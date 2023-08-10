ຖ້ຽວບິນຫຼາຍຮ້ອຍຖ້ຽວ ແລະ ລົດໄຟຄວາມໄວສູງໄດ້ຖືກຍົກເລີກ, ແລະ ທຸລະກິດຕ່າງໆໄດ້ປິດໃນເມືອງທ່າເຮືອ ບູຊານ ຂອງ ເກົາຫຼີໃຕ້ ຫຼັງຈາກພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນ ຄານູນ ໄດ້ພັດຂຶ້ນຝັ່ງໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້, ໂດຍນຳເອົາຝົນຕົກໜັກ ແລະ ລົມແຮງມາດ້ວຍ.
ພາຍຸດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງໄດ້ພັດຖະຫຼົ່ມ ຍີ່ປຸ່ນ ກ່ອນເຄື່ອນໄປສູ່ແຫຼມ ເກົາຫຼີ ນັ້ນ, ໄດ້ພັດຂຶ້ນຝັ່ງປະມານ 9 ໂມງ 20 ນາທີໃນຕອນເຊົ້າຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງ ເກົາຫຼີໃຕ້, ແລະ ມີກຳນົດທີ່ຈະເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນໄປທິດເໜືອ, ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຝົນຕົກໜັກທົ່ວປະເທດ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງອົງການອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາຂອງ ເກົາຫຼີ.
ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 10,000 ຄົນໄດ້ຍົກຍ້າຍອອກຈາກພື້ນທີ່, ດ້ວຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານ ຮານ ດັກ-ຊູ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງລັດຖະບານໃນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ “ຢືນຢັນວ່າຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງແມ່ນບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຍົກຍ້າຍອອກຈາກພື້ນທີ່ຫຼືບໍ່,” ແລະຖ້າເປັນດັ່ງນັ້ນ, ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າເຂົາເຈົ້າສາມາດອອກໄປໄດ້.
ຄຳເຕືອນ ກ່ຽວກັບ ພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນແມ່ນຖືກປະກາດທົ່ວປະເທດ, ດ້ວຍການພະຍາກອນຝົນຕົກໜັກສູງເຖິງ 500 ມິນລີແມັດໃນເຂດຊາຍຝັ່ງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ແລະ 100 ຫາ 200 ແມັດໃນນະຄອນຫຼວງ ໂຊລ ແລະ ເຂດທີ່ຢູ່ອ້ອມແອ້ມຈົນຮອດຕອນເຊົ້າວັນສຸກ.