈະ​ມາ​ເຖິງນີ້ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກຳ​ລັງ​ຄົ້ນ​ຫາ​ຄຳ​ຕອບ ກ່ຽວ​ກັບ ວ່າ​ເດັກ​ຍິງ​ຊາວ ກົວ​
ເຕ​ມາ​ລາ ອາ​ຍຸ 7 ປີ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ແນວ​ໃດ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ​ຕົວ​ໂດຍ​ລັດ​
ຖະ​ບານ​ກາງ.

ອົງ​ການ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຄົນ​ເວົ້າ​ພາ​ສາ ສ​ເປນ ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ທີ່​ຜ່ານ​
ມາ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ນຳ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ຄະ​ນະ​ນຶ່ງ ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ສະ​ຖາ​ນີ ລອດ​
ສ​ເບີກ ໃນ​ເມືອງ ລອດ​ສ​ເບີກ (Lordsburg), ລັດ ນິວ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ ໃນ​ວັນ​ທີ 18 ທັນ​ວານີ້,
ເຊິ່ງ​ເປັນ​ສູນ​ຄວບ​ຄຸມ​ທີ່​ນາງ ແຈັກ​ເຄ​ລິນ ຄາ​ລ ມາ​ຄວິນ (Jakelin Caal Maquin)
ໄດ້​ຖືກ​ສົ່ງ​ຕົວ​ໄປ, ພ້ອມ​ກັບ​ພໍ່​ຂອງ​ລາວ ແລະ ຜູ້​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຖານ​ຄົນ​ອື່ນໆ​ຈຳ​ນວນຫຼາຍ
ທີ່​ຖືກ​ຂັງ​ຢູ່​ນຳ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃນ​ຕອນ​ຄ່ຳ​ວັນ​ທີ 6 ທັນ​ວາ, ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ​ຕົວ​ໂດຍ​
ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອົງ​ການ​ພາ​ສີ ແລະ ປົກ​ປ້ອງ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ ສະ​ຫະ​ລັດ.

ນາງ​ແອ​ລ​ວີ​ຣາ ຈັອກ 59 ປີ ແມ່​ຕູ້​ຂອງ​ນາງ​ຈາ​ເກີ​ລິນ ກາ​າ​ລ ມາ​ກິນ ອາ​ຍຸ 7 ປີ ທີ່​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ຢືນ​ຢູ່ນອກ​ເຮືອນ​ຂອງ​ລາວ​ທີ່​ເມືອງ ແຣກ​ຣູ​ຫາ ປະ​ເທດ​ກົວ​ເຕີ​ມາ​ລາ ວັນ​ທີ 15 ທັນ​ວາ 2018.
ນາງ​ແອ​ລ​ວີ​ຣາ ຈັອກ 59 ປີ ແມ່​ຕູ້​ຂອງ​ນາງ​ຈາ​ເກີ​ລິນ ກາ​າ​ລ ມາ​ກິນ ອາ​ຍຸ 7 ປີ ທີ່​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ຢືນ​ຢູ່ນອກ​ເຮືອນ​ຂອງ​ລາວ​ທີ່​ເມືອງ ແຣກ​ຣູ​ຫາ ປະ​ເທດ​ກົວ​ເຕີ​ມາ​ລາ ວັນ​ທີ 15 ທັນ​ວາ 2018.

ນາງ ແຈັກ​ເຄ​ລິນ ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ໂຮງ​ໝໍໃນ​ເມືອງ ແອ​ລ ປາ​ໂຊ, ລັດ​ເທັກ​ຊັສ 27 ຊົ່ວ
​ໂມງ​ຕໍ່​ມາ ຫຼັ​ງ​ຈາກ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ການ​ແພດ​ໄດ້​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ວ່າ ເປັນ
“ຕິດ​ເຊື້ອແບັກ​ທີ​ເຣຍໃນ​ຮ່າງ​ກາຍ”, ອີງ​ຕາມການ​ກ່າວ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ
​ປອດ​ໄພ​ພາຍໃນ ສະ​ຫະ​ລັດ.

ອາ​ການ​ຂອງ​ການ​ຕິດ​ເຊື້ອ​ແບັກ​ທີ​ເຣຍ​ໃນ​ຮ່າງ​ກາຍ ອາດ​ມີ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ໃນ​ຮ່າງ​ກາຍ​ທີ່​ສູງ
ຫຼາຍ, ອິດ​ເມື່ອຍ​ຢ່າງ​ແຮງ ແລະ ກະ​ວົນ​ກະ​ວາຍ. ການ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​
ໄດ້​ລະ​ບຸ​ວ່າ ເດັກ​ຍິງ​ຄົນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປະ​ເມີນ​ອາ​ກາດ​ຢ່າງ​ໄວ​ວາ, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທຸກ​
ຄົນ​ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ​ຕົວ​ກໍ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ເຊັ່ນ​ກັນ, ກ່ອນ​ລໍ​ຖ້າ ເພື່ອ​ຖືກ​ສົ່ງ​ໄປ​ສະ​
ຖານ​ທີ່​ກັກ​ຂັງ​ບ່ອນ​ຕໍ່​ໄປ​ກັບ​ກຸ່ມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຫຼາຍ​ຊົ່ວ​ໂມງ.

ແມ່​ຍິງ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຖື​ປ້າຍ​ປະ​ທ້ວງ ໃຫ້​ແກ່​ນາງເຈ​ເກີ​ລິນ ກາາ​ລ ອາ​ຍຸ 7 ປີ ທີ່​ເສຍ​ຊີ​ວິດຢູ່​ບ່ອນ​ກັກ​ຂັງ​ໃນ ສະ​ຫະ​ລັດ ວັນ​ທີ 15 ທັນ​ວາ 2018.
ແມ່​ຍິງ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຖື​ປ້າຍ​ປະ​ທ້ວງ ໃຫ້​ແກ່​ນາງເຈ​ເກີ​ລິນ ກາາ​ລ ອາ​ຍຸ 7 ປີ ທີ່​ເສຍ​ຊີ​ວິດຢູ່​ບ່ອນ​ກັກ​ຂັງ​ໃນ ສະ​ຫະ​ລັດ ວັນ​ທີ 15 ທັນ​ວາ 2018.

ໃນ​ບັນ​ດາ​ 163 ຄົນຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ​ຕົວໃນ​ຄືນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໃນ​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ​ຂອງ​ພາກ​
ໃຕ້​ລັດ​ນິວ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ, ໃກ້​ກັບເມືອງ ແອນ​ທີ​ໂລບ ແວ​ລ​ສ໌ ທີ່ເປັນຈຸດ​ເຂົ້າ​ອອກ​ເມືອງນັ້ນ,
ແມ່ນມີ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ທີ່ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃຫຍ່​ຕິດ​ຕາມ 50 ຄົນ, ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ສົ່ງ​ໄປ​ສະ​ຖາ​ນີ ລອດ​ສ​ເບີກ,
ອີງ​ຕາມ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ພາຍ​ໃນ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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