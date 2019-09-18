ສະພາບຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ ໃນ 2 ແຂວງພາກກາງ ແລະ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ຂອງລາວ ໃນປີ 2019 ທຽບໄດ້ກັບໄພນ້ຳຖ້ວມໃນປີ 2018 ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍທາງເສດຖະກິດ 4,400 ຕື້ ກວ່າກີບ. ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ມາສະເໜີ ທ່ານ ຈາກບາງກອກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ (ADB) ປະຈຳລາວ ເປີດເຜີຍວ່າ ໄພນ້ຳຖ້ວມ ໃນພື້ນທີ່ 6 ແຂວງຂອງລາວ ກໍຄື ແຂວງຄຳມ່ວນ, ສະຫວັດນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຈຳປາສັກ, ອັດຕະປື ແລະເຊກອງ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ສາມາດທຽບກັບໄພນ້ຳຖ້ວມໃນປີ 2018 ເຖິງແມ່ນວ່າພື້ນທີ່ ທີ່ຖືກນ້ຳຖ້ວມ ໃນປີນີ້ ຈະມີ ເນື້ອທີ່ບໍ່ເທົ່າກັບໃນປີ 2018 ກໍຕາມ. ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າ 6 ແຂວງທີ່ຖືກນ້ຳຖ້ວມໃນເວລານີ້ ເປັນເຂດທີ່ມີປະຊາຊົນອາໄສຢູ່ໜາແໜ້ນກວ່າ ແຂວງໃນພາກເໜືອ ທັງຍັງເປັນເຂດຜະລິດດ້ານກະສິກຳ ແລະສິນຄ້າຕ່າງໆ ທີ່ສຳຄັນໃນລາວດ້ວຍນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄາດໝາຍວ່າ ຜົນເສຍຫາຍທາງເສດຖະກິດຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ ໃນ 6 ແຂວງດັ່ງກ່າວ ນີ້ ທຽບໄດ້ກັບຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມໃນປີ 2018.
ໄພນ້ຳຖ້ວມໃນປີ 2019 ນີ້ກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນລາວ 458,000 ກວ່າຄົນ 150,415 ຄອບຄົວ ທີ່ຢູ່ໃນເຂດ 1,643 ບ້ານ 47 ເມືອງໃນ 6 ແຂວງ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຖະໜົນເສຍຫາຍເປັນໄລຍະທາງຍາວກວ່າ 250 ກິໂລແມັດ, ຂົວ 12 ແຫ່ງ, ໂຮງຮຽນ 215 ແຫ່ງ, ໂຮງໝໍ-ສຸກສາລາ 10 ແຫ່ງ, ໜອງປາ 1,922 ແຫ່ງ ແລະນາເຂົ້າເສຍຫາຍກລາຍກວ່າ 139,829 ເຮັກຕາ, ຄອງຊົນລະປະທານ ກັບອ່າງເກັບນ້ຳ 76 ແຫ່ງ ແລະສັດລ້ຽງຕ່າງໆ ຫລາຍໝື່ນໂຕ ໂດຍໃນນີ້ ກໍລວມເຖິງເມືອງວາປີ, ແຂວງສາລະວັນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ບຸນຍູ້ ຈັນທະລັງສີ ປະທານຄະນະກວດກາພັກ-ລັດ ເມືອງວາປີຢືນຢັນວ່າ:
ໃນປີ 2013 ຫັ້ນນາ ກະບໍ່ເທົ່າໃນປີ 2019 ກໍຄືມັນເກີດຂຶ້ນໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຖືວ່າ ເປັນອັນທີ່ວ່າ ໜັກໜ່ວງຫັ້ນແຫລະ. ໃນເນື້ອທີ່ນາຂອງພໍ່ແມ່-ປະຊາຊົນ ຕາມການປະເມີນຂອງກະສິກຳທັງໝົດ ນີ້ກະໄດ້ 15,000 ເຮັກຕາຢູ່ 45 ໝູ່ບ້ານຂອງຈຳນວນບ້ານທັງໝົດ. ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາກະໄດ້ສະໜອງເປັນຕົ້ນເຂົ້ານ້ຳ ຊ້າມປານີ້ແຫລະໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກິນໄປກ່ອນ ໃນໄລຍະນຶ່ງນີ້.”
