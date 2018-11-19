ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​​ ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣີ​ດາ ທ່ານ​ສ​ກ໊ອ​ຕ ຊະ​ນະ​ບ່ອນ​ນັ່ງ​ໃນ​ສະ​ພາ​ສູງ​ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ມີ​ການ​ນັບ​ຄະແນນສຽງຄືນ​ໃໝ່

ທ່ານ​ຣິກ ສ​ກ໊ອ​ຕ ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​​ ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣີ​ດາ ສະ​ແດງ​ທ່າທາງ ໃນ​ການ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ກັນ, 31 ຕຸ​ລາ 2018, ໃນ​ເມືອງເອ​ສ​ເຕຍ​ໂຣ, ​ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣີ​ດາ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ທ່ານ​ຣິກ ສ​ກ໊ອ​ຕ ສັງ​ກັດ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບລີ​ກັນ ໄດ້​ຊະ​ນະ​ບ່ອນ​ນັ່ງ​ໃນ​ສະ​ພາ​ສູງ​ສະ​ຫະ​ລັດ
ຈາກ​ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣີ​ດາ,ໄດ້​ຊະ​ນະ​ບ່ອນ​ນັ່ງ​ໃນ​ສະ​ພາ​ສູງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຈາກ​ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣີ​ດາ, ​
ໄດ້ຊະ​ນະທ່ານ​ບິ​ລ ແນລ​ຊັນ ​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ກ່າວ​ຫາການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ ແລະ​ໃສ່​ຄວາມ
ແລະ​ການ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ການ​ສູ້​ຄວາມທີ່​ເປັນ​ເວ​ລາ 2 ສັບ​ປະ​ດາ ເສັ​ດ​ສິ້ນ​ລົງ.

ທ່ານ​ສ​ກ໊ອ​ຕ ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານແນລ​ຊັນ “ຍອມ​ຮັບ​ຢ່າງ​ອ່ອນ​ຊ້ອຍ” ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​
ຂອງວັນ​ອາ​ທິດ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ນັບດ້ວຍ​ມື ແບບ​ບັງ​ຄັບ ຂອງ​ການ​ນັບ​ຄືນ​ໃໝ່
ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ຜູ້​ປົກ​ຄອງ ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣີ​ດາ ຊະ​ນະ​ຄະ​ແນນ ປະ​ມານ 10,000 ສຽງ​ນັ້ນ.

​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກຳ​ກັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ລັດ ຈະ​ຄາດ​ວ່າ ຈະ​ມີ​ການຍອມ​ຮັບ​ຜົນ​ຂອງ
​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງຢ່າງ​ເປັນການ ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ມື້​ອື່ນ.

ທ່ານແນລ​ຊັນ ຜູ້​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງ ແມ່ນ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ອອກ​ບຳ​ນານ ຈາກ​ທາງ
​ການ​ເມືອງ. ທ່ານ​ໄດ້​ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຈາກ​ລັດ
​ຟ​ລໍ​ຣີ​ດາ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 2000 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ
​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ມາ​ເປັນ​ເວລາ 12 ປີ ມາ​ກ່ອນແລ້ວ​.

ທ່ານ​ສ​ກ໊ອ​ຕ ໄດ້​ນຳ​ໜ້າທ່າແນລ​ຊັນ ໃນ​ຄ່ຳ​ຄືນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ປະ​ມານ 15,000
ຄະ​ແນນ​ສຽງ ໂດຍ​ການ​ນັບ​ດ້ວຍເຄື່ອງ​ນັບ ທີ່​ນັບ​ຄືນ ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຮວມ​ເອົາ​ນັ້ນ. ນີ້​ແມ່ນ​
ການນັບ​ຄືນ​ເປັນ​ຄັ້ງ​ທີ 2 ແຕ່​ຄັ້ງ​ນີ້ ເປັນ​ການ​ນັບດ້ວຍ​ມື.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ​ນີ້ ທັງ​ສອງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ແລະ​ພັກຣີ​ພັບ​ບລີ​ກັນ ໄດ້​ທຳ​ການ​
ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຫຼາຍ​ອັນ ທີ່​ພົວ​ພັ​ນ​ກັບ​ການ​ນັບ​ຄືນ​ໃໝ່​ນີ້, ທີ່​ຮວມ​ທັງ ອັນ​ນຶ່ງທີ່ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ
ບັດ​ທັງ​ຫຼາຍ​ແມ່ນ​ບໍ່​ໄດ້​ນັບ ຍ້ອນ​ວ່າ​ລາຍ​ເຊັນ ບໍ່ຕົງ​ກັບ​ລາຍ​ເຊັນ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ທະ​ບຽນ.

ມັນ​ຍັງ​ມີ​ບັນ​ຫາ​ຫຼາຍໆ​ອັນ ທີ່​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ການ​ນັບດ້ວຍ​ເຄື່ອງ​ເອ​ເລັກ​ໂທ​ນິກ
ແລະ​ການ​ນັບ​ຄືນ​ອັນ​ນຶ່ງ​ແມ່ນ​ມີ​ຄະ​ແນນ 800 ສຽງ​ຂາດ​ໄປ​ຈາກ ຈຳ​ນວນ​ດັ້ງ​ເດີມ​
ທີ່​ນັບ​ນັ້ນ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ ທ່ານແນລ​ຊັນ ​ແລະ​ການ​ຂີ້​ລັກ​ຂອງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​
ແຄ​ຣັດແລະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ລັກ​ຂະ​ໂມຍ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG