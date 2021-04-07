ເຈົ້າໜ້າທີ່ ໃຫ້ການວ່າ ທ້າວ ໂຊວິນ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ວິທີເຮັດໃຫ້ສະພາບວິກິດການ ຫລຸດຄວາມຮ້າຍແຮງລົງ

ການໃຫ້ການໃນການໄຕ່ສວນຄະດີຂອງສະຫະລັດສໍາລັບທ້າວ ເດເຣັກ ໂຊວິນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດທີ່ຖືກກ່າວຫາໃນການເສຍຊີວິດຂອງທ້າວ ຈອຣ໌ຈ ຟລອຍດ໌ ໄດ້ສືບຕໍ່ດໍາເນີນໄປໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ໂດຍທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຈາກນະຄອນລອສ ແອນເຈີແລສ (Los Angeles) ໄດ້ຖືກຮຽກຕົວມາ ໃຫ້ຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບການໃຊ້ກຳລັງ. ທ່ານໂຈດີ ສຕິກເກີ (Jody Stiger) ກ່າວຕໍ່ສານໃນນະຄອນມິນເນອາໂປລິສ, ລັດມິເນໂຊຕາໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ຫລັງຈາກໄດ້ທົບເບິ່ງທວນວິດີໂອ ກ່ຽວກັບການຈັບກຸມທ້າວຟລອຍດ໌ ໃນປີກາຍນີ້ແລ້ວ, ທ່ານເຊື່ອວ່າ ມີການໃຊ້ "ກຳລັງແຮງເກີນຂອບເຂດ."
ທ່ານ ສຕິກເກີ (Stiger) ກ່າວວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ມີເຫດຜົນພຽງພໍໃນການໃຊ້ກຳລັງໃນເບື້ອງຕົ້ນຍ້ອນວ່າທ້າວ ຟລອຍດ໌ ຂັດຂືນຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ທີ່ຈະເອົາລາວເຂົ້າໄປໃນລົດຕຳຫຼວດ, ແຕ່ວ່າເມື່ອທ້າວ ຟລອຍດ໌ ຢູ່ເທິງພື້ນດິນ ແລະຢຸດເຊົາການຂັດຂືນແລ້ວ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວນ “ຫຼຸດຜ່ອນ ຫຼືຢຸດການໃຊ້ກຳລັງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເຊັ່ນກັນ.”
ຢູ່ໃນການໃຫ້ຄໍາໃຫ້ການອັນອື່ນອີກໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດນະຄອນມິນເນອາໂປລິສ, ທ່ານເຄີ ຢາງ (Yang) ກ່າວວ່າທ້າວ ໂຊວິນ ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມເປັນເວລາ 40 ຊົ່ວໂມງ ກ່ຽວກັບການເຂົ້າແຊກແຊງເພື່ອສະກັດກັ້ນວິກິດການ.
ທ່ານ ຢາງ (Yang), ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການທໍາການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ເພື່ອຮັບມືກັບວິກິດການ, ກ່າວວ່າ ທ້າວ ໂຊວິນ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມດ້ານເຕັກນິກເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະຖານະການດັ່ງກ່າວຫລຸດລົງແລ້ວ.
ທ່ານຢາງ (Yang) ແມ່ນຜູ້ຫຼ້າສຸດໃນຈໍານວນເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຫຼາຍໆຄົນຂອງນະຄອນມິນເນອາໂປລິສ ທີ່ໃຫ້ໄປໃຫ້ຄໍາໃຫ້ການໃນຂະນະທີ່ໄອຍະການແນ່ໃສ່ພິສູດວ່າທ້າວ ໂຊວິນ ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມການຝຶກອົບຮົມເມື່ອລາວໄດ້ເອົາຫົວເຂົ່າເໜັກລົງໃສ່ດ້ານຫຼັງຄໍຂອງທ້າວ ຟລອຍດ໌ ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 9 ນາທີ.
ທ່ານ ຢາງ (Yang) ກ່າວວ່າ ການຝຶກອົບຮົມທີ່ທ້າວ ໂຊວິນ ແລະເຈົ້າໜ້າ ທີ່ອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບນັ້ນ ແມ່ນຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຕັດສິນໃຈທີ່ກ່ຽວກັບຄົນທີ່ຢູ່ໃນສະພາບວິກິດໄດ້, ລວມທັງຜູ້ທີ່ປະສົບກັບບັນຫາສຸຂະພາບຈິດ ແລະຜົນກະທົບຂອງການຕິດຢາເສບຕິດອີກດ້ວຍ.
ທ່ານ ຢາງ (Yang) ກ່າວວ່າ “ ເມື່ອພວກເຮົາສົນທະນາກ່ຽວກັບສະຖານະການທີ່ມີປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ ... ມີຫຼາຍຄັ້ງທີ່ພວກເຮົາກໍມີເວລາທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສະພາບຊັກຊ້າລົງ ແລະປະເມີນຜົນ ແລະຕີລາຄາຄືນ ແລະກໍເຮັດຕາມແບບ ຢ່າງອັນນີ້.
ໄອຍະການ ສຕີບ ສລາຍເຊີ (Steve Schleicher) ກ່າວວ່າທ້າວ ໂຊວິນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຫລັກສູດກ່ຽວກັບວິທີການແກ້ໄຂວິກິດການໃນປີ 2016.