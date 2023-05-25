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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

​ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ ດິ​ແຊນ​ຕິ​ສ ເລີ້ມ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ ເພື່ອ​​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເອົາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ

ແຟ້ມ - ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ ທ່ານ​ຣອນ ດິ​ແຊນ​ຕິ​ສ ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ທີ່​ງານ​ລ້ຽງ​ປະ​ຈຳ​ປີ ຕໍ່​ສະ​ພາ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຄອບ​ຄົວ​ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ ທີ່​ເມືອງ​ອໍ​ແລນ​ໂດ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 20 ພຶດ​ສະ​ພາ 2023.

ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ ທ່ານ​ຣອນ ດິ​ແຊນ​ຕິ​ສ (Ron DeSantis)​ ທີ່​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ ໄດ້​ສະ​ໝັກ​ເຂົ້າ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ໃນ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໃນ​ປີ​ໜ້າ ເພື່ອ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຈາກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດທີ່​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ແມ່ນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໂຈ ໄບ​ເດັນ. ແຕ່​ກ່ອນ​ອື່ນ​ໝົດ ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເອົາ​ຊະ​ນະ ຜູ້​ຊຶ່ງ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງ​ເຄີຍ​ເປັນ​ພັນ​ທະ​ມິດແລະ​ເວ​ລານີ້​ແມ່ນ​ສັດ​ຕູ​ທີ່​ໜ້າ​ເກງ​ຂາມ ຄື​ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ.

ຄຳ​ເວົ້າ​ອັນ​ທຳ​ອິດ​ຂອງທ່ານ​ດິ​ແຊນ​ຕິ​ສ ໃນ​ຖາ​ນະ​ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ເປັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໄດ້​ມີ​ການ​ຊັກ​ຊ້າເວ​ລາ​ສຽງຂອງ​ການໂອ້​ລົມທາງ Twitter Spaces 90 ນາ​ທີ ກັບ​ບັນດາ​ຜູ້​ຟັງ ​ທາງ​ອອນ​ລາຍ​ນ໌​ ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ພັນ​ຄົນ​ ໃນ​ຕອນ​ແລງ​ຂອງວັນ​ພຸ​ດ​ວານນີ້ ປະ​ສົບ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ທາງ​ດ້ານ​ເທັກ​ນິກ ຮວມ​ທັງ​ການ​ມິດ​ງຽບ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ດົນ​ນານ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ທັງ​ຜູ້​ຈັດ​ລາຍ​ການ ຜູ້​ສະ​ໝັກ ຫຼື​ເຈົ້າ​ຂອງ​ທວີດ​ເຕີ ທ່ານ​ອີ​ລອນ ມັ​ສ​ຄ໌ (Elon Musk) ບໍ່​ສາ​ມາດ​ໄດ້​ກັນ​ສຽງ​ກັນ.

ສຳ​ລັບ​ການ​ເປີດ​ໂຕ​ທາງວີ​ດີ​ໂອ ໃນ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ​ຂອງ​ທ່ານ​ດິ​ແຊນ​ຕິ​ສນັ້ນ ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ດ້ວຍ​ດີ ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເອົາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເພື່ອ​ນຳ​ພາ​ການ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ພວກ​ເຮົາ.”

ການ​ຢັ່ງ​ຫາງ​ສຽງ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ລັດ​ຟລໍ​ຣິ​ດາ ທີ່​ມີ​ອາ​ຍຸ 44 ປີ ແມ່ນ​ເປັນ​ທີ​ສອງ​ຮອງ​ຈາກ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ຊຶ່ງ​ຈະ​ມີ​ອາ​ຍຸ 77 ປີ​ໃນ​ເດືອນ​ໜ້າ.

“ການ​ຢັ່ງ​ຫາງ​ສຽງ​ແມ່ນ​ເປັນ​ປະ​ໂຫຍດ. ມັນ​ສາ​ມາດ​ແນະ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ຢູ່​ຈຸດ​ໃດ​ໃນ​ເວ​ລານີ້ ຂອງ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ. ແຕ່​ເວ​ລານີ້ ທຸກ​ສິ່ງ​ຢ່າງ​ແມ່ນ​ຍັງ​ເປີດກວ້າງ​ຢູ່” ອີງ​ຕາມ​ເດ​ນຽ​ລ ຄ​ອັກ​ສ໌ (Daniel Cox) ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ຂອງ​ສູນ​ກາງ​ສຳ​ຫຼວດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຊີ​ວິດ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ທີ່​ສະ​ຖາ​ບັນ​ American Enterprise.

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