ໂດຍໄພນ້ຳຖ້ວມໃນລາວ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງເດືອນກໍລະກົດ-ກັນຍາ 2018 ທີ່ຜ່ານມານັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເສຍຫາຍຫຼາຍກວ່າ 4,400 ຕື້ກີບ ເພາະວ່າໄພນ້ຳຖ້ວມດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນ ເຖິງ 616,477 ຄົນ ຫຼື 126,619 ຄອບຄົວ ໃນເຂດ 2,382 ບ້ານ, 124 ເມືອງ ໃນທົ່ວປະເທດ. ສະນັ້ນ ການຈັດສັນງົບປະມານໃນມູນຄ່າ 500 ຕື້ກີບດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງຄິດເປັນພຽງວ່າ 11 ເປີເຊັນກວ່າເທົ່ານັ້ນ ຂອງຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງໃນການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວທີ່ຖືກກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມໃນ ປີ 2018 ດັ່ງກ່າວ.
ດ້ວຍເຫດນີ້ ລັດຖະບານລາວ ຈຶ່ງໄດ້ຮຽກຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ ໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ຂັ້ນສູງ ລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວກັບອົງການສາກົນ ເມື່ອເດືອນທັນວາ ປີ 2018 ທີ່ນະຄອນວຽງຈັນ ຊຶ່ງມີອົງການສາກົນ 30 ກວ່າປະເທດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຊຶ່ງກໍໄດ້ຕົກລົງໃຫ້ໃນຫລັກການວ່າ ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລັດຖະບານລາວ ເພື່ອຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ ຮວມເຖິງການສ້ອມແປງຖະໜົນຫົນທາງ 644 ເສັ້ນ, ຂົວ 49 ແຫ່ງ, ເສົາໄຟຟ້າ 915 ຕົ້ນ, ອາຄານຮຽນ 300 ກວ່າຫຼັງ, ໂຮງໝໍ 2 ແຫ່ງ, ສຸກສາລາ 35 ຫລັງ, ແຫຼ່ງນ້ຳບາດານ 5,910 ແຫ່ງ, ນ້ຳສ້າງ 7,138 ແຫ່ງ, ວິດຖ່າຍ 22,962 ຫຼັງ, ເຮືອນປະຊາຊົນ 16,709 ຫລັງ ແລະນາເຂົ້າເສຍຫາຍຢ່າງສິນເຊີງ 96,000 ກວ່າ ເຮັກຕ້າ ຕະຫລອດຈົນເຖິງສັດລ້ຽງອີກກວ່າ 1 ແສນຕົວ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນຊ່ວງ 4 ເດືອນຕົ້ນປີ 2019 ຕ່າງຊາດກໍໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ ແກ່ລັດຖະບານລາວ ພຽງແຕ່ 78.8 ຕື້ກີບເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ເລືອກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສະເພາະໂຄງການ
ທີ່ເລັ່ງດ່ວນເທົ່ານັ້ນ. ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ
(UNDP) ປະຈຳລາວຢືນຢັນວ່າ ເປັນຍ້ອນສາກົນບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນໃນຄວາມໂປ່ງໃສຂອງລັດ ຖະບານລາວໃນການໃຊ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ໃນປີ 2019 ຫາ 2020 ກໍຄາດວ່າ ລັດຖະ
ບານລາວຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສາກົນ ສຳລັບຟື້ນຟູສະພາບການຫລັງໄພ
ນ້ຳຖ້ວມໃນມູນຄ່າລວມກວ່າ 1,200 ລ້ານ ໂດລາ ແຕ່ກໍບໍ່ແມ່ນເລື້ອງງ່າຍທີ່ຈະໄດ້ຮັບ
ການຕອບສະໜອງດັ່ງກ່າວ.
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