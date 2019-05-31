ນັກຮ້ອງເລອອນ ເຣດໂບນ (Leon Redbone), ທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງໃນການ ຮ້ອງເພງລູກທົ່ງ, ສຽງເພງທີ່ທຸ້ມ, ແລະຫລິ້ນດົນຕີສະໄໝເກົ່າຂອງອາເມຣິກັນ ໄດ້ເຖິງແກ່ກຳແລ້ວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຍ້ອນບັນຫາທາງສຸຂະພາບທີ່ຊຸດໂຊມມາໄດ້ຫລາຍປີ.
ບໍ່ມີລາຍລະອຽດອັນໃດກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດຂອງຜູ້ກ່ຽວ ແລະແມ່ນແຕ່ອາຍຸແທ້ ຂອງລາວກໍຍັງບໍ່ມີໃຜຮູ້. ເຣດໂບນ (Redbone) ແມ່ນມີຄວາມເຊື່ອງຊ້ອນ ແລະລັບລີ້ກ່ຽວກັບເຊື້ອສາຍທີ່ມາ ແລະປະຫວັດພື້ນເພຂອງຕົນ ມາໂດຍຕະຫລອດ.
ຄົນເຊື່ອກັນວ່າລາວມີອາຍຸໄດ້ 69 ປີ ແຕ່ວ່າ ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງລາວເວົ້າວ່າ ລາວມີອາຍຸໄດ້ 127 ປີໃນຕອນທີ່ລາວ "ໄດ້ຈາກໂລກຂອງພວກເຮົາໄປກັບກີ້ຕາຂອງລາວ, ກັບ Rover ເພື່ອນແທ້ທີ່ສຸດຂອງລາວ, ແລະທ່າໃສ່ໝວກແບບງ່າຍໆ ຂອງລາວ."
ເຣດໂບນ (Redbone) ເປັນທີ່ຄົນຮູ້ກັນດີວ່າ ສະແດງໂດຍນຸ່ງຊຸດສີຂາວ, ໃສ່ໝວກໃບໃຫຍ່ໆ ແລະແຫວ່ນຕາດຳມືດໆ, ໃນຂະນະທີ່ດີດກີ້ຕາ. ໂດຍໃຊ້ສຽງທີ່ໃຫຍ່ ແລະລົວໆຂອງຕົນລາວໄດ້ຮ້ອງເພັງທຳນອງເດີມ ທີ່ອາດຈະຖືກ ຫລົງລືມໄປຕັ້ງນານແລ້ວ ຖ້າຫາກລາວບໍ່ໄດ້ເອົາມັນກັບຄືນມາຮ້ອງໃຫ້ມີຊີວິດ ຊີວາຄືນອີກ.
ໄປຄຽງຄູ່ກັນກັບການສະແດງຄອນເສີດ ແລະສະແດງໃນລາຍການໂທລະພາບຫລາຍໆອັນແລ້ວ, ສຽງທີ່ມີເອກະລັກຂອງເຣດໂບນ (Redbone) ຍັງສາມາດໄດ້ຍິນຢູ່ໃນການໂຄສະນາທາງການຄ້າ ແລະເພັງທີ່ໃຊ້ເປີດລາຍການຂອງການສະແດງຕະຫລົກຕ່າງໆອີກ.
ລາວໄດ້ເຊົາສະແດງໃນປີ 2015 ຍ້ອນສຸຂະພາບຂອງລາວ.
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