ຝົນທີ່ຕົກຢ່າງໜັກຍັງສືບຕໍ່ທັ່ງເທລົງມາໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງລັດ
ເທັກຊັສ ຢູ່ໃນເມືອງໃຫຍ່ສຸດແຫ່ງໜຶ່ງຂອງສະຫະລັດ ທີ່ມີລົມພາຍຸລະດູຮ້ອນ ຮາວີ
ເຮັດໃຫ້ມີໄພນໍ້າຖ້ວມທີ່ສ້າງຄວາມຫາຍຍະນະຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງຢູ່ແລ້ວນັ້ນ.
ການບໍລິການດ້ານດິນຟ້າອາກາດແຫ່ງຊາດຄາດວ່າ ລົມພາຍຸຈະຫລຸດຄວາມແຮງ
ຂອງຝົນລົງໄປ ຢູ່ໃນລະດັບ 25 ຫາ 50 ຊັງຕີແມັດ ກ່ອນຈະເຄື່ອນອອກຈາກຂົງເຂດ
ດັ່ງກ່າວໄປໃນທີ່ສຸດ ໃນວັນພະຫັດທີ່ຈະມາເຖິງນີ້. ສະພາບການເຊັ່ນນັ້ນ ແມ່ນມີຂຶ້ນ
ເພີ້ມຕື່ມ ນອກ ຈາກວ່າຈະມີຝົນຕົກທີ່ເພີ້ມຄວາມແຮງຂຶ້ນເຖິງ 90 ຊັງຕີແມັດ ທີ່ໄດ້
ຕົກຢູ່ໃນບາງບ່ອນຢູ່ແລ້ວ ຊຶ່ງລວມທັງເຂດອ້ອມແອ້ມເມືອງ Houston ກໍຕາມ.
ສູນກາງພາຍຸເຮຣິເຄນຮາວີ ຕັ້ງຢູ່ກະໂຕເຂດຝັ່ງທະເລຂອງລັດເທັກຊັສ ຢູ່ໃນອ່າວ
ແມັກຊິກໂກ ທີ່ເປັນບ່ອນດຶງເອົາພະລັງງານຈາກເຂດນ່ານນໍ້າທີ່ອຸ່ນເຂົ້າຫາກັນ ແລະ
ພັກດັນເອົາຫົວຝົນໜັກໆ ກ້ອນແລ້ວ ກ້ອນເຫລົ່າເຂົ້າມາຫາຝັ່ງທະເລນັ້ນເອງ. ຄາດ
ກັນວ່າ ລົມພາຍຸຈະເຄື່ອນເຂົ້າມາຫາແຜ່ນດິນຢູ່ລັດເທັກຊັສອີກ ໃນວັນພຸດມື້ອື່ນນີ້.
ນໍ້າໄດ້ຖ້ວມບ້ານເຮືອນ ແລະຖະໜົນ ແລະເຮັດໃຫ້ພວກກູ້ໄພ ປະຕິບັດງານຢ່າງບໍ່ຢຸດ
ຢັ້ງ ເພື່ອເອົາຄົນໄປອາໄສຢູ່ບ່ອນປອດໄພ.
ທ່ານ Sylvester Turner ເຈົ້າເມືອງ ເມືອງ Houston ເວົ້າໃນຕອນແລງວັນຈັນວານ
ນີ້ວ່າ ຫລາຍກວ່າ 3,000 ຄົນໄດ້ຮັບການກູ້ໄພ ແລະ 8,000 ຄົນ ໄດ້ໄປຢູ່ບ່ອນຫລົບໄພ.
ທ່ານກ່າວອີກວ່າ ມີສາມຄົນແລ້ວ ທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນວ່າ ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນສາຍເຫດ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ລົມພາຍຸ.
ທ່ານ Greg Abbott, ຜູ້ປົກຄອງລັດ Texas ກ່າວຕໍ່ນັກຂ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ໃຊ້ສະມາຊິກ
ຂອງອົງການຍາມຝັ່ງທະເລແຫ່ງຊາດ ຂອງລັດເທັກຊັສ ທີ່ມີຢູ່ທັງໝົດ 15,000 ຄົນ
ເພື່ອຊ່ວຍຮັບມືກັບໄພພິບັດຄັ້ງນີ້.
ທ່ານ Abbott ໄດ້ກ່າວຍ້ອງຍໍ ບັນດາຜູ້ນໍາທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ຕາມແຄມຝັ່ງທະເລຂອງອ່າວ
ເທັກຊັສ ໂດຍໄດ້ເອີ້ນເຂົາເຈົ້າວ່າ "ມີນໍ້າໃຈມະນຸດສະທໍາ, ກ້າຫານ, ແລະເປັນວິລະ
ຊົນ." ທ່ານກ່າວອີກວ່າ ມີເສັ້ນທາງທີ່ຄົນຜ່ານຜ່າລົມພາຍຸ ແລະວ່າມີຫລາຍໆ ຄົນທີ່
ໄດ້ຮັບການກອບກູ້ຊີວິດໄວ້ ຊຶ່ງ "ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທໍາມະດາເລີຍ."
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